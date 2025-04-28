حيلة بسيطة بسجادة الباب يمكن أن تحميك من السرقة

في صباحٍ باردٍ أثناء عودتي من رحلةٍ عملٍ قصيرة، وجدت سجّادة منزلي تنزاح قليلًا عن مكانها المعتاد. لم أفكر حينها إلا أنها مجرد حركة هواء، لكن جارتنا بستين، التي عملت سابقًا ضابطةً في مكافحة الجريمة، أوضحت لي أن هذه الحركة البسيطة قد تكون إشارةً على اختبار المنزل من قِبل لصوص محترفين.

ما الذي يجب التحقق منه في سجّادة الباب لتجنب السرقات

لتطمئن إلى أن منزلك محروس حتى في غيابك، راجع هذه النقاط:

إعادة السجّادة إلى موضعها فور ملاحظتك تحركها.

فور ملاحظتك تحركها. طلب المساعدة من الجيران ؛ اطلب منهم المرور يوميًا للتأكد من ثبات السجّادة وعدم ظهور علامات تدل على مرور غريب.

؛ اطلب منهم المرور يوميًا للتأكد من ثبات السجّادة وعدم ظهور علامات تدل على مرور غريب. تركيب كاميرا مراقبة صغيرة أو حساس حركة قرب المدخل، فحسب تقريرٍ صادر عن هيئة الأمن المنزلي، تساهم هذه التقنية في ردع 60% من المحاولين للدخول غير القانوني.

أفضل الاستراتيجيات لتفادي السرقات

إلى جانب الاهتمام بسجّادة الباب، يمكنك تعزيز أمن منزلك بهذه الإجراءات: