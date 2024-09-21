حيلة تخزين الخيوط التي كانت مفقودة في غرفة الحرف الخاصة بك

في حين أن تخزين الخيوط في سلال أو أكياس مفتوحة أمر شائع إلى حد ما، فإن هذه الحيلة العبقرية لتنظيم غرفة الحرف اليدوية هي طريقة أكثر أناقة وذكاءً للحفاظ على خيوطك آمنة ومرتبة وجاهزة للاستخدام. من المدهش أن حاوية تخزين الزينة البلاستيكية هي كل ما تحتاجه لتجهيز مستلزمات الحياكة أو الكروشيه. لن تحافظ هذه الحاوية على خيوطك محمية من الغبار فحسب، بل يمكنك أيضًا حفر ثقب في البلاستيك في كل حجرة حتى تتمكن من سحب الخيوط بسهولة من خلالها. الآن، ستتمكن من تخزين خيوطك والعمل على مشروع في نفس الوقت، مما يخلق حل تخزين متنقل.

نظرًا لأن صناديق الزينة غالبًا ما تكون مقسمة إلى أقسام، فيجب أن تكون قادرة على حمل كرة واحدة في كل فتحة طويلة. يعمل هذا بشكل أفضل مع تخزين الزينة القابلة للتكديس مثل المنظم الموسمي الذي يكلف حوالي 28 دولارًا على أمازون. سيكون صندوق الزينة الذي يُغلق بسحاب مقابل 23 دولارًا في Joann أيضًا خيارًا جيدًا، على الرغم من أنه سيتعين عليك إزالة الفواصل الأفقية. مع كرات أكبر أو خيوط أكثر سمكًا، فإن صناديق تخزين العطلات بدون مقصورات، مثل حقيبة التخزين ذات المزلاج سعة 7 جالون مقابل 9 دولارات من Target، هي الخيار الأفضل. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مجموعات ضخمة من كرات الحجم العادي، فإن حاوية التخزين القابلة للتكديس المكونة من سبع طبقات على أمازون مقابل 24 دولارًا هي خيار رائع، على الرغم من أنك ستحتاج إلى إزالة بعض الفواصل. باستخدام صندوق زينة فقط، يمكنك الحفاظ على غرفة الحرف الخاصة بك نظيفة ومرتبة وتجهيز خيوطك متى احتجت إليها.