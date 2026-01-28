حوّل إطار صورة بسيط من ايكيا إلى صينية بوهو أنيقة للغاية: مثالية لطاولة القهوة الخاصة بك

الصورة تساوي ألف كلمة، ولكن ماذا عن إطار الصورة؟ يستخدم معظم الأشخاص إطار الصورة لغرض يحمل الاسم نفسه، وهو الاحتفاظ بالصور أو المطبوعات من الذكريات المجمدة في الوقت المناسب؛ لقطات من الأماكن الخاصة والأحباء. ويفكر آخرون بما يتجاوز الغرض الأصلي للإطار، ويجدون طرقًا لإعادة اختراع إطار صورة متوسط. بغض النظر عن الطريقة التي تخطط بها لاستخدام الإطارات في منزلك، تعد ايكيا واحدة من أفضل الأماكن للحصول على صفقة جيدة على إطارات الصور. لذا، إذا بالغت في آخر جولة لك في ايكيا وقمت بتخزين إطارات متينة وبأسعار معقولة، فلا تحتفظ بها في صندوق لجمع الغبار حتى يكون لديك صور لوضعها فيها. بدلاً من ذلك، جرب هذا DIY الذكي الذي سيحول إطار صورة IKEA البسيط إلى صينية زخرفية جميلة مع لمسة من الأناقة البوهيمية المثالية لغرفة نومك أو مسندك أو طاولة القهوة.

للقيام بهذا العمل بنفسك، ستحتاج إلى أن يكون إطار RÖDALM في متناول يدك. يبدأ سعر الإطار مقاس 4 × 6 بوصة بسعر 4.99 دولارًا أمريكيًا، وهو مثالي للصورة، ولكن بالنسبة للدرج الأنيق للغاية، ستحتاج إلى إطار أكبر حجمًا، والذي سيكلف أكثر قليلاً. من الناحية المثالية، بالنسبة لصينية طاولة القهوة، ستحتاج إلى حجم أكبر – عادةً ما يكون عرضها حوالي 18 بوصة كافيًا. هذا العرض جيد لحمل الكثير من العناصر دون إرباك طاولتك. يأتي إطار RÖDALM بأحجام متنوعة، بما في ذلك 12×16 بوصة أو 16×20 بوصة، وبلونين: أسود أو أبيض. اختر الخيار الذي يناسب مساحتك بشكل أفضل. ستحتاج أيضًا إلى مقابض (مثل مجموعة مقابض KLINGSTORP)، وشريط من الخيزران، ومسامير، ومثقاب، ومسدس غراء ساخن.