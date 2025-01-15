حيلة التصميم لترتيب الغرف المزدحمة بصريًا دون التضحية بالأثاث

العيش في أماكن مزدحمة يمكن أن يسبب استنزافًا عاطفيًا وعقليًا، مما يقلل من الرضا عن الحياة. ولكن نظرًا لأننا نحتاج إلى مقاعدنا وطاولاتنا ووحدات التخزين والأسطح، فإن التضحية بالأثاث الثمين لفتح مساحاتنا الصغيرة أمر غير عملي. لحسن الحظ، هناك حيلة لترتيب الديكور يمكنك استخدامها للخروج من هذه المشكلة. أدخل أثاثًا واضحًا. بدلاً من ذلك، يُطلق عليه الأثاث الشفاف، ويشمل الأثاث الشفاف أي أثاث مصنوع من الأكريليك أو اللوسيت (العلامة التجارية)، ولكن أيضًا الأثاث المصبوب من الراتنجات والزجاج المقسى.

نظرًا لأن قطع الأثاث الأكريليك توفر وضوحًا بصريًا هائلاً، مما يعني أنها تسمح للضوء بالمرور عبرها (أحيانًا ما يصل إلى 92٪)، فإنها لا تشغل مساحة بصرية كبيرة. باختصار، تبدو شفافة. ولهذا السبب، فإنها تعطي وهمًا ببيئة مفتوحة قابلة للتنفس دون التضحية بالوظيفة. ولكن كيف يعمل حيلة الديكور هذه، وكيف يمكنك إبرازها داخل منزلك؟ لمعرفة أدق التفاصيل، تواصلنا مع إيريكا ديل، مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة شركة إريكا ديل للتصميم الداخلي، لإجراء مقابلة حصرية. وهنا ما كان عليها أن تقوله.