حيلة ديكورية لصنع أغطية مصابيح مذهلة باستخدام صبغ كريم الحلاقة

تعد الإكسسوارات الجريئة والألوان المميزة من بين اتجاهات الديكور المميزة التي ستزدهر في عام 2025، كما أن ترقية أغطية المصابيح الخاصة بك هي الطريقة المثالية للاستمتاع بالمرح. على الرغم من وجود الآلاف من أغطية المصابيح الجذابة، إلا أن بعض الإصدارات الرخامية والإيكاتية والمطبوعة بالقوالب الأكثر تميزًا يمكن أن تكلف مئات الدولارات. ومع ذلك، لا يوجد سبب لإنفاق ثروة، عندما يمكنك منح أغطية المصابيح القديمة مظهرًا جديدًا جديدًا من خلال مشروع DIY سريع وممتع. شارك Hometalk مؤخرًا مقطع فيديو يوضح كيف يمكنك استخدام وعاء ألومنيوم يمكن التخلص منه، وعلبة كريم حلاقة، وأصباغ بألوان متنوعة لإنشاء غطاء مصباح مذهل بسهولة باستخدام تقنية صبغ بسيطة.

أولاً، ارتدي قفازات يمكن التخلص منها لحماية يديك من التلطخ. بعد ذلك، احصل على مقلاة من الألومنيوم ذات جوانب عالية يمكن التخلص منها واملأها بكريم الحلاقة، ثم وزعها في طبقة ناعمة باستخدام ممسحة مطاطية مثل هذه الأكثر مبيعًا من OXO Good Grips. إذا كنت ترغب في تخصيص أغطية مصابيح ثريا صغيرة، فيمكنك استخدام علبة دائرية بدلاً من ذلك، وبالنسبة لأغطية المصابيح الأكبر حجمًا، فقد تحتاج إلى اختيار حاوية أكبر مثل صناديق التخزين البلاستيكية الشفافة HOMZ سعة 41 لترًا. بعد ذلك، أضف صبغة القماش إلى كريم الحلاقة باستخدام قطارة أو مغرفة الديك الرومي قبل لف غطاء المصباح بلطف في الخليط الملون حتى تصل إلى تغطية اللون المطلوبة. بعد الانتظار حتى تتماسك الصبغة، اشطف غطاء المصباح الخاص بك للكشف عن النتيجة قبل تركه يجف تمامًا.