حوّل مفارش الأطباق القديمة إلى أغطية لطيفة لسلالتك

السلال بسيطة ولكنها مثالية حقًا لديكور المنزل. إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام السلال في منزلك للتخزين الأنيق، فمن المفيد أن تتعلم لأنها عملية للغاية وتبدو جميلة، وتضيف عنصرًا ريفيًا طبيعيًا إلى مساحتك. تعتبر السلال رائعة أيضًا لأنه من السهل توفيرها إلى حد ما، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور على السلال المثالية إذا كنت تبحث عن تصميم معين أو إذا كنت تريد أن تحتوي سلتك على غطاء. إذا كنت تشعر بالمهارة، فيمكنك إنشاء غطاء غطاء السلة الخاص بك باستخدام مفرش طاولة قديم، تمامًا كما يوضح TikToker redeux_style.
للقيام بهذه الأعمال اليدوية البسيطة والرائعة، كل ما تحتاجه هو النوع المناسب من مفرش الأطباق، ومقبض أو مقبض الدرج، وسلتك. قد تحتاج إلى عناصر إضافية لتعزيز غطاء السلة الذي يمكنك صنعه بنفسك، ولكن يمكنك صنع غطاء جميل المظهر باستخدام هذه العناصر فقط. عند اختيار مفرش أطباق، فإن العثور على مفرش ذو لون ونمط مشابه لسلتك سيؤدي إلى أفضل النتائج. هذا يعني أنك سوف ترغب في الحصول على نمط طبيعي ومنسوج من مفرش الأطباق. يجب أن يتطابق الشكل والحجم أيضًا مع فتحة السلة أو يكون أكبر قليلًا، لكن قد تتمكن من تقليم مفرش الأطباق ليناسب حجمه إذا لزم الأمر.
بالنسبة للمقبض أو المقبض، سيعمل أي شيء تقريبًا – فقط كن حذرًا بشأن الوزن، حيث سيتم وضعه في وسط مفرش الأطباق وسيؤدي أي شيء ثقيل جدًا إلى تشويه شكل الغطاء. بالمقارنة مع شراء غطاء سلة جديد بحوالي 20 دولارًا أو حتى سلة جديدة غير مكلفة بغطاء بحوالي 10 دولارات، فإن هذا DIY يمكن أن يوفر لك المال.
تحسين أغطية السلة التي تصنعها بنفسك
لإنشاء الغطاء فعليًا، كل ما عليك فعله هو إدخال مقبض الدرج أو المقبض في منتصف مفرش الأطباق وتثبيته كما تفعل على الدرج أو باب الخزانة. اعتمادًا على نوع مفرش الأطباق، قد تتمكن من ثقب الجهاز مباشرة، لكن قد تحتاج إلى عمل ثقب صغير باستخدام مقص أو أداة حادة أخرى. سيساعد شريط القياس على ضمان وضعه في المركز الدقيق. ثم قم ببساطة بوضع الغطاء أعلى السلة. إذا كان صغيرًا جدًا بالنسبة لقطر فتحة السلة، فيمكن أيضًا وضعه فوق العناصر الموضوعة في السلة مع إخفاء العناصر المخزنة عن الأنظار بشكل فعال. لكي تجعل سلتك المغطاة حديثًا تبدو جديدة حقًا، جرب أسهل طريقة لتنظيف سلالك المصنوعة من الخيزران أيضًا.
للحصول على غطاء أقوى وأكثر صلابة، قد تحتاج إلى وضع طبقتين من المفارش أو لصق قطعة من الورق المقوى أو البلاستيك في الأسفل. بالنسبة لبعض المواد، قد تتمكن من صبغ مفرش الأطباق ليتناسب بشكل أفضل مع لون سلتك باستخدام صبغة القماش. قد تتمكن أيضًا من إجراء تعديلات على الحجم عن طريق قص مفرش الأطباق وإضافة رابط للحواف أو إضافة قماش إضافي وطبقة تقوية لتكبير مفرش الأطباق. بشكل عام، يعد هذا العمل اليدوي مثالًا لكيفية إضفاء حياة جديدة على العناصر القديمة الموجودة في منزلك وجعلها تعمل مرة أخرى. بالنسبة لبقية المفارش، تحقق من المزيد من الطرق الذكية لإعادة استخدام المفارش القديمة في جميع أنحاء المنزل.