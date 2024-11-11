حيلة Upcycle الرائعة التي تحول الزجاجة البلاستيكية إلى مزهرية مزخرفة

إذا كنت تبحث عن طريقة لإضافة اللون والملمس والشخصية إلى منزلك دون أي تغييرات كبيرة، فإن المزهريات هي ميزة رائعة. يعود تاريخ بعض أقدم أنواع الفخار المعروفة إلى ما قبل 16500 عام في اليابان. على الرغم من تطور الأسلوب والاستخدامات القاسية على مر السنين، إلا أننا لا نزال نملأ منازلنا بمجموعة متنوعة من هذه الأوعية الفريدة. إن شراء الأواني الفخارية والخزفية الأنيقة أمر مكلف، خاصة إذا كنت تبحث عن شيء ذي قيمة فنية. لحسن الحظ، كما هو الحال مع معظم الديكورات، يمكنك الحصول على مظهر مماثل بميزانية محدودة مع القليل من المعرفة في مجال الأعمال اليدوية.
هناك طرق عديدة لدمج فن السيراميك في منزلك، وهذا المشروع يتيح لك أن تصبح الفنان. يحب TikToker genevavanderzeil تحويل المنتجات المعاد تدويرها بمركب متعدد المفاصل. في واحدة من أحدث إبداعاتها تغليف الزجاجات البلاستيكية الفارغة بالجبس وإعادة تدويرها إلى مزهريات زخرفية. تعرف على كيفية إنشاء هذه التحف الأنيقة لنفسك وصنع شيء قديم جديد مرة أخرى في هذه العملية.
إعادة تدوير الزجاجات الخاصة بك إلى عمل فني
قبل أن تبدأ هذا المشروع، أحضر أداة قطع الصناديق ومسدس الغراء الساخن وعصي الغراء وحوضًا من الجبس، مثل مركب وصلات الجبس الأمريكي. مع وجود هذه العناصر جاهزة، يمكنك جمع الزجاجات القابلة لإعادة التدوير والبدء في التصنيع. قم بقص الزجاجات لإنشاء الشكل الذي تريده واستخدم الغراء الساخن لتوصيل القطع. تقوم جينيفا فاندرزيل بقطع الجزء العلوي من إحدى الزجاجات وتقلبه رأسًا على عقب لإنشاء الشفة المفتوحة لمزهريتها. بمجرد الانتهاء من صنع الشكل الذي يناسبك، قم بدهن كل شيء بالمركب واتركه حتى يجف. اقرأ الملصق الخاص بك لأوقات الجفاف. عادة ما يستغرق الأمر ما بين بضع ساعات ويوم كامل. وأخيرًا، قم بالرمل للحصول على النعومة المرغوبة، وفويلا. يمكنك بعد ذلك تخصيص إبداعك بشكل أكبر.
إن الشيء الجميل في صناعة الفخار المزخرف الخاص بك هو أنه يمكنك إعطاء كل قطعة مظهرًا مختلفًا تمامًا. أضف مقابض بشريط أو طين تشكيل قبل طلاء التصميم بالجص. الانتهاء من القطعة عن طريق ضغط الزهور المجففة في الجبس قبل أن يجف، أو دهانه بعد ذلك. يمكنك أيضًا طلاء القطعة بأكملها باستخدام Rub’nBuff أو طلاء معدني مشابه لمنحها مظهرًا نحاسيًا أو نحاسيًا أو ذهبيًا. من كان يعلم أن زجاجات الملوثات العضوية الثابتة هي عنصر منزلي شائع آخر يمكنك تحويله إلى مزهرية زخرفية جميلة؟ اصنع أكبر عدد تريده وقم بتحويل كل غرفة إلى معرض يعرض مهاراتك اليدوية.