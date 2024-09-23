حوّل جرة زجاجية وأوراق إلى قطعة ديكور جميلة ومضيئة

هذه الحرفة المصنوعة من برطمان زجاجي مناسبة لجميع مستويات الخبرة في الأعمال اليدوية والأعمار. كل ما تحتاجه للبدء هو بعض أوراق الخريف الجميلة من حديقتك وبعض المواد الأخرى. استخدم أي برطمان أو حاوية شفافة أخرى (مثل مزهرية صغيرة) لديك في متناول اليد. يمكنك أيضًا شراء الحاوية من المتاجر المستعملة إذا رغبت في ذلك. تتوفر مصابيح LED في ثلاث عبوات في Dollar Tree مقابل 1.25 دولارًا، ويمكن شراء Mod Podge من Michaels مقابل 8 دولارات. يمكنك أيضًا شراء أوراق الشجر الاصطناعية من Dollar Tree مقابل 1.25 دولارًا للحزمة إذا كنت لا ترغب في استخدام أوراق طازجة.

للبدء، اغسل الأوراق برفق واضغط عليها بشكل مسطح بين مناشف ورقية أسفل جسم ثقيل مثل كتاب. بمجرد أن تجف، استخدم Mod Podge لإلصاقها بالوعاء الزجاجي. ضع Mod Podge، وألصق الأوراق، وقم بتغطيتها بطبقة أخرى من Mod Podge. يمكنك وضعها إما على الجزء الداخلي أو الخارجي من الوعاء. عندما يجف اللاصق، ضع شمعة LED بالداخل واستمتع بالتوهج الدافئ بينما يتسرب الضوء عبر ألوان الخريف.

هناك العديد من الطرق لاستخدام هذه الأواني المضيئة في جميع أنحاء المنزل. من رفوف الموقد إلى قطع مركزية الطاولة وحتى في غرف نوم أطفالك، يمكنك وضعها في أي مكان. بعد كل شيء، يعلم الجميع أن فوانيس الجرار الماسونية تعمل كأفضل أضواء ليلية في عيد الهالوين. يمكنك حتى تعليقها في شماعات حبلية إذا رغبت في ذلك. بغض النظر عن المكان الذي تختاره لعرض مصابيح الجرار المضيئة، فمن المؤكد أن أمسيات الخريف ستشعر بمزيد من الراحة.