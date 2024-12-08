حيلة تخزين الكتب من ايكيا التي تحافظ على سطح مكتبك منظمًا وخاليًا من الفوضى

سطح المكتب المنظم هو المفتاح ليوم عمل منتج. في الواقع، كشفت دراسة نشرتها مجلة Current Psychology عام 2017 أن الفوضى ترتبط بمستويات أعلى من المماطلة. مع وضع ذلك في الاعتبار، قد يكون من المفيد إعادة النظر في العناصر التي تستخدمها لتنظيم مكتبك لجعله أنيقًا قدر الإمكان. إذا كان لديك عدد قليل من الكتب التي ترغب في الاحتفاظ بها على مكتبك، فكر في دمج حامل لوحة OSTBIT من ايكيا في نظام مؤسستك. باستخدام هذا المنتج، يمكنك إدخال الكتب في الفتحات لإبقائها مخزنة بشكل أنيق في وضع مستقيم.
لا تتردد في تكديس أساسيات المكتب الأخرى داخل المنظم مثل دفاتر الملاحظات أو المجلدات أو عبوات الورق. ما عليك سوى وضع OSTBIT على سطح المكتب الخاص بك بعيدًا عن مساحة العمل الخاصة بك واملأه بأي من هذه العناصر حتى لا تظل متناثرة حول مكتبك. ستتوفر لك مساحة مرتبة وخالية من الفوضى المشتتة للانتباه. قد توفر أداة التنظيم هذه مساحة كافية لك لإضافة قطع ديكور مكتب منزلي جديدة إلى مكتبك لجعل مساحة العمل الخاصة بك أكثر راحة وترحيبًا. يمكنك أيضًا استخدام هذا الحامل لتنظيم كتب الأطفال في غرفة اللعب أو وضعه على المنضدة في غرفة النوم لجميع قراءاتك في وقت متأخر من الليل. فكرة أخرى هي استخدامها لعرض كتب الطبخ وألواح التقطيع على سطح المطبخ.
استخدم IKEA OSTBIT لتخزين اللوازم المكتبية
يتضمن IKEA OSTBIT ستة فتحات. ومع ذلك، قد تتمكن من تخزين أكثر من ستة كتب أو دفاتر ملاحظات في حامل اللوحة إجمالاً، حيث أن كل فتحة كبيرة بما يكفي لاستيعاب أكثر من عنصر واحد أصغر حجمًا. فكر في شراء العديد من حاملات أطباق OSTBIT إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الكتب حتى تتمكن من تخزينها جميعًا. يبلغ سعر حامل اللوحة 5.99 دولارًا فقط، لذا فهو خيار غير مكلف وعملي (خاصة عند مقارنته بسعر خزانة الكتب الكاملة).
يجب أن يعمل تصميم الخيزران البسيط لـ OSTBIT مع أي مخطط تصميم مكتب تقريبًا. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في تخصيص المنظم لإضافة لمسة شخصية، ففكر في طلاءه بطبقة من طلاء الرش بأي لون تفضله. يمكنك أيضًا جعله أكثر بهرجة باستخدام طلاء الرش المعدني، مثل بخاخ معدني خاص من Rust-Oleum.
إذا كنت تفضل عدم الاحتفاظ بهذا المنظم مباشرة على مكتبك، فيمكنك أيضًا تخزينه على سطح منفصل، مثل طاولة جانبية. يمكنك أيضًا تعليق حامل اللوحة عموديًا على الحائط ووضع كتبك على الدرجات. يمكن استخدام عربة المرافق في منزلك لتنظيم اللوازم المكتبية أيضًا، وتعد عربة التخزين Laiensia 3-Tier خيارًا ميسور التكلفة يستحق التحقق منه. ضع منظم OSTBIT المليء بالكتب في الطبقة العليا ثم قم بتخزين أي شيء يساهم في الفوضى الزائدة على الرفوف الأخرى. يمكن أن توضع هذه العربة الدوارة مباشرة بجوار مكتبك، مما يحافظ على الوصول إلى أساسياتك ولكن لا يزال بعيدًا عن الطريق.