حوّل لوحة الحائط الفنية المؤطرة الخاصة بك إلى ديكور عطلة متقلب المزاج مع إضافة واحدة بسيطة

عندما تقوم بتزيين الأعياد، لا تنسَ أعمالك الفنية الجدارية المؤطرة. ليس عليك استبدال جميع الصور ببطاقات عيد الميلاد أو إضافة ثلج مزيف حول الحدود (على الرغم من أن ذلك سيكون رائعًا)، ولكن إضافة بسيطة لشريط مخملي أسود يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. نعم أسود! يتناسب موسم العطلات الدافئ والمريح بشكل مثالي مع مظهر دافئ ومريح آخر – الجمالية المزاجية. ينسى ديكور العطلات Moody العناصر المبهجة المشرقة للظلال الداكنة والإضاءة الخافتة. شرائط مخملية سوداء مربوطة في أقواس وإضافتها إلى عملك الفني المؤطر تعمل على ترقية القطع على الفور لالتقاط هذا الشعور المريح والاحتفالي.
تعد إضافة شريط مخملي أسود فكرة ديكور أنيقة للعطلات مع نظام ألوان غير تقليدي يضيف لمسة من الرقي والرومانسية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن اللون الأسود هو لون محايد والمخمل مادة فاخرة، فيمكنهما استكمال مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية. من السهل تكرار هذا المظهر وتخصيصه، لذا يجب أن يناسب نمط منزلك. سواء كان لديك جدار معرض ممتد من الأرض حتى السقف أو مجرد لوحة واحدة محبوبة، فإن القوس المخملي هو اللمسة النهائية المزاجية التي تلامس احتياجات عملك الفني.
استخدم شريطًا مخمليًا لإضفاء مظهر احتفالي ومزاجي على العمل الفني
هناك عدة طرق متقلبة لتزيين لوحات الحائط الخاصة بك لموسم العطلات. أولاً، جرب أسلوب تغليف الهدايا الكلاسيكي. باستخدام شريط مخملي أسود، اربط شريطًا أفقيًا وعموديًا على الجزء الأمامي من العمل الفني. ثم قم بلف المزيد من المخمل في القوس وثبته على المقطع العرضي. ثانيا، هناك التعادل الحدودي. ما عليك سوى لف الحافة الخارجية للعمل الفني بالشريط المخملي، وترك أثر طويل. ثم اربط الزائدة في القوس في الزاوية أو في المنتصف. ثالثًا، لدينا خطوط قصب الحلوى. قم بإزالة إطار الصورة ولفه بالشريط المخملي لإنشاء تصميم حلزوني قبل إعادة الصورة أو العمل الفني إلى الإطار.
هذه المظاهر بسيطة وتضفي على العمل الفني طابعًا زخرفيًا ومثالية لتزيين عيد الميلاد بميزانية محدودة. يمكنك دائمًا تضخيم التصميم عن طريق إضافة المزيد من الأقواس أو الجمع بين التصميمات المختلفة. علاوة على ذلك، يمكنك التلاعب بالألوان والمواد – فقط تذكر أن تبقي الأمور متقلبة ومظلمة.
بدائل ونصائح لإضفاء مظهر ديكور العطلة المزاجي
مفتاح هذا التصميم هو استخدام الألوان الداكنة الاحتفالية أيضًا. كان اللون الأسود هو مصدر الإلهام، لكن اللون الأزرق الداكن والأحمر الداكن والأخضر الصياد جميعها تناسب أجواء الشتاء العجائب المزاجية أو موضوع عيد الميلاد. يمكنك أيضًا تجربة الألوان الرمادية والأصفر العميقة لتقليد اللون الفضي والذهبي. قم بطبقة القماش المخملي بشرائط فضية أو ذهبية شفافة لالتقاط مظهر المعدن المتلألئ. نظرًا لأن الأشرطة شفافة، فإنها لن تخفف من التأثير المزاجي – فهي ببساطة تضيف لمسة معدنية.
علاوة على ذلك، يمكنك استخدام مادة شريط مختلفة لتخصيص هذا المظهر. التزمي بالألوان الغنية ولكن استبدلي المخمل بالساتان أو الدانتيل. أو تخلص من الأشرطة واستخدم شيئًا آخر. صبغ بعض الخيوط باللون المفضل لديك للحصول على مظهر ريفي أيضًا أو جرب خيوطًا مكتنزة لمضاعفة هذا الشعور المريح. العنصر الأساسي هو لوحة الألوان الداكنة والاحتفالية، وبالتالي فإن المادة والأسلوب متروك لك حقًا. والأهم من ذلك أنك تريد أن تتناسب زينة العطلة مع أجواء منزلك. بعد ذلك قد يتم إقناعك بترك الديكور المزاجي وإنشاء جمالية منزلية شتوية مريحة تعيش لفترة طويلة بعد العطلات.