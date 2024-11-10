حيل لمنع الأعشاب المزعجة من النمو بين أرضياتك

يعد صب الماء المغلي على الحشائش التي تتجاوز أرضيات الفناء الخاص بك أو سحبها يدويًا أمرًا شاقًا وهو حل مؤقت فقط. وبما أن ظروف التربة ظلت كما هي، فإن الأعشاب الضارة سوف تستمر في النمو مرة أخرى. يتمتع الغسل القوي بميزة تنظيف أرضياتك في نفس الوقت الذي تقوم فيه بإزالة الأعشاب الضارة، ولكن مرة أخرى، لا يمنعهم من إعادة استعمار الشقوق بسرعة وذكاء. يمكن أن تساعد الحواف السميكة أو الطويلة في تقليل كمية بذور الحشائش التي تدخل في الشقوق بين الرصف، لكنها لن توقف المشكلة تمامًا. تتراوح الحلول التي تنجح فعليًا من رخيصة ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً، مثل الكنس أو الاستخدام المنتظم لبعض أنواع مبيدات الأعشاب الطبيعية أو الكيميائية، إلى حلول أكثر ديمومة مثل وضع حصيرة الحشائش أو ملء فجوات الرصف بالرمل البوليمري.
لماذا يعتبر التخلص من الأعشاب الضارة في أرضياتك أمرًا ضروريًا؟ ربما يكون السبب الأكثر وضوحًا لمعالجة الحشائش المزعجة بين الرصف هو أنك لا تريد إضاعة كل الوقت والمال الذي استثمرته في مشروع رصف DIY الجميل الذي يرفع حديقتك على الفور. بعيدًا عن المخاوف الجمالية، يمكن أن تتسبب الحشائش في تشوه أرضياتك أو رفعها حيث تتضخم سيقانها وجذورها وتتقاتل من أجل الحصول على مساحة أكبر للنمو. كما أنها تحتفظ بالرطوبة التي ستؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف روابط المواد المانعة للتسرب (مثل الرمل البوليمري) وخرسانة الرصف نفسها. يعد الفناء المليء بالأعشاب أيضًا ملاذاً للحشرات مثل النمل، التي تبني أعشاشها تحت الحجارة، وتتراكم الرمال والتربة في تلك التلال فوق السطح، والقبيحة المنظر.
قم بمسح أرضيات الفناء الخاص بك بشكل منتظم وشامل
كم مرة تقوم بمسح المناطق الخارجية المرصوفة؟ صدق أو لا تصدق، ولكن اعتماد عادة التنظيف البسيطة هذه يمكن أن يبعد الأعشاب الضارة عن أرضيات الفناء الخاص بك. يمكنك إبقاء المشكلة تحت السيطرة عن طريق إزالة البذور والشتلات حرفيًا قبل أن تتاح لها الفرصة للتأسيس. يؤدي الكنس أيضًا إلى تقليل بقع التربة التي تضع جذورها فيها. إنها رخيصة وسهلة القيام بها لأي شخص تقريبًا. استخدم مكنسة دفع ذات شعيرات صلبة. نحن نحب مكنسة الدفع الثقيلة متعددة الأسطح Quickie Bulldozer مقاس 18 بوصة، والتي تباع بأقل من 30 دولارًا على Amazon. قد يقوم منفاخ الأوراق القوي بالمهمة أيضًا. المكافأة: الكنس يمنع تراكم الطحالب أيضًا.
وبطبيعة الحال، هناك بعض الجوانب السلبية لهذه الطريقة الجديرة بالذكر. أول ما يصل هو حقيقة أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً. تحتاج إلى مسح أرضياتك كل يوم إذا كنت تريد إبعاد الأعشاب الضارة إلى الأبد والحفر بعمق في تلك الفجوات بين الطوب كل ثلاثة أشهر على الأقل. ستحتاج إلى التنظيف كثيرًا في فصل الربيع أيضًا، نظرًا لأنه موسم نمو الأعشاب الضارة (أو أي نبات آخر). ستحتاج أيضًا إلى جمع المخلفات وتدميرها أو وضعها في سلة المهملات لمنع إعادة زرعها أو إعادة إنباتها. إذا تركته على حواف الفناء الخاص بك، فإن أجزاء من الجذع أو جذور بعض أعشاب الفناء الشائعة، مثل الرجلة وعشب البرمودا، سوف تتجذر بسرعة حتى في أصغر رقعة من التربة. يعد تسميد الحشائش الغازية أو التي يصعب السيطرة عليها فكرة سيئة بشكل عام لنفس الأسباب.
