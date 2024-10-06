حيل للنوم ستجعلك تنجرف في وقت قصير

الحصول على ليلة نوم جيدة أمر مهم لعدة أسباب. إن الحصول على راحة مناسبة تتراوح بين سبع وتسع ساعات يمكن أن يوفر عددًا من الفوائد الصحية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تشمل الفوائد الصحية للنوم تقليل التوتر وتحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بحالات مثل مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الفوائد التي يمكن أن يقدمها النوم للجسم، أفاد المجلس الوطني للشيخوخة أن أكثر من ثلث الأمريكيين يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم. بالإضافة إلى ذلك، يعاني 30% من الأرق، حيث أفاد 10% أن الأرق لديهم شديد بما يكفي للتأثير على حياتهم اليومية. ومع أخذ هذه الإحصائيات في الاعتبار، تصبح أهمية النوم الجيد واضحة للغاية. ولكن، إذا كنت من بين الثلث غير المحظوظ من الأمريكيين الذين لا ينامون، فقد تفكر في تجربة بعض حيل النوم هذه التي يمكن أن تساعدك على التخلص من القش بسرعة أكبر قليلاً.