حيلة المدرسة القديمة التي يمكنها ردع الآفات من نباتاتك الداخلية

ربما لا يوجد شيء أكثر إثارة للغضب من إحضار نبات جديد إلى الداخل، والعناية به، واتخاذ كل خطوة في الكتاب لمساعدته على النمو – فقط لتجد الذباب الأبيض والبعوض الفطري يسيطرون على النبات بعد بضعة أيام. والشيء التالي الذي تعرفه هو أنك تبحث عن جميع أنواع الحيل لإبعاد الحشرات عن منزلك. ولكن بغض النظر عما تفعله، فإن هذه المخلوقات القبيحة تعود كل صباح!
على الرغم من أنه يجب عليك الاستمرار في اتخاذ تدابير أخرى للتخلص من الآفات، إلا أن أحد الحلول القديمة لحماية نباتاتك الداخلية قد يكون مختبئًا في خزانة الأدوية الخاصة بك: Vicks VapoRub. نفس المرهم الذي استخدمته دائمًا لتخفيف البرد يمكن أن يوفر أيضًا راحة للنباتات ضد الآفات. لقد وجد العديد من الأشخاص أن الآفات المنزلية الشائعة لا تتمتع بفرصة ضد Vicks VapoRub، وعندما يتم دمجها مع حلول أخرى لطرد الآفات، يمكن أن تكون طبقة رقيقة من Vicks على حافة الوعاء أكثر من مفيدة للنباتات المنزلية.
الآفات، للأسف، مشكلة مستمرة في عالم النبات، وأفراده الداخليون لا يقلون عرضة لها. في الهواء الطلق، هناك بعض العوامل التي تحافظ على أعداد الآفات تحت السيطرة، مثل الحيوانات المفترسة والعناصر نفسها؛ ولكن داخل منزلك، كل ما يمكن لنباتاتك المفضلة أن تأمل فيه هو رعايتك وبراعتك. يمكن للآفات أن تلحق ضررًا كبيرًا بجماليات حديقتك الداخلية، وتسبب الأمراض التي تنتشر من نبات إلى آخر، بل وتؤدي إلى موت النبات. في الواقع، فإن الإحباط الذي يصاحب التعامل المستمر مع حشرات المن، والذباب الأبيض، والفطريات، والبق الدقيقي على نباتاتك الداخلية يمكن أن يختبر حبك للبستنة، خاصة إذا كنت جديدًا في اللعبة. لكن البستانيين توصلوا منذ فترة طويلة إلى حلول مبتكرة وبأسعار معقولة، مثل فيكس، للتعامل مع الآفات.
العلم وراء استخدام Vicks VapoRub كطارد للآفات
هل تتذكر كيف يمكنك معرفة من على بعد ميل واحد ما إذا كان أحد أصدقائك قد وضع فيكس على أنفه عندما كان في المدرسة؟ حسنًا، يبدو الأمر نفسه تقريبًا بالنسبة للآفات، ولكنه أكثر قوة وطاردًا. على الرغم من أن الجدات تقسم بهذا الحل طوال الوقت، إلا أننا نريد أن نفهم بالضبط كيف يمكن أن يكون لـ Vicks VapoRub مثل هذا التأثير الرادع للآفات.
يتكون Vicks VapoRub بشكل أساسي من ثلاثة مكونات نشطة: الكافور وزيت الأوكالبتوس والمنثول. تعمل هذه المكونات كمثبطات للسعال ومسكنات خفيفة لتخفيف الألم. وقد استخدم الكافور تاريخيا كطارد للحشرات. لها رائحة قوية يمكنها صد العث والآفات الأخرى عن طريق تعطيل أعضائها الحسية. تعتمد الحشرات العاشبة على مستقبلاتها الشمية لتحديد مكان الغذاء والمضيفين. أظهرت دراسة في الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء للمبيدات الحشرية دليلاً على تأثير الكافور الطارد ضد عثة دودة الويب الخريفية عن طريق تنشيط أحد مستقبلاتها الشمية. نظرًا لأن الكافور مكون مهم في الفكس، فقد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل الآفات تجعله مثيرًا للاشمئزاز. يوجد الكافور أيضًا في نبات المريمية، وهو أحد النباتات التي تساعد على إبعاد العناكب ومن المعروف أيضًا أنه يطرد الآفات الأخرى، مثل عث الملفوف وخنافس البراغيث والبعوض.
وبالمثل، فإن رائحة الأوكالبتوس والزيت المستخرج من النبات لهما تأثيرات مثبتة ضد الآفات مثل سوس العنكبوت، والذباب الأبيض، وحشرات المن. المنثول مفيد أيضًا في طرد العث والبعوض والحشرات الأخرى، فهو موجود في زيت النعناع الذي يستخدم كمبيد طبيعي للآفات. على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة كثيرة على استخدام الفكس لحماية نباتاتك، إلا أنه يمكن إرجاع نشاطه الرادع إلى مكوناته الطاردة للآفات.
لماذا يعمل Vicks بشكل أفضل في الداخل (وكيفية تطبيقه)
يعتبر حل Vicks VapoRub ميسور التكلفة ومريحًا ويمكن اختباره بسهولة. بالنسبة للجهد الذي يتطلبه الاختراق، فإن فرصك في الحصول على عائد استثمار ضخم مرتفعة. يعد Vicks VapoRub أيضًا أكثر فعالية للنباتات الداخلية بسبب البيئة الداخلية المواتية. رائحته يمكن أن تستمر لفترة أطول في الداخل. ولا يغسلها المطر أيضًا، مما قد يحد من آثارها.
لتجربة هذه الحيلة، قم بوضع طبقة رقيقة من Vicks VapoRub على الحافة الخارجية لأواني النباتات الخاصة بك. قم بقياس تأثيره على مدار بضعة أيام، وقم بتقييم ما إذا كان بإمكانك رؤية نتائج مهمة. أعد تقديم الطلب كل بضعة أيام أو إذا رأيت زيادة في الأخطاء. نظرًا لأنه من المفترض أن تقوم الفيكس بطرد الآفات، يجب أيضًا ألا تكون قادرة على وضع المزيد من البيض في تربة التأصيص، لذلك يجب أن ترى تعدادها يتضاءل ببطء.
بعد أن قلت كل ذلك، تأكد من عدم تطبيق الفكس مباشرة على النباتات الداخلية. على الرغم من أن بعض البستانيين يستخدمونه على بعض النباتات الخارجية الأكثر صلابة لردع الغزلان، إلا أن وضع الفكس على ساق أو تربة نباتك الرقيق في أصيص يمكن أن يضر بصحته. علاوة على ذلك، ضع في اعتبارك أن الفيكس يمكن أيضًا أن يكون سامًا للحيوانات الأليفة مثل القطط، لذا تأكد من عدم بقائه بالقرب من التطبيق أيضًا.