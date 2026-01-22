حيلة ايكيا التي تحول خزانة Havsta العادية إلى قطعة أثاث عتيقة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

بالنسبة إلى محبي الأعمال اليدوية، فإن صنع أي شيء في ايكيا يرمز إلى طقوس العبور، وتمثيل لمهارة الحرفي. يصبح المشروع أكثر إثارة للإعجاب عندما يتضمن مشروع DIY المنزلي شيئًا كبيرًا، مثل خزانة HAVSTA من ايكيا – ويزداد الأمر إثارة للإعجاب عند تحويل القطعة إلى طراز عتيق. إذا تم ذلك بشكل صحيح، فإن عملية التجديد تأخذ الحرفي المنزلي من المبتدئ إلى الاحترافي من خلال تحويل قطعة كانت عادية إلى خزانة موروثة كاملة مع زخرفة عتيقة ومقابض أدراج قديمة لتعزيز أصالتها.

مثل معظم قطع ايكيا المحبوبة، تتميز خزانة HAVSTA بتصميم خارجي وزخرفة بسيطة. من تلقاء نفسها، لا تبدو مثل الخزانة القديمة التي ستصبح عليها مع القليل من MacGyvering. لفتح هذا المظهر، ستحتاج أولاً إلى بعض قطع الأثاث. سيتم تحديد نمط الديكور الذي تختاره لتزيين الخزانة حسب النمط الزخرفي لمنزلك. يدعو مشروع DIY أيضًا إلى استخدام بعض أدوات سحب الأدراج القديمة، ويمكن العثور على المنتجات المقلدة القديمة في متاجر المنزل والحديقة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام الصفقة الحقيقية في هذا، فابحث عنها في المزادات المحلية ومتاجر التوفير.

فيما يتعلق بالأدوات، ستحتاج إلى مقصات ميتري ومسدس غراء وشريط قياس. من المصنع، تأتي قطعة ايكيا بثلاثة ألوان، بما في ذلك اللون الأبيض. إذا كنت تريد شيئًا آخر، فستحتاج إلى طلاءه، لذا اجعل هذه العناصر جاهزة. للقيام بذلك، ستحتاج أيضًا إلى الطلاء والفرش وأدوات الصنفرة وأقلام الرصاص والورق.