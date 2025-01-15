حيلة التصميم لترتيب الغرف المزدحمة بصريًا دون التضحية بالأثاث

العيش في أماكن مزدحمة يمكن أن يسبب استنزافًا عاطفيًا وعقليًا، مما يقلل من الرضا عن الحياة. ولكن نظرًا لأننا نحتاج إلى مقاعدنا وطاولاتنا ووحدات التخزين والأسطح، فإن التضحية بالأثاث الثمين لفتح مساحاتنا الصغيرة أمر غير عملي. لحسن الحظ، هناك حيلة لترتيب الديكور يمكنك استخدامها للخروج من هذه المشكلة. أدخل أثاثًا واضحًا. بدلاً من ذلك، يُطلق عليه الأثاث الشفاف، ويشمل الأثاث الشفاف أي أثاث مصنوع من الأكريليك أو اللوسيت (العلامة التجارية)، ولكن أيضًا الأثاث المصبوب من الراتنجات والزجاج المقسى.
نظرًا لأن قطع الأثاث الأكريليك توفر وضوحًا بصريًا هائلاً، مما يعني أنها تسمح للضوء بالمرور عبرها (أحيانًا ما يصل إلى 92٪)، فإنها لا تشغل مساحة بصرية كبيرة. باختصار، تبدو شفافة. ولهذا السبب، فإنها تعطي وهمًا ببيئة مفتوحة قابلة للتنفس دون التضحية بالوظيفة. ولكن كيف يعمل حيلة الديكور هذه، وكيف يمكنك إبرازها داخل منزلك؟ لمعرفة أدق التفاصيل، تواصلنا مع إيريكا ديل، مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة شركة إريكا ديل للتصميم الداخلي، لإجراء مقابلة حصرية. وهنا ما كان عليها أن تقوله.
استخدم الأثاث الشفاف باعتدال في غرفتك
في مقابلتها الحصرية مع House Digest، كشفت ديل أن “الأثاث الشفاف لديه طريقة رائعة للاختفاء تقريبًا، تاركًا فقط لمعانًا صغيرًا من الأكريليك اللامع أو اللوسيت لرفع المساحة دون إضافة وزن بصري.” هذا شيء ستواجه صعوبة في تحقيقه من خلال أثاثك الخشبي الرائع بخطوطه المجمدة وبقعه المصقولة. يضيف ديل: “نظرًا لأنه يمكنك الرؤية من خلاله (الأثاث الشفاف)، فإن الاهتمام الدقيق يسمح للعين بمواصلة التحرك عبر المساحة بدلاً من التوقف عند قطعة أثاث صلبة، مما يجعل المساحة تبدو أكبر”. بمعنى آخر، تبدو غرفتك أخف وزنًا وأقل ازدحامًا، ولكنها عملية مع جمالية عصرية.
ولكن هل يعني ذلك أنه يمكنك استبدال معظم أثاثك الحالي، إن لم يكن كله، بقطع نظيفة؟ يحذر ديل من اتخاذ مثل هذا الإجراء، ويشجعك على استخدامه باعتدال بدلاً من ذلك. “عند استخدامه في النوافذ الصغيرة، يمكن أن يكون تأثير الأثاث الشفاف أنيقًا ومثيرًا للاهتمام، ويضيف طبقة أخرى من البعد والفروق الدقيقة إلى المساحة. ومع ذلك، عند استخدامه كثيرًا (قطعة أو قطعتان كافية)، فإنه يفقد فعاليته.” توضح. بعد كل شيء، فائض أي شيء سيء، والأثاث الشفاف ليس استثناء.
دمج الأثاث الشفاف لمنزل مرتب
لذا، مع الاعتراف بنجاح هذا التصميم المبتكر، ما هو الأثاث الذي يمكن استبداله؟ تقول ديل في مقابلتها الحصرية مع House Digest: “أنا أحب طاولة قهوة أكريليك رائعة، أو كرسي مكتب مفرد، أو زوج من الطاولات النهائية حول أريكة، أو عربة بار، أو طاولة كونسول”. ربما يكون متابعو HGTV قد شاهدوا بالفعل مظهره عندما استخدمت هيلاري فار كراسي أكريليك في غرفة طعام صغيرة كخدعة لتصميم المقاعد لتوفير المساحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما اعتبر هذا بمثابة إشارة للبحث عن لوحات Pinterest وبكرات Instagram بحثًا عن اتجاه طاولة القهوة متعدد الاستخدامات الذي يتناسب بشكل جيد مع أي نمط، بما في ذلك طاولة القهوة ذات الشلال – عادةً ما تكون من الأكريليك أو الزجاج. عندما تكون على متن الطائرة، ابحث عن القطع المصنوعة من صفائح الأكريليك المصبوبة بالخلايا، لأنها توفر سطحًا شفافًا، وخفيفة الوزن، وتتميز بمقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن اختراق التصميم هذا له جانب سلبي رئيسي واحد. يحذر ديل من أن الأثاث الشفاف “يُظهر بصمات الأصابع والخدوش بسهولة شديدة، لذا فهو ليس الأنسب للمناطق ذات الازدحام الشديد”. لذا، ما لم تكن تخطط لتوبيخ أطفالك بشكل منتظم وتسبب لهم صدمة مدى الحياة، أو إخفاء الخدوش الموجودة على أثاث Lucite الخاص بك باستخدام التحف والكتب، فابتعد عن ذلك. بدلاً من ذلك، يقترح ديل “اختيار القطع ذات الحجم العادي أو الأكبر حجمًا لإعطاء المساحة تأثيرًا أكبر مع عدد أقل من القطع الفعلية.” بهذه الطريقة، من غير المحتمل أن تملأ مساحتك بعدة قطع صغيرة أو صغيرة الحجم تزدحم المساحة بالفوضى البصرية.