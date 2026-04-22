حوّل سدادات النبيذ القديمة إلى حل ذكي يحمي أسطح العمل

هناك شيء يتعلق بالمظهر الفريد والتصميم المعقد لفلين النبيذ يجعلها أكثر من مجرد قمامة. يمكن أن تكون بمثابة تذكارات من المناسبات الخاصة، أو كتذكار من زجاجة نبيذ محدودة الإصدار. الجاذبية الفريدة لفلين النبيذ تعني أن السقاة ومحبي النبيذ على حد سواء غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بمجموعة من الفلينات القديمة التي لا يعرفون ماذا يفعلون بها. يمكن للمرء عرضها في وعاء زجاجي مزخرف، أو استخدامها في مشروع DIY، أو حتى رمي فلين النبيذ المتبقي في كومة السماد. إحدى الطرق الممتعة لمنح فلين النبيذ القديم حياة جديدة هي لصقها معًا في حامل وعاء مزخرف يحمي أسطح العمل الخاصة بك بأناقة.

توضح ليز فينويك، خبيرة الأعمال اليدوية، كيفية تنفيذ هذا المشروع على صفحتها على TikTok، @lizfenwickdiy. تبدأ بـ 25 سدادة نبيذ قديمة جميعها بنفس الحجم تقريبًا (يفضل تلك المصنوعة من الفلين الحقيقي). إذا كان بعضها أطول من البعض الآخر، يمكنك قطع الفلين؛ امنحهم حمامًا في الماء المغلي أولًا حتى تصبح الفلينات ناعمة ولن تنكسر أثناء تشكيلها. بمجرد اختيار الفلين الخاص بك، يصبح الأمر بسيطًا عن طريق لصقه جميعًا معًا على الساخن. يقوم فينويك بذلك عن طريق وضع قطرات من الغراء الساخن على أحد طرفي الفلين، ثم لصق كل طرف على جانب الفلين الآخر. يؤدي هذا إلى إنشاء نمط من الفلين الرأسي والأفقي ثم الرأسي. عندما يبلغ طول الصف خمسة فلين، يضيف فينويك أربعة صفوف أخرى، مع تبديل النمط في كل صف وضمان ربط كل فلين بالصف الآخر بشكل آمن. المنتج النهائي عبارة عن حامل فريد من نوعه بنمط ريفي مخيط بشكل متقاطع.