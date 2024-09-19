حيلة غسيل الملابس التي يجب أن تجربيها قبل التخلص من المناشف القديمة ذات الرائحة الكريهة

لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة: فأنت تمد يدك إلى منشفة بعد الاستحمام المنعش لتلاحظ رائحة كريهة تنبعث من القماش. ليس من غير المألوف أن تبدأ المناشف في الاحتفاظ بالروائح بعد الاستخدام المتكرر والغسل. غالبًا ما تكون هذه الروائح ناتجة عن تراكم البكتيريا والعفن والمنظفات وبقايا الصابون. يمكن أن تؤثر المياه العسيرة أيضًا على ملمس ورائحة مناشفك. حتى إذا كنت تنوي شراء مناشف جديدة، فلا تتعجل في التخلص من المناشف التي بدأت تظهر عليها علامات التقدم في العمر. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام ملح إبسوم كوسيلة لتجديد مناشفك والمساعدة في الحفاظ على رائحة منعشة لغسالة الملابس.
ولكن ما الذي يجعل ملح إبسوم يساعد في إعادة الحياة إلى الغسيل؟ تكمن قوته في تركيبته الكيميائية، وتحديدًا كبريتات المغنيسيوم. عند إضافته إلى دورة الغسالة، يعمل الملح على تكسير المعادن مثل الكالسيوم الموجود في المياه العسيرة التي تساهم في تعفن المناشف. تجعل استخداماته العديدة هذا المنتج رائعًا للاحتفاظ به في متناول اليد، سواء كان للاستخدام كمساعد في الغسيل أو كمكون لحمام مريح. تأكد من تخزين أي ملح إبسوم بشكل آمن وبعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة والأطفال لتجنب ابتلاعه.
كيفية استخدام ملح إبسوم لإزالة الروائح الكريهة من المناشف
مع كثرة استخدامنا للمناشف في اليوم، قد يكون من الصعب الحفاظ عليها ناعمة ونظيفة. وللتخلص من تلك الروائح الكريهة، حاول نقع الملابس في خليط من الماء الدافئ والملح. والنسبة الجيدة لإزالة الروائح والبقع هي ¼ – ½ كوب من ملح إبسوم لكل جالون من الماء الدافئ. اترك المناشف في الخليط لمدة ساعة قبل رميها في الغسالة. يساعد هذا في التأكد من أن الملح لديه الوقت الكافي للتغلغل في الألياف وتفتيت أي تراكم كريه الرائحة. ومع ذلك، على الرغم من أن ملح إبسوم مكون لطيف، اختبر دائمًا منطقة صغيرة من أي نسيج قبل غمره لتجنب النتائج غير المتوقعة.
هناك بعض السيناريوهات حيث تكون الغسالة هي السبب في تراكم الروائح على ملابسك. لمكافحة الغسالة المتسخة، أضف كوبًا واحدًا من الملح ونصف كوب من الخل مباشرة إلى الأسطوانة قبل تشغيل دورة الماء الساخن. يمكنك أيضًا سكب أي كمية من ملعقة كبيرة إلى كوب واحد من إبسوم مباشرة في الغسالة قبل إضافة الملابس، اعتمادًا على مدى شدة الروائح. هذه طريقة تنظيف مزدوجة يمكنها منع نمو العفن في الغسالة وتساعد في الحفاظ على رائحة مناشفك رائعة.