حوّل زجاج شجرة الدولار إلى حامل شموع أنيق يبدو وكأنه جاء من بوتري بارن

لا يوجد شيء جميل مثل ضوء الشموع. سواء كان الأمر يتعلق بوجبة عائلية، أو في الصباح أثناء شرب قهوتك، أو في تجمع مع الأصدقاء، هناك شيء ما في اللهب الوامض الذي يدعوك إلى التباطؤ والتواجد. إحدى الطرق لتضخيم الحدث الخاص بك على ضوء الشموع هي وضعه في حامل شموع مناسب، ولكن إذا لم تكن متحمسًا لإنفاق الكثير من المال، فهناك أخبار جيدة: يمكنك عمل نسخة ميسورة التكلفة من حامل شموع مصباح Pottery Barn Cordelia Glass، والذي يكلف عادةً 69-79 دولارًا، عن طريق لصق حامل نذري على الشمعدان. من خلال القيام بذلك، ستحول بعض اكتشافات Dollar Tree إلى نسخة أنيقة من حامل الشموع الأنيق الخاص بـ Pottery Barn.

مصدر الإلهام لهذا الاختراق يأتي من DIYCozyHome على TikTok. للبدء، ستحتاج أولاً إلى التوجه إلى Dollar Tree في منطقتك لشراء حامل شموع زجاجي قزحي الألوان، ووعاء تخزين زجاجي شفاف بغطاء بلاستيكي، وحامل شموع شموع زجاجية طويلة الجذع، وشمعة شموع صغيرة LED مضيئة. ستحتاج أيضًا إلى مادة لاصقة قوية وسريعة الجفاف مثل مسدس الغراء الساخن.