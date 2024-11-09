حيلة صودا الخبز التي يستخدمها بعض البستانيين عند زراعة الهليون (وهل يجب أن تجربها؟)

الهليون (Asparagus officinalis) هو أحد النباتات الرائعة الموجودة في الحديقة. تنطلق براعم الشوك هذه من الأرض ويمكن حصادها عدة مرات من نفس الساق خلال نفس الموسم، كما أنها سهلة النمو نسبيًا مع توفير الوقت والمساحة الكافية. لكن إحدى المشكلات الشائعة التي يجب أن تعرفها عن زراعة الهليون هي أنه لا يحب التربة شديدة الحموضة. تعتبر حموضة التربة مهمة لأن التربة تتحكم في العناصر الغذائية المتاحة للنبات لامتصاصها، حيث تجعل التربة الحمضية والقلوية بعض العناصر الغذائية أكثر أو أقل توفرًا، على التوالي. يمكن أن يحصل الهليون على المزيد من العناصر الغذائية الضرورية من التربة الأكثر قلوية، ويفضل التربة التي تتراوح درجة قلويتها بين 6.5 و7.5.

عندما يبدو الهليون واهية بعض الشيء، قيختار بعض البستانيين رش القليل من صودا الخبز في التربة لإعادة التربة إلى القلوية. ولكن هل هذا فعال بالفعل، وهل هو آمن على النباتات؟ تشير المصادر إلى أن صودا الخبز يمكن أن تكون مفيدة في رفع التربة إلى مستويات قلوية. وإليك كيفية استخدامه.