استخدم المكونات الطبيعية لتخليص المناطق المرصوفة من الأعشاب الضارة
إن مداهمة مخزن المؤن الخاص بك بحثًا عن المكونات لإعادة توظيفها في جهود القضاء على الأعشاب الضارة في رصف الفناء الخاص بك ليس أمرًا بعيد المنال كما قد تتخيل. صودا الخبز هي أحد مكونات المخزن التي يمكن أن تمنع نمو الأعشاب الضارة في الشقوق. كعامل تجفيف، فهو يعمل عن طريق تجريد الأعشاب الضارة من الرطوبة التي تحتاجها بشدة؛ إنهم يموتون فعليًا من الجفاف. بلل الفناء الخاص بك وليس العشب والحديقة المحيطة، ثم ضع صودا الخبز على الأعشاب الضارة الخارجة من الشقوق بين الرصف. سوف يلتصق المسحوق بالأعشاب الرطبة. يعد ملح الطعام العادي بديلاً لصودا الخبز؛ يعمل بالمثل.
يقسم العديد من مصممي الحدائق على اتباع نهج مركب، حيث يخلطون، على سبيل المثال، نصف كوب من الملح وجالونًا من الخل المخلل مع بضع ملاعق صغيرة من صابون الأطباق لتكوين مشروب قوي. رشها بحرية على الفناء الخاص بك في يوم حار ومشمس وشاهد الأعشاب تذبل. تكمن قوة هذه الوصفات في قتل الأعشاب الضارة في حمض الأسيتيك الموجود في الخل، والذي يعتبر، بتركيزات أعلى من 10%، مبيدًا للأعشاب مثبتًا فعاليته في تكسير الأنسجة النباتية.
يشير خبراء البستنة إلى أن العلاجات الطبيعية يجب أن يتم تطبيقها بتركيزات عالية وبشكل متكرر حتى تكون فعالة. إنها ليست مبيدات أعشاب جهازية مثل العديد من نظيراتها المنتجة لهذا الغرض (المزيد عن تلك أدناه). بالإضافة إلى ذلك، في حين يعتقد الكثير من الناس أن ما يسمى بالمبيدات الحشرية الطبيعية غير ضارة، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا. يمكن للملح، على سبيل المثال، أن يتراكم في التربة، مما يقلل من صحتها، بل وقد ينتقل إلى مناطق أخرى في الفناء الخلفي لمنزلك. والخل الذي يحتوي على حامض أسيتيك بنسبة تركيز أعلى من 8% يعتبر مضراً بصحة الإنسان.
قم بتطبيق مكافحة الحشائش الكيميائية على مساراتك
تتطلب الضوابط الكيميائية عادةً تطبيقات أقل لتحقيق نفس النتائج. إن التطبيقات نصف السنوية لمبيدات الأعشاب الحبيبية مثل Preen في الشقوق بين أرضياتك ستمنع الحشائش عريضة الأوراق والأعشاب السنوية. تبلغ تكلفة زجاجة شاكر سعة 5.6 رطل أقل من 14 دولارًا في وول مارت. تعد معالجة الحشائش المعمرة العنيدة – نباتات مثل البرسيم الأبيض والهندباء وجوز الهند – أكثر صعوبة، وقد تضطر إلى اللجوء إلى مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الغليفوسات للتخلص منها. على سبيل المثال، يُباع منتج Roundup Ready-to-Use Weed and Grass Killer في زجاجة رش بأقل من 15 دولارًا في The Home Depot.
بالطبع، ليس الجميع مرتاحًا لاستخدام أدوات مكافحة الحشائش الكيميائية، وذلك لسبب وجيه. وتثير سلامة الغليفوسات، على وجه الخصوص، نقاشًا ساخنًا على مستوى العالم، على الرغم من تصريح وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنه لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان عند استخدامه وفقًا للتعليمات الموجودة على الملصق. ثقف نفسك حول النتائج الأقل من المثالية لاستخدام مبيدات الأعشاب الكيميائية قبل وضعها على الفناء أو الممر أو رصف الممرات، خاصة إذا كنت تستخدمها بالقرب من حديقتك أو أسِرَّة حديقتك. اتبع تعليمات الشركة المصنعة على نقطة الإنطلاق للتأكد من تقليل أي مخاطر على صحتك وصحة عائلتك. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ثلاثي فلورالين، العنصر النشط في Preen، إلى تهيج عينيك وجلدك ورئتيك أو إذا تم تطبيقه على أرضيات دون حماية مناسبة. الغليفوسات هو مبيد أعشاب غير انتقائي، مما يعني أنه سيقتل أي نبات يتلامس معه، سواء كان أعشابًا أو غير ذلك، ويبقى في التربة لمدة ستة أشهر على الأقل.
