حيلة ايكيا التي تحول خزانة Havsta العادية إلى قطعة أثاث عتيقة

بالنسبة إلى محبي الأعمال اليدوية، فإن صنع أي شيء في ايكيا يرمز إلى طقوس العبور، وتمثيل لمهارة الحرفي. يصبح المشروع أكثر إثارة للإعجاب عندما يتضمن مشروع DIY المنزلي شيئًا كبيرًا، مثل خزانة HAVSTA من ايكيا – ويزداد الأمر إثارة للإعجاب عند تحويل القطعة إلى طراز عتيق. إذا تم ذلك بشكل صحيح، فإن عملية التجديد تأخذ الحرفي المنزلي من المبتدئ إلى الاحترافي من خلال تحويل قطعة كانت عادية إلى خزانة موروثة كاملة مع زخرفة عتيقة ومقابض أدراج قديمة لتعزيز أصالتها.
مثل معظم قطع ايكيا المحبوبة، تتميز خزانة HAVSTA بتصميم خارجي وزخرفة بسيطة. من تلقاء نفسها، لا تبدو مثل الخزانة القديمة التي ستصبح عليها مع القليل من MacGyvering. لفتح هذا المظهر، ستحتاج أولاً إلى بعض قطع الأثاث. سيتم تحديد نمط الديكور الذي تختاره لتزيين الخزانة حسب النمط الزخرفي لمنزلك. يدعو مشروع DIY أيضًا إلى استخدام بعض أدوات سحب الأدراج القديمة، ويمكن العثور على المنتجات المقلدة القديمة في متاجر المنزل والحديقة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام الصفقة الحقيقية في هذا، فابحث عنها في المزادات المحلية ومتاجر التوفير.
فيما يتعلق بالأدوات، ستحتاج إلى مقصات ميتري ومسدس غراء وشريط قياس. من المصنع، تأتي قطعة ايكيا بثلاثة ألوان، بما في ذلك اللون الأبيض. إذا كنت تريد شيئًا آخر، فستحتاج إلى طلاءه، لذا اجعل هذه العناصر جاهزة. للقيام بذلك، ستحتاج أيضًا إلى الطلاء والفرش وأدوات الصنفرة وأقلام الرصاص والورق.
تحويل خزانة IKEA HAVSTA إلى الطراز العتيق
يجب تجميع خزانة ايكيا قبل إضافة الزخرفة. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لطلاء القطعة، فستجد أنه من الأسهل القيام بذلك قبل تجميع القطعة معًا. يمكنك عمل لون واحد ثابت، على الرغم من أنه سيكون من الممتع طلاء الخزانة بلون واحد والزخرفة الموجودة بلون آخر. سينتهي بك الأمر بخطوط ممتلئة حول مقدمة الأبواب، مما يضيف بعض السحر الغريب إلى القطعة. ترى هذا النوع من عناصر التصميم من ماركات الديكور المنزلي مثل MacKenzie Childs. إنها عتيقة مع لمسة.
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية ظهور الخطوط والخطوط المتعرجة للزخرفة، فقم بتقييم التصميم الحالي للقطعة وحدد المكان الذي تريد وضع الزخارف فيه. يساعد رسم التصميم الخاص بك على قطعة من الورق، باستخدام علامات القياس الدقيقة ومساحات الطلاء المحجوبة، على تصور التصميم ويمكن أن يساعدك في تحديد تكلفة المشروع.
بمجرد الانتهاء من مرحلة الإعداد، سوف تقوم برمل الخزانة وطلاءها وتقطيعها وفقًا لرسوماتك. إذا كنت بحاجة إلى قطع الزوايا عند القطع، فيمكن أن تساعدك المقصات الميترية. خلاف ذلك، قد يكون من الممكن فقط استخدام المقص. قد تجد أنه من المفيد وضع القطع المقطوعة على الأرض قبل لصقها على الخزانة، فقط لتمنح نفسك رؤية أخيرة. بمجرد أن تشعر بالرضا، قم بتركيب الزخرفة على قطعة ايكيا باستخدام مسدس الغراء وأضف مقابض الأدراج القديمة إلى الأبواب باعتبارها اللمسات النهائية.