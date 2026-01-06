حيلة الملح الذكية التي تجعل صواني الفرن نظيفة ومتألقة

صينية الفرن، المعروفة أيضًا باسم صينية الخبز، أو صينية الخبز، أو صينية الخبز، هي قطعة أساسية من أدوات المطبخ للتعامل مع كل شيء بدءًا من تحميص الخضروات وحتى طهي مجموعة ملفات تعريف الارتباط المفضلة لديك إلى الكمال. ولكن نظرًا لأن هذه الصواني متعددة الاستخدامات ومتكررة الاستخدام، فقد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تلاحظ أنها مغطاة بالشحوم التي يصعب إزالتها أو القطع المحترقة. إذا تعرضت صواني الفرن للضرب، فكر مرتين قبل رميها في سلة المهملات. قد يكون رش الملح البسيط بينما لا تزال الصينية دافئة كافيًا لإعادتها إلى الحياة.
تعد إزالة الشحوم وتنظيف صواني الفرن إحدى الطرق الذكية التي يجب أن تستخدم بها الملح عند تنظيف منزلك. يمكن للملح أن يمتص الشحوم، كما أن قدرته على الكشط توفر ملمسًا مثاليًا لفرك الطعام المحروق. بالإضافة إلى ذلك، بما أن الشحوم يتصلب عندما يبرد، فإن تجربة هذه الحيلة باستخدام المقالي التي لا تزال دافئة (ولكن ليست ساخنة للغاية) يمكن أن تجعلها أكثر فعالية.
طريقة تنظيف صواني الفرن بالملح
بعد إخراج صينية الخبز من الفرن وإزالة الطعام، اتركها تبرد لبضع دقائق، ثم، بينما لا تزال الصينية دافئة، رشي طبقة سميكة من الملح على الصينية بأكملها لامتصاص الشحوم الزائدة. اتركه لعدة دقائق، ثم امسح الملح أو تخلص منه، ثم اغسل الصينية بالماء الساخن والصابون. إذا كانت هناك أي مناطق تعاني من مشاكل في المقلاة، رشي الملح على اسفنجة رطبة واستخدميها لفرك الطعام المحترق أو الشحوم. هذه الطريقة آمنة عمومًا لجميع أنواع صواني الفرن، بما في ذلك صواني الفرن غير اللاصقة والألمنيوم والحديد الزهر. ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن ترك خدوش أو إزالة الطبقة غير اللاصقة على المقالي غير اللاصقة، استخدم الملح فقط لامتصاص الشحوم وتجنب الفرك. بدلًا من ذلك، يمكنك تجربة حيلة الملح البسيطة هذه لتنظيف المقالي غير اللاصقة، والتي تزيل البقايا والبقع دون خدش السطح.
إذا لم يحالفك الحظ في إزالة الأجزاء المحترقة بشدة، فابدأ عملية التنظيف بإضافة ليمونة إلى المزيج. البقع الصعبة والمحترقة على المقالي وصواني الفرن هي من بين الأشياء التي يجب عليك تنظيفها بخليط الملح والليمون. ما عليك سوى رش الملح على صينية الفرن، ثم قطعي ليمونة إلى نصفين واستخدميها لفرك الصينية. سوف تعمل حموضة الليمون وكشط الملح على تفتيت البقايا. اغسل كالمعتاد بعد ذلك.