املأ الفجوات بين الرصف بالرمل البوليمري
امنع نمو الحشائش المزعجة في أرضيتك بإضافة سهلة: الرمل البوليمري. في حين أنه يبدو مثل رمل الشاطئ مباشرة من الكيس، فإن الرمل البوليمري يحتوي على خليط من رمل السيليكا، والمواد المضافة القائمة على البوليمر، وأحيانا الخرسانة التي تنشط وتتصلب عند تعرضها للماء، وتشكل ختمًا مرنًا لا يمكن اختراقه في الشقوق بين الرصف. لم تعد هناك حاجة للقلق من أن الرمال سوف تنجرف، ولن تتمكن الأعشاب الضارة من شق طريقها عبر الفجوات. يعمل الرمل العادي أيضًا، على الرغم من أنه يغسل ويحتاج إلى إعادة وضعه كل بضع سنوات. سوف تجد الأعشاب طريقها في نهاية المطاف. يمكنك وضع مادة عازلة للرصف بعد تنظيفها بالفرشاة لتقليل الغسل، وإن لم يكن حله.
يعد وضع الرمل البوليمري بحيث يبدو مطبقًا بشكل احترافي أمرًا بسيطًا حتى بالنسبة للمبتدئين في الأعمال اليدوية في الفناء الخلفي. استخدم الآلة الحاسبة عبر الإنترنت لحساب حجم الرمل الذي تحتاجه لمنطقتك المرصوفة وتأكد من حصولك على درجة اللون التي تتناسب مع رصفك – إلا إذا كنت تحب التباين. يتم بيع كيس من الرمل البوليمري Dominator يبلغ وزنه 40 رطلاً بأقل من 90 دولارًا على أمازون ويأتي بستة ألوان. قم بإزالة مفاصل الرصف من الحشو والأعشاب الموجودة باستخدام خرطوم الحديقة أو غسالة الضغط، وافحص الفناء واستبدل الرصف غير المستوي أو المكسور، ثم املأ الفجوات بالرمل البوليمري باستخدام إبريق أو اسكبه فوق الرصف وقم بتنظيفه باستخدام فرشاة مكنسة. قم بضغط السطح بالكامل باستخدام ضاغط الألواح (اختياري إضافي)، ثم قم بري الرمال باستخدام خرطوم حديقة مضبوط على الرش الخفيف.
هل لديك شقوق رصف كبيرة؟ قم بتوصيلها بقضيب داعم ومانع التسرب
هل يتميز الممر أو منطقة الترفيه الخارجية الخاصة بك بأرضيات خرسانية كبيرة ذات وصلات واسعة؟ أنت محظوظ! يمكنك ملء تلك الشقوق الكبيرة بقضيب داعم ومانع تسرب لإبعاد الأعشاب الضارة. القضيب الداعم هو نوع من الأنابيب الرغوية المستخدمة في البناء لملء الشقوق بحيث لا تحتاج إلى استخدام الكثير من المواد المانعة للتسرب أو الملاط. عند استخدامهما معًا، تمنع المواد الرطوبة وأشعة الشمس من الاختراق بين الرصف، مما يؤدي إلى قطع اثنين من أهم المدخلات التي تحتاجها النباتات لتزدهر.
يأتي القضيب الداعم بأقطار مختلفة؛ قم بقياس الفجوات بين أرضياتك قبل الشراء. إنها رخيصة نسبيًا: يبلغ طول القضيب الداعم لمنتجات MD Building بطول 20 قدمًا ونصف بوصة باللون الرمادي أقل من 5 دولارات على أمازون. من ناحية مانع التسرب، من الأفضل أن تشتري شيئًا من شأنه أن يكون ذاتي المستوى، مثل مطاط Sikaflex ذاتي التسوية، حوالي 17 دولارًا لأنبوب سعة 29 أونصة سائلة في The Home Depot. (إذا كان فناء منطقتك المرصوفة ينحدر، فلا تشتري خيار التسوية الذاتية وإلا فسوف يتجمع في جانب واحد.) أخيرًا، احصل على بعض رمال البناء، ومن الأفضل أن تكون بنفس لون أرضياتك.
لتصنيع هذا الحل بنفسك، ما عليك سوى الضغط على القضيب الخلفي في جميع وصلات الرصف الخاصة بك. إنها اسفنجية، لذا استخدم أداة رفيعة (قلم رصاص أو مسطرة أو مقبض أدوات) لحشرها في الفجوة بإحكام. يجب أن يجلس حوالي نصف بوصة تحت سطح الرصف. قم بتركيب أنبوب المادة المانعة للتسرب في مسدس السد واضغطه ببطء على الفجوة. يجب أن يغطي القضيب الخلفي بالكامل دون وجود فجوات مرئية بين الرصف ومانع التسرب. رش الرمل برفق فوق المادة المانعة للتسرب أثناء تجفيفها.