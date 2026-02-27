حوّل زجاج شجرة الدولار إلى حامل شموع أنيق يبدو وكأنه جاء من بوتري بارن

لا يوجد شيء جميل مثل ضوء الشموع. سواء كان الأمر يتعلق بوجبة عائلية، أو في الصباح أثناء شرب قهوتك، أو في تجمع مع الأصدقاء، هناك شيء ما في اللهب الوامض الذي يدعوك إلى التباطؤ والتواجد. إحدى الطرق لتضخيم الحدث الخاص بك على ضوء الشموع هي وضعه في حامل شموع مناسب، ولكن إذا لم تكن متحمسًا لإنفاق الكثير من المال، فهناك أخبار جيدة: يمكنك عمل نسخة ميسورة التكلفة من حامل شموع مصباح Pottery Barn Cordelia Glass، والذي يكلف عادةً 69-79 دولارًا، عن طريق لصق حامل نذري على الشمعدان. من خلال القيام بذلك، ستحول بعض اكتشافات Dollar Tree إلى نسخة أنيقة من حامل الشموع الأنيق الخاص بـ Pottery Barn.
مصدر الإلهام لهذا الاختراق يأتي من DIYCozyHome على TikTok. للبدء، ستحتاج أولاً إلى التوجه إلى Dollar Tree في منطقتك لشراء حامل شموع زجاجي قزحي الألوان، ووعاء تخزين زجاجي شفاف بغطاء بلاستيكي، وحامل شموع شموع زجاجية طويلة الجذع، وشمعة شموع صغيرة LED مضيئة. ستحتاج أيضًا إلى مادة لاصقة قوية وسريعة الجفاف مثل مسدس الغراء الساخن.
طرق لجعل حامل الشموع هذا يناسب ذوقك
من أجل خدعة ديكور Pottery Barn باستخدام لوازم Dollar Tree ذات الأسعار المعقولة، ابدأ بإزالة جميع ملصقات الأسعار، بالإضافة إلى التخلص من الجزء العلوي من وعاء التخزين الزجاجي الشفاف. خذ حامل الشمعة ذو الجذع الطويل، ثم ضع حبة رفيعة من الغراء حول حافته، ثم قم بمحاذاة الجزء السفلي من حامل الشمعة قزحي الألوان مع حلقة الغراء واضغط على الاثنين معًا بشكل آمن. بمجرد أن تجف، ستقوم ببساطة بإسقاط شمعة LED صغيرة في حامل الشموع، ثم قم بقلب الوعاء الزجاجي الشفاف ووضعه في الأعلى كغطاء مصباح.
@cozydiyhome
طلبت مني حفظها والتحديق بها وإغلاق علامة التبويب للحظات باستخدام حامل شموع Pottery Barn… لذلك دخلت إلى Dollar Tree بدلاً من ذلك! 🙌 حامل زجاجي مستدق، وحامل نذري زجاجي، ووعاء زجاجي مقلوب رأسًا على عقب، وشمعة زائفة لاحقًا، وفجأة أصبحت طاولة مطبخي تتمتع بمظهر المصمم الدافئ والمشرق الذي أحبه. هذه واحدة من تلك الأعمال اليدوية السهلة التي تثبت أن الراحة لا يجب أن تكون معقدة أو باهظة الثمن!! #dollartreediy #budgetdecor #cozyhome
♬ الصوت الأصلي – Cosy DIY Home – Cozy DIY Home
في حين أن هذا DIY لطيف كما هو، إلا أن هناك بالتأكيد عددًا من الطرق لتجميله بما يتناسب مع ذوقك الشخصي. أولاً، يمكنك اختيار شموع LED الملونة، مثل مجموعة MerryNights المكونة من 24 قطعة، والتي تناسب مناسبتك. إنها الطريقة المثالية للاستمتاع بحفلة عيد الفصح أو حفلة عيد الميلاد الممتعة. يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا باستخدام بعض رذاذ الطلاء المصنفر، والذي سيوفر حامل شموع زجاجي أكثر نعومة وأقل هشاشة. يمكنك الحصول على علبة من طلاء رش Rust-Oleum Frosted Glass في Walmart مقابل 6.96 دولارًا، ولكن تذكر فقط أن تقوم بالطلاء في الخارج حيث تتوفر لديك تهوية كافية.
كيفية استخدام هذا DIY في منزلك
إذا كنت تحب فكرة DIY هذه ولكنك لست متأكدًا تمامًا من المكان الذي ستضع فيه حاملات الشموع النهائية، فهناك خيارات لا حصر لها حقًا. تتضمن بعض الطرق الجميلة لتزيين منزلك بالشموع وضعها على طاولة العشاء كقطعة مركزية، أو تمريرها على طول مفرش طاولة من القماش إذا كان لديك طاولة مستطيلة. إذا كان مطبخك يحتوي على جزيرة، فإن وضع عدد قليل من حاملات الشموع في وسطها سيوفر مظهرًا مصقولًا ومثاليًا لتلك الأيام التي تقضي فيها ترفيهًا عن الضيوف. لإضفاء بعض الدفء على مدخل منزلك، يمكنك زراعة مجموعة من العديد منها على طاولة الردهة جنبًا إلى جنب مع بعض المساحات الخضراء (سيكون هذا جميلًا بشكل خاص إذا قمت بعمل عدد قليل من حاملات الشموع بارتفاعات مختلفة).
يمكن للشموع أن تعزز المساحات الأكثر خصوصية في منزلك أيضًا. ضع بعضها على جانب حوض الاستحمام الخاص بك لتشعر وكأنك في منتجع صحي في المرة القادمة التي تستحم فيها، أو ضع القليل منها في جميع أنحاء غرفة نومك لإضفاء إضاءة ناعمة وامضة في نهاية يومك. على الرغم من أن هذه الشمعدانات تكلف بضعة دولارات فقط لتصنيعها، إلا أنها يمكن أن تجلب بعض السحر والجمال الذي لا يمكن إنكاره إلى منزلك.