حيلة الملح الذكية التي تجعل صواني الفرن نظيفة ومتألقة

صينية الفرن، المعروفة أيضًا باسم صينية الخبز، أو صينية الخبز، أو صينية الخبز، هي قطعة أساسية من أدوات المطبخ للتعامل مع كل شيء بدءًا من تحميص الخضروات وحتى طهي مجموعة ملفات تعريف الارتباط المفضلة لديك إلى الكمال. ولكن نظرًا لأن هذه الصواني متعددة الاستخدامات ومتكررة الاستخدام، فقد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تلاحظ أنها مغطاة بالشحوم التي يصعب إزالتها أو القطع المحترقة. إذا تعرضت صواني الفرن للضرب، فكر مرتين قبل رميها في سلة المهملات. قد يكون رش الملح البسيط بينما لا تزال الصينية دافئة كافيًا لإعادتها إلى الحياة.

تعد إزالة الشحوم وتنظيف صواني الفرن إحدى الطرق الذكية التي يجب أن تستخدم بها الملح عند تنظيف منزلك. يمكن للملح أن يمتص الشحوم، كما أن قدرته على الكشط توفر ملمسًا مثاليًا لفرك الطعام المحروق. بالإضافة إلى ذلك، بما أن الشحوم يتصلب عندما يبرد، فإن تجربة هذه الحيلة باستخدام المقالي التي لا تزال دافئة (ولكن ليست ساخنة للغاية) يمكن أن تجعلها أكثر فعالية.