حوّل قطعة شجرة الدولار بأسعار معقولة إلى حل تخزين مثالي للقبعات

قبعاتنا تفعل أكثر من مجرد تغطية رؤوسنا عندما يكون الجو باردًا أو تحمي أعيننا عندما تشرق شمس الصيف. يمكنهم تمثيل أسلوبنا وشخصيتنا الفريدة. على هذا النحو، فإن العثور على طريقة لتخزين الفاتحات التي جمعناها على مر السنين لا يصبح مجرد مسألة عملية ولكن أيضًا للحفاظ على الشخصية. لحسن الحظ، ليس من الضروري أن يكون تخزين القبعات مكلفًا ليكون فعالاً إذا كان لديك شجرة دولار قريبة. ومن المثير للدهشة أن أحد أفضل العناصر لتخزين القبعات لا يتم العثور عليه في قسم الديكور المنزلي بالمتجر، بل في ممر المطبخ. إنه رف تجفيف الأطباق السلكي الأبيض من إيسينشالز، وهو مفيد جدًا لأغطية الرأس.
يمكن لكل رف تجفيف أن يحمل ما يصل إلى أربع قبعات بيسبول أو قبعات تخزين شتوية. ولكن قبل الخروج، قم بتقييم مجموعتك لتحديد عدد القبعات التي لديك. سيعطيك هذا فكرة عن عدد رفوف تجفيف الأطباق Dollar Tree التي ستحتاجها. قد ترغب أيضًا في العثور على مكان لرفوفك الجديدة الموفرة للمساحة والصديقة للميزانية بمجرد إعادتها إلى المنزل، مثل الخزانة. يبلغ طول الرفوف حوالي 11 بوصة وعرضها يزيد قليلاً عن 6 بوصات. يبلغ عمق الرفوف في معظم الخزانات ذات الحجم القياسي ما بين 12 و 16 بوصة ويمكن أن يتراوح طولها من 24 إلى 96 بوصة. هذا يعني أنه يمكنك وضع ثلاثة رفوف أعلى خزانة قصيرة وسبعة رفوف في مساحة أكبر. ومع ذلك، ستحتاج إلى إعادة الحساب إذا كان لديك بالفعل عناصر أخرى مخزنة على الرف العلوي لخزانتك.
العمل مع رف تجفيف الأطباق Dollar Tree
لتخزين قبعات البيسبول، ما عليك سوى وضعها أفقيًا ثم قم بتحريك واحدة في كل فتحة في رف الصرف. سوف يشير منقار القبعة إما إلى اليسار أو اليمين بدلاً من الأعلى. أما بالنسبة للقبعات المخصصة للتخزين، فمدها فوق أسنان الحامل بدلًا من وضعها في الفتحات كما تفعل مع قبعة البيسبول. فكر في الأمر على هذا النحو – سيكون الكرات المزخرفة على قبعتك الشتوية في الأعلى لأن القبعة نفسها ستقف في وضع مستقيم فوق الأسنان المعدنية.
هناك شيء واحد يجب أن نأخذه في الاعتبار عند استخدام هذا الاختراق لترتيب شجرة الدولار. كما هو الحال مع جميع ملابسك، فإن قبعاتك معرضة للآفات مثل العث. لمنع تآكل القماش، ضع بعض الأكياس الشبكية أو المحبوكة المصنوعة من حشوة الأرز والخزامى في واحدة على الأقل من فتحات رف الأطباق.
نظرًا لأنك من النوع المنظم، فمن أجل راحة بالك، قم بترتيب الفاتحة حسب اللون ونمط القبعة. تتمثل إحدى الأفكار في ترتيبها وفقًا لألوان قوس قزح أولًا – الأرجواني والأحمر والأزرق وما إلى ذلك. بعد ذلك، ضع مثلًا مع مثل حتى لا تضطر إلى البحث في مجموعة من القبعات للعثور على قبعة البيسبول المفضلة لديك أو العكس. ستجعل عملية ترتيب خزانتك أكثر سهولة وتتيح لك تحقيق أقصى استفادة من اختراق تخزين قبعة Dollar Tree.