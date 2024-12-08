حيلة تخزين الكتب من ايكيا التي تحافظ على سطح مكتبك منظمًا وخاليًا من الفوضى

سطح المكتب المنظم هو المفتاح ليوم عمل منتج. في الواقع، كشفت دراسة نشرتها مجلة Current Psychology عام 2017 أن الفوضى ترتبط بمستويات أعلى من المماطلة. مع وضع ذلك في الاعتبار، قد يكون من المفيد إعادة النظر في العناصر التي تستخدمها لتنظيم مكتبك لجعله أنيقًا قدر الإمكان. إذا كان لديك عدد قليل من الكتب التي ترغب في الاحتفاظ بها على مكتبك، فكر في دمج حامل لوحة OSTBIT من ايكيا في نظام مؤسستك. باستخدام هذا المنتج، يمكنك إدخال الكتب في الفتحات لإبقائها مخزنة بشكل أنيق في وضع مستقيم.

لا تتردد في تكديس أساسيات المكتب الأخرى داخل المنظم مثل دفاتر الملاحظات أو المجلدات أو عبوات الورق. ما عليك سوى وضع OSTBIT على سطح المكتب الخاص بك بعيدًا عن مساحة العمل الخاصة بك واملأه بأي من هذه العناصر حتى لا تظل متناثرة حول مكتبك. ستتوفر لك مساحة مرتبة وخالية من الفوضى المشتتة للانتباه. قد توفر أداة التنظيم هذه مساحة كافية لك لإضافة قطع ديكور مكتب منزلي جديدة إلى مكتبك لجعل مساحة العمل الخاصة بك أكثر راحة وترحيبًا. يمكنك أيضًا استخدام هذا الحامل لتنظيم كتب الأطفال في غرفة اللعب أو وضعه على المنضدة في غرفة النوم لجميع قراءاتك في وقت متأخر من الليل. فكرة أخرى هي استخدامها لعرض كتب الطبخ وألواح التقطيع على سطح المطبخ.