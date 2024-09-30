حيلة سهلة لتخزين الحمام تحافظ على العناصر المفضلة لديك معًا وتكون أسطح العمل نظيفة

الاستعداد في الصباح يمكن أن يكون بمثابة زوبعة. يتم سحب أدوات الشعر، ويتم وضع مستحضرات العناية بالبشرة، ويتم استخدام المكياج، ويتم وضع المستحضرات. قد يؤدي هذا إلى فوضى عارمة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المغادرة، ويتركها معظمنا وراءنا. يحاول بعض الأشخاص التغلب على هذه الفوضى ببساطة عن طريق عرض العناصر الأكثر استخدامًا على سطح العمل، ولكن هذا يخلق صورة صغيرة فوضوية. بدلاً من الحصول على مظهر نظيف وجدير بالانستغرام، لديك روتينك الصباحي بأكمله معروض بشكل دائم. لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لتحرير مساحة سطح الحمام، وكل ما تحتاجه هو صندوق تخزين.
وفقًا لـ Cassandra Aarssen، مضيفة برنامج “Hot Mess House” على قناة HGTV ومالك Clutterbug، فإن أفضل طريقة لتحجيم الفوضى مع الاستمرار في جعلها عملية هي وضع العناصر الأكثر استخدامًا في صندوق مزخرف. هذه هي العناصر التي تستخدمها كل صباح للاستعداد. بهذه الطريقة، بدلاً من الاضطرار إلى التبديل بين الأدراج أو البحث في الخزانات لكل عنصر على حدة، سيتم احتواؤه في هذه المنطقة الواحدة. وبمجرد الانتهاء من استخدامه، يمكنك إعادته إلى منطقة الراحة الخاصة به. فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية الحفاظ على حمامك منظمًا بحيلها.
كيفية استخدام صندوق تخزين للحفاظ على أسطح العمل الخاصة بك نظيفة
إن الشيء العظيم في هذا الاختراق هو أنه سهل الاستخدام. عندما يتطلب شيء ما الكثير من الخطوات أو يتطلب منك التخلص من عادة سيئة، فمن المرجح أنه لن ينجح لفترة طويلة جدًا. ولكن مع هذا الحيلة، يمكنك فقط رمي كل شيء في الصندوق وإخراجه عندما تحتاج إليه. لا يتطلب منك أن تكون أنيقًا أو منظمًا بشكل خاص. “أحد حلول التنظيم المفضلة لدي… خاصة إذا لم تكن تفصيليًا حقًا، هو صندوق الاستعداد،” شارك Aarssen على قناة Clutterbug على YouTube. “فكر في كل شيء تستخدمه كل صباح للاستعداد – سواء كان ذلك الفرشاة أو حتى إضافة الفيتامينات المتعددة إليها. أيًا كان ما تستخدمه باستمرار، ضعه في سلة واحدة بحيث يمكنك سحب كل شيء للخارج. أنت تضعه على المنضدة، عليك الاستعداد للخروج من سلة المهملات، ثم تقوم بإزالتها بسرعة عندما تنتهي.”
إذا كانت فكرة وجود مجموعة متنوعة من الأشياء المخبأة بشكل غير محكم في سلة المهملات تبدو وكأنها فوضى بالنسبة لك، يمكنك أيضًا إضافة صناديق تخزين أصغر بالداخل لفصل كل شيء. يمكنك أيضًا إعادة استخدام علب الحليب الكرتونية لصنع تلك الحاويات بنفسك. كميزة إضافية، يمكنك أيضًا تخزين الأشياء التي تريد البدء في استخدامها بشكل متكرر، مثل الفيتامينات أو بعض مستحضرات العناية بالبشرة. لن يبقيك هذا أنيقًا فحسب، بل سيساعدك أيضًا على خلق عادات أفضل.
مكان تخزين هذا الاختراق
إذا كنت تفضل إبقاء حمامك مرتبًا قدر الإمكان، فإن أفضل مكان لإبعاده هو خزانة الزينة. بهذه الطريقة، تكون خلف أبواب مغلقة، ولا داعي للقلق بشأن حالة الحاوية. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو كنت بحاجة لرؤية العناصر الخاصة بك لتتذكر استخدامها، يوصي آرسن بوضع الصندوق على رف عائم بجوار مرآتك. إذا لم يكن لديك رف، فهي تقترح تركيب واحد. بهذه الطريقة، سيكون لديك احتكاك أقل في الوصول إلى العناصر الخاصة بك – سيكون حرفيًا في متناول اليد. ولكن نظرًا لأنه سيكون في صندوق جميل من الناحية الجمالية، فلن ينتقص من تصميم حمامك.
إذا كان لديك حمام صغير وليس لديك أي مساحة احتياطية لحاوية كبيرة، ففكر في تخزينه في غرفة نومك بدلاً من ذلك. قد يبدو الأمر كحركة غريبة، ولكن من خلال وضعه بالقرب من المنضدة، يمكنك الإمساك بالصندوق عندما تستيقظ والتوجه إلى الحمام للاستعداد ليومك. إذا قررت أن تسلك هذا الطريق، ففكر في الحصول على علبة بمقبض، مثل سلة تخزين UPPRÄMEN من ايكيا.