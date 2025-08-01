حيلة كوب الماء التي تمنع محاولات السطو

في صباحٍ هادئ قبل مغادرة المنزل لقضاء عطلة الأسبوع، قررتُ الرمي بسلة المهملات قبل الانطلاق. لكنّي فوجئتُ بعلامة وردية مرسومة عليها، مساءلةٍ خفيفةٍ تركتني متسائلًا عن سبب وجودها. تذكرتُ حينها حديث صديق يعمل في الأمن الخاص، الذي أطلعني على حيلة يستخدمها بعض اللصوص للإشارة إلى مستوى حماية المنازل ومدلولاتها.

أكواد سلة المهملات التي يجب أن تنتبه لها

في فرنسا، سُجّل أكثر من 220,000 حالة سرقة في عام 2023، وأصبحت العصابات تستخدم رموزًا بسيطة على سلات القمامة لتنظيم عملياتها. إليك التفسيرات:

✚ صليب : المنزل جاهز للسطو لضعف الأمان عند المدخل.

: المنزل لضعف الأمان عند المدخل. ◆ معين : العقار خالي من السكان ، فرصة مثالية للتسلل.

: العقار ، فرصة مثالية للتسلل. ◯ دائرة : وجود أموال أو مقتنيات ثمينة داخل المنزل.

: وجود داخل المنزل. Z خط متعرج : يُخبر بأن هناك كلب حراسة ، فيثنيهم عن الاقتراب.

: يُخبر بأن هناك ، فيثنيهم عن الاقتراب. Δ مثلث : سكن امرأة وحيدة ، ما يجعل الهدف أكثر قابلية للاستهداف.

: سكن ، ما يجعل الهدف أكثر قابلية للاستهداف. Y حرف الواي : يعني تفعيل نظام إنذار في المكان.

: يعني تفعيل في المكان. ⊘ دائرة مشطوبة: المنزل لا يكتسب الاهتمام نظراً لتدني القيمة أو قوة الحماية.

كيف تتصرف إذا رأيت الرمز؟

التوثيق الفوري: التقط صورة للرمز لترفعها إلى الشرطة فورًا. إزالة العلامة: امسح الرمز بقطعة قماش مبللة فورًا لتجنب إشعار المجرمين أنك على الطّلاع. تحذير الجيران: شاركهم الصورة واطلب منهم الاحتياط ومراقبة الحركة حول الحي.

تدابير إضافية لتعزيز الأمان

أبواب ونوافذ مصفحة : تركيب أبواب فولاذية ونوافذ زجاج مزدوج مقاوم للرصاص.

: تركيب أبواب فولاذية ونوافذ للرصاص. كاميرات مراقبة : وجود كاميرات ذكية أمام المدخل يُعطي الانطباع بالمراقبة المستمرة.

: وجود أمام المدخل يُعطي الانطباع بالمراقبة المستمرة. تنظيم الواجهة الخارجية : احرص على وضع الأثاث الثمين في مكانٍ مغلق، واحفظ السيارة في المرأب .

: احرص على وضع في مكانٍ مغلق، واحفظ السيارة في . تعاون الجيران : شجّع مبادرة “جيران يقظون” لتبادل المراقبة والإبلاغ عن كل حركة مريبة.

: شجّع مبادرة لتبادل المراقبة والإبلاغ عن كل حركة مريبة. تنظيف الثلج والأوراق: في فصل الشتاء، إذا لم ترَ أثر خطوات على الثلج أمام المنزل، قد يستنتج اللصُّ غيابك ويستغل الفرصة.

حيلة الكوب المائي: مراقبة إضافية

يمكنك تعزيز المراقبة بوضع كوب ماء شفاف على البوابة، حيث أن انقلاب الكوب يدلّ على محاولة فتح الباب في غيابك. هذه الوسيلة البسيطة ترفع احتمال اكتشاف الاقتحام قبل فوات الأوان.

باتباع هذه الخطوات واتباعك لـالتعاون المجتمعي، يمكنك التقليل من مخاطر السطو على منزلك وجعله أكثر أمانًا لعائلتك.