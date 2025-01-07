حيلة ديكورية لصنع أغطية مصابيح مذهلة باستخدام صبغ كريم الحلاقة

تعد الإكسسوارات الجريئة والألوان المميزة من بين اتجاهات الديكور المميزة التي ستزدهر في عام 2025، كما أن ترقية أغطية المصابيح الخاصة بك هي الطريقة المثالية للاستمتاع بالمرح. على الرغم من وجود الآلاف من أغطية المصابيح الجذابة، إلا أن بعض الإصدارات الرخامية والإيكاتية والمطبوعة بالقوالب الأكثر تميزًا يمكن أن تكلف مئات الدولارات. ومع ذلك، لا يوجد سبب لإنفاق ثروة، عندما يمكنك منح أغطية المصابيح القديمة مظهرًا جديدًا جديدًا من خلال مشروع DIY سريع وممتع. شارك Hometalk مؤخرًا مقطع فيديو يوضح كيف يمكنك استخدام وعاء ألومنيوم يمكن التخلص منه، وعلبة كريم حلاقة، وأصباغ بألوان متنوعة لإنشاء غطاء مصباح مذهل بسهولة باستخدام تقنية صبغ بسيطة.
أولاً، ارتدي قفازات يمكن التخلص منها لحماية يديك من التلطخ. بعد ذلك، احصل على مقلاة من الألومنيوم ذات جوانب عالية يمكن التخلص منها واملأها بكريم الحلاقة، ثم وزعها في طبقة ناعمة باستخدام ممسحة مطاطية مثل هذه الأكثر مبيعًا من OXO Good Grips. إذا كنت ترغب في تخصيص أغطية مصابيح ثريا صغيرة، فيمكنك استخدام علبة دائرية بدلاً من ذلك، وبالنسبة لأغطية المصابيح الأكبر حجمًا، فقد تحتاج إلى اختيار حاوية أكبر مثل صناديق التخزين البلاستيكية الشفافة HOMZ سعة 41 لترًا. بعد ذلك، أضف صبغة القماش إلى كريم الحلاقة باستخدام قطارة أو مغرفة الديك الرومي قبل لف غطاء المصباح بلطف في الخليط الملون حتى تصل إلى تغطية اللون المطلوبة. بعد الانتظار حتى تتماسك الصبغة، اشطف غطاء المصباح الخاص بك للكشف عن النتيجة قبل تركه يجف تمامًا.
المواد اللازمة لمشروع صبغ الغمس DIY غير مكلفة ويسهل العثور عليها
ربما يكون أفضل شيء في مشروع DIY هذا هو تكلفته المنخفضة. نظرًا لأن كريم الحلاقة يعمل كوسيط لتثبيت الصبغة في مكانها أثناء وضعها على غطاء المصباح، يمكنك استخدام أرخص الأنواع التي يمكنك العثور عليها؛ لا ينبغي أن تكلف أكثر من 2 دولار. اقترح Hometalk خلط مسحوق Rit All-Purpose Powder Dye مسبقًا، والذي يأتي في مجموعة واسعة من الألوان، قبل وضعه على طبقة كريم الحلاقة. ومع ذلك، يقول العديد من مستخدمي Redditors الذين شاركوا النصائح حول تقنيات الصبغة بالغمس، إنه يمكنك ببساطة رش الصبغة أينما تريدين لأن كريم الحلاقة يحتوي على رطوبة كافية لتنشيط المسحوق الجاف. لعمل تصميمات أكثر تعقيدًا أو التحكم في مكان وضع المسحوق، حاول استخدام مضرب التوابل أو عود القطن لوضعه.
سواء كنت تستخدم صبغة مبللة أو مسحوقة، يقترح أصحاب الأعمال اليدوية والمحترفون على حدٍ سواء ترطيب قماش عاكس الضوء برماد الصودا قبل لفه في كريم الحلاقة المصبوغ. رماد الصودا غير مكلف وسهل التعامل معه، فقط قم بإذابته في الماء الدافئ قبل نقع غطاء المصباح. ومع ذلك، يجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة بارتداء قفازات مطاطية أو لاتكس لتجنب تهيج الجلد.
فيما يلي بعض النصائح والحيل التي يجب وضعها في الاعتبار للحصول على أفضل النتائج
للحصول على أفضل النتائج من هذا المشروع، هناك بعض النصائح والحيل الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار. تذكر أن تبدأ بغطاء عاكس الضوء من القماش الذي يمتص الصبغة. تعتبر الألياف الطبيعية مثل القطن مثالية لأي مشروع صبغ أو صباغة بالربط. يمكنك إنشاء العديد من الأنماط عن طريق إسقاط نقاط من الصبغة على سطح كريم الحلاقة، أو يمكنك تجربة الحصول على تأثير رخامي باستخدام مشط أو عيدان تناول الطعام لإنشاء دوامات أكثر تحكمًا. لا تنس قراءة التعليمات الموجودة على أي ماركة صبغية تستخدمها بعناية، واتركها تتطور لعدة ساعات قبل شطفها للحصول على اللون الأكثر ثراءً. يعمل مجفف الشعر جيدًا إذا كانت التعليمات تتطلب ضبط درجة حرارة الصبغة.
ستكون نتائجك أكثر ليونة وأقل تحديدًا إذا قمت بترطيب غطاء المصباح بزجاجة رذاذ قبل بدء عملية الصبغ، وستكون أكثر وضوحًا إذا كان غطاء المصباح جافًا عند البدء. إذا كنت ترغب في بناء طبقات من اللون، يمكنك القيام بعملية الصبغ بأكملها أكثر من مرة. يقول خبراء الصباغة في Dharma Trading أن كريم الحلاقة بالصبار يعمل بشكل أفضل قليلاً من الإصدارات الأخرى، ويقترحون أيضًا إضافة القليل من الماء إلى كريم الحلاقة الخاص بك لجعله كريميًا أكثر.
تعمل تقنية صبغ كريم الحلاقة أيضًا على ديكورات منزلية أخرى أو قطع الملابس التي ترغب في تجميلها بتصميمات ملونة ودوامة. يمكنك استخدامه لإنشاء ستائر تعكس أسلوبك الشخصي، أو أغطية وسائد فريدة من نوعها، أو قمصان أو قبعات أو أحذية قماشية مثيرة للاهتمام. يمكنك أيضًا تجربة هذه العملية عند صبغ بيض عيد الفصح أو صنع بطاقات تهنئة مصنوعة يدويًا.