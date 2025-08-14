حيلة ممسحة الباب التي تمنع اللصوص من دخول منزلك

في أحد الأحياء الهادئة، لاحظ أحد الجيران أن ممسحته تحركت قليلًا رغم أنه لم يخرج من البيت. لم يُعر الأمر اهتمامًا في البداية، لكن اتضح لاحقًا أن هذه إحدى الحيل المفضلة لدى اللصوص لمعرفة ما إذا كان المنزل خاليًا.

كيف يستخدم اللصوص الممسحة لاختبار المنازل؟

الفكرة بسيطة: يقوم السارق بتحريك ممسحة الباب أو وضع جسم صغير أسفلها، مثل قطعة بسكويت. إذا بقيت الممسحة على حالها بعد أيام، أو ظل البسكويت سليمًا، فهذا يعني أن أحدًا لم يدخل المنزل، وبالتالي فهو هدف محتمل.

ما الذي يجب فعله إذا لاحظت تحريك الممسحة؟

أعدها فورًا إلى مكانها ، حتى يظن من يراقب أنك متواجد.

، حتى يظن من يراقب أنك متواجد. إذا كنت مسافرًا، اطلب من جارٍ موثوق أن يراقب مدخل منزلك ويعيد ترتيب الممسحة إذا لاحظ أي تغيير.

التقط صورة أو سجل أي ملاحظات عن تغييرات مريبة، فقد تكون دليلًا على محاولة ترصد.

خطوات إضافية لتعزيز الأمان

إفراغ صندوق البريد بانتظام حتى لا يبدو المنزل مهجورًا. لا تترك المفاتيح تحت الممسحة أو في أماكن متوقعة. تجنّب نشر خطط السفر على وسائل التواصل الاجتماعي. أغلق النوافذ، خصوصًا في الأماكن المنسية مثل الحمام أو المرآب. فكر في تركيب نظام إنذار أو مؤقتات للإضاءة لمحاكاة وجود أشخاص في المنزل.

حيلة أخرى للكشف عن محاولات الاقتحام

يمكنك وضع كوب ماء أو زجاجة بلاستيكية خلف الباب من الداخل. إذا وجدت الماء مسكوبًا أو الزجاجة مائلة، فقد يكون هناك من حاول الدخول أثناء غيابك.

بهذه الإجراءات البسيطة، ومن خلال الانتباه إلى تفاصيل صغيرة مثل ممسحة الباب، يمكنك إحباط مخططات اللصوص والحفاظ على منزلك آمنًا طوال العام.