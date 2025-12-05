حيلة الزينة العبقرية التي تجعل شجرة عيد الميلاد الخاصة بك تبدو أكثر اكتمالاً

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كانت شجرة عيد الميلاد الخاصة بك تحتوي على بعض الفجوات القبيحة بين الفروع، فهناك حل بسيط للغاية. يمكنك بسهولة ملء المساحة الفارغة باستخدام مجموعة زخارف من الحلي التي تصنعها بنفسك، والتي هي في الأساس مجموعة من الحلي المربوطة معًا. كما هو موضح بواسطة @shelivesartously على TikTok، يساعدك هذا DIY على تحقيق ديكور عطلة أنيق وبسيط بميزانية Dollar Tree. إن حيلة شجرة عيد الميلاد هذه ليست عبقرية تمامًا فحسب، ولكنها تستغرق أيضًا بضع دقائق فقط.

ما عليك سوى مادتين أساسيتين للبدء: الأسلاك والحلي. قم إما بشراء زخارف غير مكلفة مثل هذه الحلي البلاستيكية المستديرة المزخرفة لشجرة عيد الميلاد في Dollar Tree، أو استخدم الحلي الموجودة لديك بالفعل. بالنسبة للسلك، ضع في اعتبارك سلكًا أخضر رفيعًا يندمج مع شجرتك، مثل Paxcoo Green Floral Paddle Wire. ابدأ بجمع أربع إلى خمس زخارف من اختيارك. يمكنك اختيار مطابقة الزخارف بنفس اللون أو مجموعة متنوعة من الزخارف المتناقضة، اعتمادًا على ما إذا كنت تريد الاتساق أو التباين. بمجرد حصولك على المواد الخاصة بك، فقد حان الوقت لبدء عملية DIY البسيطة.