حوّل قطعة شجرة الدولار بأسعار معقولة إلى حل تخزين مثالي للقبعات

قبعاتنا تفعل أكثر من مجرد تغطية رؤوسنا عندما يكون الجو باردًا أو تحمي أعيننا عندما تشرق شمس الصيف. يمكنهم تمثيل أسلوبنا وشخصيتنا الفريدة. على هذا النحو، فإن العثور على طريقة لتخزين الفاتحات التي جمعناها على مر السنين لا يصبح مجرد مسألة عملية ولكن أيضًا للحفاظ على الشخصية. لحسن الحظ، ليس من الضروري أن يكون تخزين القبعات مكلفًا ليكون فعالاً إذا كان لديك شجرة دولار قريبة. ومن المثير للدهشة أن أحد أفضل العناصر لتخزين القبعات لا يتم العثور عليه في قسم الديكور المنزلي بالمتجر، بل في ممر المطبخ. إنه رف تجفيف الأطباق السلكي الأبيض من إيسينشالز، وهو مفيد جدًا لأغطية الرأس.

يمكن لكل رف تجفيف أن يحمل ما يصل إلى أربع قبعات بيسبول أو قبعات تخزين شتوية. ولكن قبل الخروج، قم بتقييم مجموعتك لتحديد عدد القبعات التي لديك. سيعطيك هذا فكرة عن عدد رفوف تجفيف الأطباق Dollar Tree التي ستحتاجها. قد ترغب أيضًا في العثور على مكان لرفوفك الجديدة الموفرة للمساحة والصديقة للميزانية بمجرد إعادتها إلى المنزل، مثل الخزانة. يبلغ طول الرفوف حوالي 11 بوصة وعرضها يزيد قليلاً عن 6 بوصات. يبلغ عمق الرفوف في معظم الخزانات ذات الحجم القياسي ما بين 12 و 16 بوصة ويمكن أن يتراوح طولها من 24 إلى 96 بوصة. هذا يعني أنه يمكنك وضع ثلاثة رفوف أعلى خزانة قصيرة وسبعة رفوف في مساحة أكبر. ومع ذلك، ستحتاج إلى إعادة الحساب إذا كان لديك بالفعل عناصر أخرى مخزنة على الرف العلوي لخزانتك.