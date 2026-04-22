حوّل هذا المنتج المنزلي القديم إلى حل لتخزين الأدوات المُعاد تدويرها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما تنتقل إلى مساحة صغيرة وليس لديك مساحة لتخزين جميع أدوات مطبخك، فكر بشكل إبداعي قبل أن تشعر باليأس. ربما لا يحتوي مطبخك الصغير الجديد على أي أدراج مدمجة لأدواتك الفضية، أو أن منزلك الصغير مليء بالفعل بممتلكاتك الأخرى. إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية للملاعق الخشبية والملاعق المعدنية، يمكنك تجربة بديل مبتكر – حامل بريد موفر مثبت على الحائط. نظرًا لوجود طرق أخرى للحفاظ على تنظيم بريدك، فقد ترغب في إعادة تدوير إحدى هذه الطرق إلى حل تخزين أدوات موفر للمساحة.
لم يسلك حاملو البريد المثبتون على الحائط طريق مشغل الأشرطة ذي 8 مسارات. ما زلنا نستمتع بوجود مكان لتخزين أحدث رسائلنا الورقية عند وصولها، ولم تصبح أنظمة التخزين هذه قديمة الطراز. لا يزال بإمكانك الذهاب إلى متجرك المفضل عبر الإنترنت وشراء متجر جديد تمامًا بمجموعة واسعة من الأنماط، ولكن تتوفر أيضًا الكثير من الخيارات المستعملة الرخيصة للاختيار منها. إذا كان لديك تقدير للديكور العتيق، فستجد هذه الأدوات المنزلية من العقود العديدة الماضية مصنوعة من الخشب أو المعدن أو الخيزران أو الخوص. وبما أن الاتجاهات السائدة تمر، فليس من المستغرب أن ينتهي الأمر بالكثير من هؤلاء في متاجر التوفير، مستعدين لحياة جديدة في منازل جديدة.
نصائح لإعادة استخدام حامل البريد في تخزين الأدوات
بالتأكيد، هناك طرق إضافية لاستخدام حاملات البريد المثبتة على الحائط. لا يقتصر دور فارزي البريد على تنظيم الأشياء فحسب، بل يمكنك استخدامها لتزيين المنزل بشكل أنيق، مثل عرض مجموعة من الزهور المجففة. ولكن إذا كان تخزين الأدوات هو ما تحتاجه، فعندما تعلق واحدة منها على حائطك، ستحتاج إلى التأكد من أنها لن تسقط. سوف تزن الأدوات أكثر من الأظرف خفيفة الوزن التي عادة ما تملأ هذا النوع من الأدوات المنزلية، لذا ابحث عن مسمار لوضع المسمار فيه قبل تعليق محلول التخزين المتوفر على الحائط وتعبئته.
إذا لم تكن مهتمًا بالمظهر وتحتاج فقط إلى تخزين أدواتك، يمكنك إضافة هذا إلى مساحتك كما هي، دون تجديد مظهرها. من ناحية أخرى، قد ترغب في حساب حامل البريد من بين تقلبات متجر التوفير التي ستضيف مساحة تخزين أنيقة إلى منزلك. أعطها طبقة طلاء جديدة لتغيير اللون، مع التأكد من اختيار نوع الطلاء المناسب للمادة. للحصول على ترقية غريبة، يمكنك حتى استخدام شيء مثل Mod Podge Glue لفصل الورق الزخرفي عن الحامل المُعاد تدويره.