حيث خسر آرون جلين المؤامرة بدفاعه الأخير عن جاستن فيلدز

تضمن دفاع آرون جلين الأخير عن جاستن فيلدز إشارة إلى آخر اثنين من أفضل اللاعبين في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وفكرة أن فيلدز يخرج الكرة بشكل أسرع منهم وخطًا يوضح مدى سرعة أرقام وقت الرمي التي لا تترجم دائمًا إلى نتائج إيجابية.

وقال جلين: “إذا نظرت إلى لامار (جاكسون)، أعتقد أن لامار، أرقامه في إخراج الكرة أعلى من أرقام جاستن”. “أعتقد أن أرقام جوش ألين أعلى من أرقام جاستن، لكنني أعتقد أن الجميع يميل إلى معرفة من هم هؤلاء الأشخاص وفهم ذلك. ولسبب ما، فإنهم لا يفهمون جاستن”.

باستثناء أن مقارنة جلين لم تكن دقيقة.

من بين لاعبي الوسط الذين حصلوا على ما لا يقل عن 20 في المائة من تراجع فريقهم هذا الموسم، تتمتع فيلدز بأعلى علامة وقت للرمي في الدوري عند 3.22، وفقًا لـ Pro Football Focus. جاكسون لديه ثالث أعلى مستوى عند 3.15. ويحتل ألين مرتبة أقل في القائمة بحصوله على 3.05.

لذلك تحولت إجابة جلين إلى حادث مؤسف آخر على منصة التتويج مع تزايد الضغط بعد بدء دخول Jets 0-6 في مباراة الأحد ضد Panthers في ملعب MetLife.

<br />

في أعقاب خسارتهم في لندن يوم الأحد، عندما سُئل عما إذا كان فيلدز سيظل أساسيًا، أجاب جلين: “هيا يا رجل، ما نوع هذا السؤال؟”

ثم، بعد ثلاثة أيام، عندما سُئل عما إذا كان فيلدز يحتاج إلى المزيد من الفرص، أقر جلين بأن هذا هو الحال لكنه أضاف: “إذا حدث شيء سيئ، فسوف تتذمرون يا رفاق بشأن ذلك”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يخف فيلدز رغبته في أن يصبح أكثر عدوانية بعد إقالته تسع مرات وانتهى بصافي 10 ياردات خلال خسارة جيتس أمام برونكو في لندن.

لم تقم الحقول بعد باعتراض هذا الموسم – ولا ترغب في تعريض ممتلكات Jets للخطر من خلال التحولات، لكنها اعترفت يوم الأربعاء بوجود “توازن صحي بين محاولة ملاءمتها في نوافذ أصغر والسماح لها بالتمزق.”

قال جلين يوم الجمعة عن فيلدز: “أنا لا أجلس هنا لأقول إنه لا توجد أوقات يحتاج فيها إلى إخراج الكرة”. “إنه يعلم ذلك، لقد أوضح ذلك لكم يا رفاق. سنواصل العمل على ذلك قدر الإمكان”.