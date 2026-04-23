حوّل مفارش الأطباق القديمة إلى أغطية لطيفة لسلالتك

السلال بسيطة ولكنها مثالية حقًا لديكور المنزل. إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام السلال في منزلك للتخزين الأنيق، فمن المفيد أن تتعلم لأنها عملية للغاية وتبدو جميلة، وتضيف عنصرًا ريفيًا طبيعيًا إلى مساحتك. تعتبر السلال رائعة أيضًا لأنه من السهل توفيرها إلى حد ما، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور على السلال المثالية إذا كنت تبحث عن تصميم معين أو إذا كنت تريد أن تحتوي سلتك على غطاء. إذا كنت تشعر بالمهارة، فيمكنك إنشاء غطاء غطاء السلة الخاص بك باستخدام مفرش طاولة قديم، تمامًا كما يوضح TikToker redeux_style.

للقيام بهذه الأعمال اليدوية البسيطة والرائعة، كل ما تحتاجه هو النوع المناسب من مفرش الأطباق، ومقبض أو مقبض الدرج، وسلتك. قد تحتاج إلى عناصر إضافية لتعزيز غطاء السلة الذي يمكنك صنعه بنفسك، ولكن يمكنك صنع غطاء جميل المظهر باستخدام هذه العناصر فقط. عند اختيار مفرش أطباق، فإن العثور على مفرش ذو لون ونمط مشابه لسلتك سيؤدي إلى أفضل النتائج. هذا يعني أنك سوف ترغب في الحصول على نمط طبيعي ومنسوج من مفرش الأطباق. يجب أن يتطابق الشكل والحجم أيضًا مع فتحة السلة أو يكون أكبر قليلًا، لكن قد تتمكن من تقليم مفرش الأطباق ليناسب حجمه إذا لزم الأمر.

بالنسبة للمقبض أو المقبض، سيعمل أي شيء تقريبًا – فقط كن حذرًا بشأن الوزن، حيث سيتم وضعه في وسط مفرش الأطباق وسيؤدي أي شيء ثقيل جدًا إلى تشويه شكل الغطاء. بالمقارنة مع شراء غطاء سلة جديد بحوالي 20 دولارًا أو حتى سلة جديدة غير مكلفة بغطاء بحوالي 10 دولارات، فإن هذا DIY يمكن أن يوفر لك المال.