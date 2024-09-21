حيلة تخزين الخيوط التي كانت مفقودة في غرفة الحرف الخاصة بك

في حين أن تخزين الخيوط في سلال أو أكياس مفتوحة أمر شائع إلى حد ما، فإن هذه الحيلة العبقرية لتنظيم غرفة الحرف اليدوية هي طريقة أكثر أناقة وذكاءً للحفاظ على خيوطك آمنة ومرتبة وجاهزة للاستخدام. من المدهش أن حاوية تخزين الزينة البلاستيكية هي كل ما تحتاجه لتجهيز مستلزمات الحياكة أو الكروشيه. لن تحافظ هذه الحاوية على خيوطك محمية من الغبار فحسب، بل يمكنك أيضًا حفر ثقب في البلاستيك في كل حجرة حتى تتمكن من سحب الخيوط بسهولة من خلالها. الآن، ستتمكن من تخزين خيوطك والعمل على مشروع في نفس الوقت، مما يخلق حل تخزين متنقل.
نظرًا لأن صناديق الزينة غالبًا ما تكون مقسمة إلى أقسام، فيجب أن تكون قادرة على حمل كرة واحدة في كل فتحة طويلة. يعمل هذا بشكل أفضل مع تخزين الزينة القابلة للتكديس مثل المنظم الموسمي الذي يكلف حوالي 28 دولارًا على أمازون. سيكون صندوق الزينة الذي يُغلق بسحاب مقابل 23 دولارًا في Joann أيضًا خيارًا جيدًا، على الرغم من أنه سيتعين عليك إزالة الفواصل الأفقية. مع كرات أكبر أو خيوط أكثر سمكًا، فإن صناديق تخزين العطلات بدون مقصورات، مثل حقيبة التخزين ذات المزلاج سعة 7 جالون مقابل 9 دولارات من Target، هي الخيار الأفضل. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مجموعات ضخمة من كرات الحجم العادي، فإن حاوية التخزين القابلة للتكديس المكونة من سبع طبقات على أمازون مقابل 24 دولارًا هي خيار رائع، على الرغم من أنك ستحتاج إلى إزالة بعض الفواصل. باستخدام صندوق زينة فقط، يمكنك الحفاظ على غرفة الحرف الخاصة بك نظيفة ومرتبة وتجهيز خيوطك متى احتجت إليها.
تحضير صندوق الزينة الخاص بك لتخزين الخيوط
قبل تعديل حاوية التخزين البلاستيكية الخاصة بك لتمرير الخيوط من خلالها، ضع الكرات داخل الحاوية للتأكد من ملاءمتها للحجرات. إذا لم تكن مناسبة، فحاول تحريك الفواصل للحصول على الحجم المناسب. مع وجود الخيوط بالداخل، استخدم قلم تحديد لرسم نقطة حيث يكون مركز الكرات على جانب الحاوية لإرشادك عندما تكون جاهزًا للثقب. أزل كل الخيوط وحفر فتحة بقطر ⅜ بوصة في أي مكان قمت بعمل علامة فيه. يمكن تعديل حجم الفتحة لتناسب عرض الخيوط المختلفة.
في حين أنه يمكنك ترك مشروعك على هذا النحو وتمرير الخيط ببساطة عبر الفتحة، فإن أي حواف خشنة قد تتفكك أو تتلف مادتك. بدلاً من ذلك، استخدم فتحات صغيرة لعمل سطح أملس لخيطك لينزلق من خلالها. يمكن العثور على مجموعات الحلقات المعدنية في Joann بأقل من 4 دولارات، مما يجعل هذه إضافة بسيطة وغير مكلفة. ضع نصف الحلقة المعدنية على كل جانب من جوانب الفتحة واطرقهما معًا بالمطرقة.
بالنسبة للصناديق الأكبر والكرات الأكبر حجمًا، ستحتاج إلى وضع الخيط في وضع مستقيم داخل الحاوية وإحداث ثقوب في الغطاء بدلًا من جانب البلاستيك. تحقق جيدًا من سمك الخيط قبل حفر الثقوب. الآن، يمكنك إخفاء الخيط عندما لا تكون مشغولًا بالحرف اليدوية، ولكن اسحبه بسرعة وابدأ في الحياكة عندما تكون مستعدًا. هذه الحيلة الرائعة هي طريقة رائعة لإضفاء قدر كبير من التنظيم على أدوات الحرف اليدوية الخاصة بك وإبقائها في متناول اليد بسهولة.