حيلة سهلة لتخزين الحمام تحافظ على العناصر المفضلة لديك معًا وتكون أسطح العمل نظيفة

الاستعداد في الصباح يمكن أن يكون بمثابة زوبعة. يتم سحب أدوات الشعر، ويتم وضع مستحضرات العناية بالبشرة، ويتم استخدام المكياج، ويتم وضع المستحضرات. قد يؤدي هذا إلى فوضى عارمة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المغادرة، ويتركها معظمنا وراءنا. يحاول بعض الأشخاص التغلب على هذه الفوضى ببساطة عن طريق عرض العناصر الأكثر استخدامًا على سطح العمل، ولكن هذا يخلق صورة صغيرة فوضوية. بدلاً من الحصول على مظهر نظيف وجدير بالانستغرام، لديك روتينك الصباحي بأكمله معروض بشكل دائم. لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لتحرير مساحة سطح الحمام، وكل ما تحتاجه هو صندوق تخزين.

وفقًا لـ Cassandra Aarssen، مضيفة برنامج “Hot Mess House” على قناة HGTV ومالك Clutterbug، فإن أفضل طريقة لتحجيم الفوضى مع الاستمرار في جعلها عملية هي وضع العناصر الأكثر استخدامًا في صندوق مزخرف. هذه هي العناصر التي تستخدمها كل صباح للاستعداد. بهذه الطريقة، بدلاً من الاضطرار إلى التبديل بين الأدراج أو البحث في الخزانات لكل عنصر على حدة، سيتم احتواؤه في هذه المنطقة الواحدة. وبمجرد الانتهاء من استخدامه، يمكنك إعادته إلى منطقة الراحة الخاصة به. فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية الحفاظ على حمامك منظمًا بحيلها.