حيلة الستائر ذات الأسعار المعقولة التي تجعل الألواح الرخيصة تبدو راقية

إذا لم تكن الستائر الفاخرة التي تحلم بها قابلة للتطبيق ماليًا في الوقت الحالي، فهناك الكثير من حيل الستائر الصديقة للميزانية لجعل هذا الديكور الأساسي يبدو أكثر فخامة. واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية هي إضافة أوزان الستائر. تعمل هذه الترقية السهلة والميسورة التكلفة على تحويل ألواح القماش الميتة إلى ستائر معلقة بشكل جميل. تعمل الأوزان أيضًا على تسهيل فتح وإغلاق الستائر، وتوفر عزلًا أفضل.

هناك عدة طرق مختلفة لإضافة أوزان الستائر إلى الستائر. إذا كنت بحاجة بالفعل إلى تطويع الألواح لتناسب مساحتك، فما عليك سوى صنع غلاف لسحب أوزان الستائر من خلاله، كما هو موضح في مقطع فيديو على Instagram من منشئ المحتوى @kelseymarillis. هذه طريقة جيدة لإنجاز مهمتين في وقت واحد. بعد تمرير ثقل الستائر عبر الغلاف، قم بتثبيته بغرزة في كل طرف. بعد ذلك، ما عليك سوى الضغط على ستائرك بالبخار، وتعليقها، والجلوس للاستمتاع بتصميمك الداخلي الذي تم ترقيته.

ولحسن الحظ، يمكن لأي شخص يستطيع خياطة غرزة مستقيمة أن يستخدم هذه الحيلة. حتى إذا كنت لا تقوم بالخياطة، يمكنك استخدام منتجات مثل أوزان العجلة الخلفية اللاصقة لإطارات Hornet، والتي يستخدمها العديد من الأشخاص لتعليق الستائر. قم بلصقها على طول الحافة السفلية للستائر المضغوطة بعد تطويقها إلى الارتفاع المطلوب.