حيلة صودا الخبز التي يستخدمها بعض البستانيين عند زراعة الهليون (وهل يجب أن تجربها؟)

الهليون (Asparagus officinalis) هو أحد النباتات الرائعة الموجودة في الحديقة. تنطلق براعم الشوك هذه من الأرض ويمكن حصادها عدة مرات من نفس الساق خلال نفس الموسم، كما أنها سهلة النمو نسبيًا مع توفير الوقت والمساحة الكافية. لكن إحدى المشكلات الشائعة التي يجب أن تعرفها عن زراعة الهليون هي أنه لا يحب التربة شديدة الحموضة. تعتبر حموضة التربة مهمة لأن التربة تتحكم في العناصر الغذائية المتاحة للنبات لامتصاصها، حيث تجعل التربة الحمضية والقلوية بعض العناصر الغذائية أكثر أو أقل توفرًا، على التوالي. يمكن أن يحصل الهليون على المزيد من العناصر الغذائية الضرورية من التربة الأكثر قلوية، ويفضل التربة التي تتراوح درجة قلويتها بين 6.5 و7.5.
عندما يبدو الهليون واهية بعض الشيء، قيختار بعض البستانيين رش القليل من صودا الخبز في التربة لإعادة التربة إلى القلوية. ولكن هل هذا فعال بالفعل، وهل هو آمن على النباتات؟ تشير المصادر إلى أن صودا الخبز يمكن أن تكون مفيدة في رفع التربة إلى مستويات قلوية. وإليك كيفية استخدامه.
لماذا تعمل صودا الخبز؟
صودا الخبز عبارة عن مسحوق قلوي قليلًا ربما يكون موجودًا بالفعل في مخزن المؤن. عند مزجها بالماء، يمكن لصودا الخبز تحييد الحموضة، لذلك فإن خلطها بالماء ثم سكبها على التربة سيرفع الرقم الهيدروجيني قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي فعالة من حيث التكلفة ومن المزايا الرئيسية أنك لن تضطر إلى شراء أي شيء جديد من قسم البستنة. يخشى البعض أن تضر صودا الخبز بنباتاتهم أو تحرقها كيميائيًا. لحسن الحظ، صودا الخبز لطيفة جدًا، خاصة عند مقارنتها بطرق موازنة درجة حموضة التربة الأخرى، مثل الجير. لهذا السبب، سيكون من الصعب جدًا تناول جرعة زائدة من صودا الخبز في التربة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر صودا الخبز مفيدة بالفعل لمشاكل البستنة الأخرى مثل التحكم في البياض الدقيقي. فقط ضع في اعتبارك أن صودا الخبز والماء طريقة معتدلة – رش صودا الخبز ليس حلاً دائمًا – لذا فهو مثالي إذا كان الهليون الخاص بك يحتاج فقط إلى القليل من التنشيط أو إذا كانت تربتك على وشك الحموضة. إذا كانت تربتك تحتاج إلى مزيد من التحكم في الحموضة على المدى الطويل أو المكثف، فقد ترغب في اختيار خيار للخدمة الشاقة مثل الجير، الذي يستمر لفترة أطول.
كيفية استخدام صودا الخبز لصحة نبات الهليون
قبل أن تذهب للركض للحصول على علبة من صودا الخبز من الرف، تأكد من أنك تحتاج إليها بالفعل عن طريق قياس مستوى الرقم الهيدروجيني للتربة الخاصة بك أولاً. يمكنك إجراء اختبار بنفسك للتحقق من صحة تربتك، أو طلب اختبار غير مكلف عبر الإنترنت، مثل جهاز قياس درجة حموضة التربة SONKIR. إذا كانت درجة الحموضة أقل من المحايدة إلى الحمضية، يمكنك تجربة طريقة صودا الخبز. صودا الخبز قابلة للذوبان في الماء، لذا فإن أفضل طريقة للتأكد من نفاذها إلى عمق التربة ليس مجرد هزها على الأرض، بل خلطها بالماء. النسبة الصحيحة للاستخدام هي ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل جالون من الماء. اعتمادا على حجم سرير الهليون الخاص بك، قد تحتاج إلى أكثر أو أقل.
أضف الماء إلى دلو أو إبريق سقي، ثم اسكبه فوق الهليون، مع التأكد من عدم إغراق محاصيلك. ضع في اعتبارك أن هذا قد يغير درجة حموضة التربة في المنطقة المحيطة أيضًا، لذا كن حذرًا إذا كان الهليون بالقرب من أي نباتات محبة للتربة الحمضية. يجب أن تكون قادرا على رؤية النتائج في غضون أيام قليلة! تأكد من قياس التربة مرة أخرى بعد ذلك للتأكد من أن التربة لم تذهب بعيدًا في الاتجاه القلوي، ولكن كما ذكرنا من قبل، فإن هذا غير محتمل على الإطلاق.