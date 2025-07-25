حيلة مبتكرة لتحافظ على نظافة داخل الميكروويف طوال الوقت

ذات مساءٍ أثناء تحضيري لوجبة سريعة في الميكروويف، لاحظتُ كيف تتناثر بقايا الطعام وتلتصق بجدرانه، ما جعل تنظيفه في نهاية كل أسبوع مهمةً متعبة. بحثتُ عن طريقة بسيطة تحافظ على نظافة الميكروويف طوال الوقت، فوجدت حلاً عمليًا يجعل التنظيف شبه غير ضروري.

تقنية منشفة الورق للحماية من البقع

كل ما تحتاج إليه هو ورقة من منشفة المطبخ (ورق المطبخ) تضعها فوق وعاء الطعام قبل تشغيل الميكروويف. هذه الورقة تلتقط الرذاذ والتناثر الذي يحدث عند التسخين، فتظل جدران الميكروويف نظيفة كما لو لم تستخدمه إطلاقًا.

مبدأ بسيط : الورق يمتص البقع قبل أن تصطدم بجدار الميكروويف.

: الورق يمتص البقع قبل أن تصطدم بجدار الميكروويف. تحسين الطهي: لو بلَّلت الورقة قليلًا، فإن الرطوبة الناتجة تساعد في إعادة ترطيب الطعام الذي قد يجف أثناء التسخين.

احتياطات السلامة أثناء التسخين

لتجنب مخاطر التوهّج أو اشتعال ورق المطبخ، يُفضّل تشغيل الميكروويف على فترات قصيرة: