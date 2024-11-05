حيلة الغسيل البسيطة التي ستمنحك مناشف أكثر نعومة

لا يوجد شيء يضاهي تجفيف بشرتك بمنشفة ناعمة وفخمة عند الخروج من الحمام أو حوض الاستحمام. ومع ذلك، فإن بعض الأخطاء المزعجة التي يرتكبها الجميع عند غسل الملابس يمكن أن تعطل هذه التجربة الممتعة من خلال ترك مناشف قاسية خشنة على الجلد. للتأكد من حصولك على كمية كافية من المناشف الناعمة بعد كل جلسة تنظيف للغسيل، ببساطة قم بهز كل منشفة بعد غسلها. تعتبر هذه الحيلة مثالية بشكل خاص لأولئك الذين يختارون تجفيف مناشفهم في الهواء. بعد رج كل منشفة، قم بتعليقها على رف التجفيف كما تفعل عادةً. يمكنك استخدام هذه الخدعة على المناشف الصغيرة ومناشف الحمام ومناشف اليد وحتى قطعة قماش التنظيف.

في هذه المرحلة، ربما تتساءل كيف أن نفض المناشف قبل تعليقها لتجف سيجعلها أكثر انتفاخًا. هزها له هذا التأثير لأنه يفكك تلك الحلقات الصغيرة التي تراها على السطح الخارجي للقماش. تصبح الحلقات مسطحة بمرور الوقت، لذا من المفيد هز المناشف حتى تنتعش وتجف في مكانها. بعد استخدام هذه الطريقة على المناشف الخاصة بك قبل السماح لها بالتجفيف في الهواء على رف الغسيل، يجب أن تكون فخمة وبحالة جيدة كأنها جديدة تقريبًا. إذا كنت تفضل وضع المناشف في المجفف، فهناك نصائح أخرى يمكنك استخدامها للتأكد من خروجها من الغسالة بشكل لطيف ورقيق.