حوّل هذا المنتج المنزلي القديم إلى حل لتخزين الأدوات المُعاد تدويرها

عندما تنتقل إلى مساحة صغيرة وليس لديك مساحة لتخزين جميع أدوات مطبخك، فكر بشكل إبداعي قبل أن تشعر باليأس. ربما لا يحتوي مطبخك الصغير الجديد على أي أدراج مدمجة لأدواتك الفضية، أو أن منزلك الصغير مليء بالفعل بممتلكاتك الأخرى. إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية للملاعق الخشبية والملاعق المعدنية، يمكنك تجربة بديل مبتكر – حامل بريد موفر مثبت على الحائط. نظرًا لوجود طرق أخرى للحفاظ على تنظيم بريدك، فقد ترغب في إعادة تدوير إحدى هذه الطرق إلى حل تخزين أدوات موفر للمساحة.

لم يسلك حاملو البريد المثبتون على الحائط طريق مشغل الأشرطة ذي 8 مسارات. ما زلنا نستمتع بوجود مكان لتخزين أحدث رسائلنا الورقية عند وصولها، ولم تصبح أنظمة التخزين هذه قديمة الطراز. لا يزال بإمكانك الذهاب إلى متجرك المفضل عبر الإنترنت وشراء متجر جديد تمامًا بمجموعة واسعة من الأنماط، ولكن تتوفر أيضًا الكثير من الخيارات المستعملة الرخيصة للاختيار منها. إذا كان لديك تقدير للديكور العتيق، فستجد هذه الأدوات المنزلية من العقود العديدة الماضية مصنوعة من الخشب أو المعدن أو الخيزران أو الخوص. وبما أن الاتجاهات السائدة تمر، فليس من المستغرب أن ينتهي الأمر بالكثير من هؤلاء في متاجر التوفير، مستعدين لحياة جديدة في منازل جديدة.