حيلة الزينة العبقرية التي تجعل شجرة عيد الميلاد الخاصة بك تبدو أكثر اكتمالاً

إذا كانت شجرة عيد الميلاد الخاصة بك تحتوي على بعض الفجوات القبيحة بين الفروع، فهناك حل بسيط للغاية. يمكنك بسهولة ملء المساحة الفارغة باستخدام مجموعة زخارف من الحلي التي تصنعها بنفسك، والتي هي في الأساس مجموعة من الحلي المربوطة معًا. كما هو موضح بواسطة @shelivesartously على TikTok، يساعدك هذا DIY على تحقيق ديكور عطلة أنيق وبسيط بميزانية Dollar Tree. إن حيلة شجرة عيد الميلاد هذه ليست عبقرية تمامًا فحسب، ولكنها تستغرق أيضًا بضع دقائق فقط.
ما عليك سوى مادتين أساسيتين للبدء: الأسلاك والحلي. قم إما بشراء زخارف غير مكلفة مثل هذه الحلي البلاستيكية المستديرة المزخرفة لشجرة عيد الميلاد في Dollar Tree، أو استخدم الحلي الموجودة لديك بالفعل. بالنسبة للسلك، ضع في اعتبارك سلكًا أخضر رفيعًا يندمج مع شجرتك، مثل Paxcoo Green Floral Paddle Wire. ابدأ بجمع أربع إلى خمس زخارف من اختيارك. يمكنك اختيار مطابقة الزخارف بنفس اللون أو مجموعة متنوعة من الزخارف المتناقضة، اعتمادًا على ما إذا كنت تريد الاتساق أو التباين. بمجرد حصولك على المواد الخاصة بك، فقد حان الوقت لبدء عملية DIY البسيطة.
كيفية صنع مجموعة من الحلي لشجرة احتفالية أكمل
أولاً، خذ السلك الخاص بك وقم بتمريره عبر الحلقة الموجودة أعلى كل قطعة زينة. بعد تمرير السلك، اسحب السلك مشدودًا واربط عقدة بحيث تشكل الحلي كتلة ضيقة. بعد تشكيل مجموعتك، حان وقت الجزء الممتع! الخطوة الأخيرة من هذا الاختراق هي أخذ مجموعة الزخارف الخاصة بك ودفعها إلى أي فجوات بين الفروع. يمكنك استخدام أطراف السلك ولفها حول الفروع لمزيد من الأمان. بشكل عام، يعد هذا الاختراق بمثابة نصيحة رائعة لتزيين عيد الميلاد بميزانية محدودة.
جمال هذا الاختراق هو أنه يمكنك استخدام أي زخارف تقريبًا – طالما أنها كبيرة بما يكفي لإضافة حجم مرئي. على سبيل المثال، تتوفر كرات عيد الميلاد الكبيرة من GameXcel بأحجام 3.2 بوصة و4 بوصة وتأتي بلمسات نهائية غير لامعة ولامعة ولامعة. للحفاظ على تكلفة هذا المشروع منخفضة، يمكنك إعادة استخدام الحلي القديمة الموجودة لديك بالفعل. إذا لم تعد تناسب نظام الألوان الخاص بك، فكر في غمسها في الغراء والجليتر للحصول على مظهر جديد أو رشها بظل جديد. إذا كنت تريد حقًا أن تجعل شجرتك تتألق، فتأكد من إنشاء عدة مجموعات لوضعها في جميع أنحاء شجرتك. يجب أن يكون الهدف هو أن تبدو المجموعات وكأنها جزء طبيعي من شجرتك.