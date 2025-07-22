حيث تنمو زهورك يمكن أن تؤثر على دبابير الفناء الخلفي

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هناك حرفيًا الآلاف من أنواع الزنبور المختلفة التي قد تطير حول الفناء الخاص بك ، ولكن بشكل عام ، هذه الحشرات جيدة للحديقة. يساعد البعض في تلقيح النباتات ، وبعضها من الأسماء المخيفة تساعد فعليًا على التحكم في المن والآفات الأخرى. ومع ذلك ، هناك هؤلاء ، مثل Yellowjackets ، المعروف بأنها عدوانية (خاصة في أي مكان بالقرب من العش) ويمكن أن تلدغ عدة مرات في تتابع سريع. أنت بالتأكيد تريد إبعادهم عن المنزل. لسوء الحظ ، من بين الأشياء التي تجذب الدبابير إلى منزلك وحديقتك النباتات المزهرة والخضروات. لذا يوصي الخبراء بالابتعاد عن المناطق التي تستخدمها بشكل متكرر ، وخاصة الطوابق والبذجة ، للمساعدة في منعك أنت وللأطفال من التعثر أثناء محاولتك الاسترخاء أو اللعب.

بالطبع ، يحب الكثير منا أن يكون لديهم أزهار بالقرب من المنزل لألوانهم ورائحة. الحل ليس فقط المكان الذي تنمو فيه ، ولكن ما هي الأنواع التي تنمو فيها. هناك الكثير من النباتات المزهرة التي يمكن أن تردع الدبابير بالفعل. على سبيل المثال ، يمكنك زراعة الريحان والنعناع والحكيم بالقرب من باب المطبخ كحديقة عشب مفيدة. MARIGOLDS ، إبرة الراعي ، والترونيلا (نوع من الزنبق) هي زهور جميلة يمكنك أن تنمو في الأواني للفناء. لذلك لا يزال بإمكانك الحفاظ على المناطق بالقرب من المنزل تبدو مشرقة وحيوية مع التحكم في دبابير الفناء الخلفي أيضًا.