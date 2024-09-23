حوّل جرة زجاجية وأوراق إلى قطعة ديكور جميلة ومضيئة

مع حلول فصل الخريف كل عام، يتم استبدال الصنادل والقهوة المثلجة بالسترات الصوفية الدافئة ولاتيه اليقطين. في المنزل، بمجرد أن تبدأ الأوراق في التساقط، حان الوقت للبدء في التفكير في أفضل طريقة للتعبير عن نفسك من خلال ديكورك. الخريف هو كل ما يتعلق بالدفء، ولا شيء أكثر دفئًا من مصباح احتفالي مع رحيل الأيام الطويلة إلى الأمسيات المبكرة. إن العثور على فانوس فريد يناسب أسلوبك وميزانيتك أمر صعب، وإحدى الطرق للحصول على المظهر الذي تريده دون الإفراط في الإنفاق هي صنعه بنفسك. لصنع قطعة مضيئة مميزة لموسم الدفء، ستعلق الأوراق على جرة شفافة باستخدام Mod Podge، ثم تضيف شمعة LED داخل الحاوية. الأمر بهذه السهولة!
يستلهم هذا المشروع الذي يمكنك صنعه بنفسك لوحة الألوان الطبيعية مع تغير ألوان العالم من حولنا. يمكنك إنشاء منارة مذهلة خاصة بك للترحيب بالموسم في منزلك، ولأنك ستستخدم أوراقًا من حديقتك، فإن القطعة ستكون فريدة بالنسبة لك. قد يساعدك إضافة هذه الأضواء التي يمكنك صنعها بنفسك حول منزلك أيضًا في تحديد اتجاهات ديكور المنزل الخريفية الأخرى التي يمكنك تبنيها هذا العام. تعرف على كيفية صنع قطعة ديكور مضيئة يدويًا لبدء الموسم بشكل صحيح.
تجميع إناء الإنارة
هذه الحرفة المصنوعة من برطمان زجاجي مناسبة لجميع مستويات الخبرة في الأعمال اليدوية والأعمار. كل ما تحتاجه للبدء هو بعض أوراق الخريف الجميلة من حديقتك وبعض المواد الأخرى. استخدم أي برطمان أو حاوية شفافة أخرى (مثل مزهرية صغيرة) لديك في متناول اليد. يمكنك أيضًا شراء الحاوية من المتاجر المستعملة إذا رغبت في ذلك. تتوفر مصابيح LED في ثلاث عبوات في Dollar Tree مقابل 1.25 دولارًا، ويمكن شراء Mod Podge من Michaels مقابل 8 دولارات. يمكنك أيضًا شراء أوراق الشجر الاصطناعية من Dollar Tree مقابل 1.25 دولارًا للحزمة إذا كنت لا ترغب في استخدام أوراق طازجة.
للبدء، اغسل الأوراق برفق واضغط عليها بشكل مسطح بين مناشف ورقية أسفل جسم ثقيل مثل كتاب. بمجرد أن تجف، استخدم Mod Podge لإلصاقها بالوعاء الزجاجي. ضع Mod Podge، وألصق الأوراق، وقم بتغطيتها بطبقة أخرى من Mod Podge. يمكنك وضعها إما على الجزء الداخلي أو الخارجي من الوعاء. عندما يجف اللاصق، ضع شمعة LED بالداخل واستمتع بالتوهج الدافئ بينما يتسرب الضوء عبر ألوان الخريف.
هناك العديد من الطرق لاستخدام هذه الأواني المضيئة في جميع أنحاء المنزل. من رفوف الموقد إلى قطع مركزية الطاولة وحتى في غرف نوم أطفالك، يمكنك وضعها في أي مكان. بعد كل شيء، يعلم الجميع أن فوانيس الجرار الماسونية تعمل كأفضل أضواء ليلية في عيد الهالوين. يمكنك حتى تعليقها في شماعات حبلية إذا رغبت في ذلك. بغض النظر عن المكان الذي تختاره لعرض مصابيح الجرار المضيئة، فمن المؤكد أن أمسيات الخريف ستشعر بمزيد من الراحة.