حيلة بسيطة بـ 0 يورو تقضي على الذباب الصغير في المطبخ نهائيًا

لا شيء يفسد متعة إعداد الطعام مثل رؤية أسراب الذباب الصغير تتجول فوق الفواكه أو بالقرب من الحوض. المشكلة شائعة مع بداية الربيع والصيف، لكن الحل قد يكون أبسط مما تظن، وبلا أي تكلفة!

لماذا يغزو الذباب الصغير المنزل؟

غالبًا ما ينجذب الذباب إلى الحرارة، الرطوبة وبقايا الطعام. في أحد الأيام تركت طبق خوخ على الطاولة ليوم واحد فقط، وفوجئت في المساء بأن الذباب الصغير قد استوطن المطبخ! السبب الرئيسي يكون عادةً الفواكه المتعفنة، الماء الراكد أو التربة الرطبة للنباتات.

للتقليل من ظهوره، من المهم تغطية الطعام، التخلص من القمامة بانتظام، والتأكد من أن التربة ليست مشبعة بالماء.

كيف تعمل حيلة القطن للتخلص من الذباب؟

الحل لا يحتاج سوى قطعة قطن صغيرة. كل ما عليك فعله هو تكوير القطن بحجم كرة صغيرة، ثم إضافة بضع قطرات من زيت عطري مثل الليمون، الخزامى أو الجيرانيوم. بعد ذلك ضعها في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب عادة: قرب النوافذ، عند باب المطبخ، بجانب سلة القمامة أو داخل الخزائن.

خلال ساعات قليلة، ستلاحظ أن الحشرات بدأت تختفي بفضل قوة الرائحة الطاردة.

بدائل طبيعية أخرى لمحاربة الذباب والمُزرنحات

إذا لم يتوفر لديك القطن أو الزيوت، يمكنك الاستعانة بـ الخل الأبيض، إذ يُعتبر رائحته منفرة بشدة للذباب. وهناك أيضًا عادات بسيطة تمنع عودتهم: