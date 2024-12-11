حيلة الخل التي ستجعل سياج الفينيل المتسخ يبدو وكأنه جديد

إن اختيار سياج الفينيل فوق الخشب أو السلسلة أو الفولاذ يدور حول الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. تلعب الجوانب الجمالية والمتانة والسعر دورًا في القرار، كما تفعل الصيانة. في حين لا داعي للقلق بشأن المعدن الصدأ أو العفن، فإن أسوار الفينيل ليست محصنة ضد الجرجر والبقع. تتراكم العلامات وتغير اللون بمرور الوقت وتبدأ في الظهور بمظهر قديم وقذر، وهو ليس الانطباع الأول الذي يريده أي شخص لمنزله. يعد الاستعانة بمتخصص لإزالة البقع فكرة جيدة من حين لآخر، لكن ذلك قد يصبح مكلفًا. هناك خدعة رائعة للصيانة الدورية التي لن تكسر البنك أو تضر بسطح السياج وهي استخدام الخل الأبيض وخرقة أو فرشاة ناعمة.
يعد الخل أداة تنظيف متعددة الاستخدامات داخل المنزل، لكن ألواح التقطيع وأسطح العمل وماكينات صنع القهوة لا تتعرض عادة للرش بالطين وتتحمل عوامل الطقس. قد يكون الافتراض الصحيح هو أن هناك حاجة إلى مواد كيميائية أقوى لإنجاز مهام أكثر صعوبة، ولكن إليك كيف أن المركب العضوي الموجود في الخل يجعله فعالًا على الأوساخ ولكنه أيضًا غير قابل للتآكل عند تخفيفه بشكل صحيح.
كيفية تنظيف سياج الفينيل بالخل (ولماذا يعمل)
سياج الفينيل مصنوع من PVC (كلوريد البولي فينيل) الممزوج بمضافات ثاني أكسيد التيتانيوم للحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي من شأنها أن تضعف السياج بمرور الوقت وتتسبب في تحوله إلى اللون الأصفر. يتكون الخل من الماء وحمض الأسيتيك (CH3COOH)، والذي يستخدم عادة في عملية إنتاج الفيتامينات والمضادات الحيوية، وفي حفظ الأغذية. يوجد عادةً حوالي 5% من حمض الأسيتيك في الخل المقطر و6% في خل التنظيف، على الرغم من أنه يمكن استخدام كليهما للتنظيف. الحمض قوي بما يكفي لإذابة الأوساخ والأوساخ، ولكن لديه “احتمالية منخفضة للمخاطر البيئية”، وفقًا لحقائق السلامة الكيميائية، لذلك لن يضر البيئة. على الرغم من أن نسبة 5% تبدو كمية صغيرة، إلا أن الخبراء ينصحون باستخدام محاليل مختلفة من الماء والخل بدلاً من استخدامه مباشرة من الزجاجة. خل التنظيف أقوى بنسبة 20%، لذلك يتطلب المزيد من التخفيف.
لتنظيف العفن والأوساخ من سياج الفينيل، قم برش خليط يتكون من ثمانية مقادير من الماء ومقدار من الخل الأبيض، واتركه لمدة 10 دقائق، ثم امسحه بقطعة قماش أو فرشاة ناعمة. لا ترغب في استخدام فرشاة سلكية ولا تريد ترك الخل لفترة غير محددة لأن ذلك قد يقلل من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ويضعف السياج. يتمتع الخل الأبيض بفترة صلاحية طويلة جدًا ولكنه يصبح أقل فعالية في التنظيف بمرور الوقت، لذا تأكد من تخزين ما لا تستخدمه في مكان بارد ومظلم وليس في ضوء الشمس المباشر.