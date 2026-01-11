حيلة المدرسة القديمة التي يمكنها ردع الآفات من نباتاتك الداخلية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

ربما لا يوجد شيء أكثر إثارة للغضب من إحضار نبات جديد إلى الداخل، والعناية به، واتخاذ كل خطوة في الكتاب لمساعدته على النمو – فقط لتجد الذباب الأبيض والبعوض الفطري يسيطرون على النبات بعد بضعة أيام. والشيء التالي الذي تعرفه هو أنك تبحث عن جميع أنواع الحيل لإبعاد الحشرات عن منزلك. ولكن بغض النظر عما تفعله، فإن هذه المخلوقات القبيحة تعود كل صباح!

على الرغم من أنه يجب عليك الاستمرار في اتخاذ تدابير أخرى للتخلص من الآفات، إلا أن أحد الحلول القديمة لحماية نباتاتك الداخلية قد يكون مختبئًا في خزانة الأدوية الخاصة بك: Vicks VapoRub. نفس المرهم الذي استخدمته دائمًا لتخفيف البرد يمكن أن يوفر أيضًا راحة للنباتات ضد الآفات. لقد وجد العديد من الأشخاص أن الآفات المنزلية الشائعة لا تتمتع بفرصة ضد Vicks VapoRub، وعندما يتم دمجها مع حلول أخرى لطرد الآفات، يمكن أن تكون طبقة رقيقة من Vicks على حافة الوعاء أكثر من مفيدة للنباتات المنزلية.

الآفات، للأسف، مشكلة مستمرة في عالم النبات، وأفراده الداخليون لا يقلون عرضة لها. في الهواء الطلق، هناك بعض العوامل التي تحافظ على أعداد الآفات تحت السيطرة، مثل الحيوانات المفترسة والعناصر نفسها؛ ولكن داخل منزلك، كل ما يمكن لنباتاتك المفضلة أن تأمل فيه هو رعايتك وبراعتك. يمكن للآفات أن تلحق ضررًا كبيرًا بجماليات حديقتك الداخلية، وتسبب الأمراض التي تنتشر من نبات إلى آخر، بل وتؤدي إلى موت النبات. في الواقع، فإن الإحباط الذي يصاحب التعامل المستمر مع حشرات المن، والذباب الأبيض، والفطريات، والبق الدقيقي على نباتاتك الداخلية يمكن أن يختبر حبك للبستنة، خاصة إذا كنت جديدًا في اللعبة. لكن البستانيين توصلوا منذ فترة طويلة إلى حلول مبتكرة وبأسعار معقولة، مثل فيكس، للتعامل مع الآفات.