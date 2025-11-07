خارج مخزن المؤن؟ لا توجد مشكلة – يعرض اتجاه المطبخ هذا أطعمتك المفضلة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هل تعلم أن شركات الأغذية الحديثة تنفق، في المتوسط، ما بين 10% إلى 40% من ميزانيات تطوير المنتجات والتسويق على التغليف (حسب شركة Ernest Packaging)؟ ليس من المستغرب إذن أن تقترح شركة هول فودز أن استخدام تغليف المواد الغذائية كديكور للمطبخ سيكون اتجاهًا كبيرًا في عام 2026. في حين أن آندي وارهول ربما يكون قد صنع علب الحساء المنتجة بكميات كبيرة في لوحات فنية على الجدران، فإن شركات الأغذية الحديثة تحول تغليف المواد الغذائية إلى فن لطاولة المطبخ. إنه اتجاه يشجع الناس على الاحتفاظ بزجاجات صلصة الشواء وعبوات الشوكولاتة على المنضدة ليراها الجميع بدلاً من إخفائها في بعض الخزانات.
من جانبها، أشارت شركة Whole Foods إلى بعض تصميمات العبوات المفضلة لديها. عناصر مثل Bianco DiNapoli Organic Crushed Tomatoes و Red Feather Pure Creamery Butter و Fishwife Tinned Seafood Co. تبرز بلح البحر مع الفلفل الحلو والثوم باعتبارها من أفضل اختيارات سلسلة البقالة لملصقات الأطعمة الفنية. ومع ذلك، فإن المستهلكين الذين يرغبون في الاستفادة من حل التنظيم الزخرفي هذا لا يقتصرون على تلك العلامات التجارية. في الواقع، إحدى أفضل الطرق التي يمكن لعشاق الطعام من خلالها إظهار تفضيلاتهم هي الاستمرار في تناول الأطعمة التي اشتروها بالفعل. تعتبر البقالة التي يشتريها الناس ويأكلونها وسيلة للتعبير عن الذات، ونتيجة لذلك، أصبح تغليف المواد الغذائية جديرًا بالنشر على إنستغرام. بمعنى آخر، من خلال عرض الأطعمة في عبواتها الأصلية، يكشف المستهلكون شيئًا عن أنفسهم في تصميم مطبخهم.
كيفية عرض المواد الغذائية للتباهي بالتغليف
على الرغم من روعة تقنية التزيين هذه، إلا أن هناك بعض العيوب. إذا لم تضع أي تفكير مسبق في الشاشة، فستبدو عداداتك مزدحمة، كما لو أن مساحة العداد قد نفدت. يجب أن يكون هناك شيء متعمد في ترتيب الطعام على المنضدة أو في الخزائن لجعله يبدو أنيقًا وعصريًا. على سبيل المثال، إذا كانت لديك خزائن مفتوحة الوجه، ضع أكوامًا من الأطعمة المعلبة المفضلة لديك، وأخرج الملصقات، في الخزانات. يمكن تكديسها جنبًا إلى جنب وفقًا للعلامة التجارية. في هذه الحالة، كلما كان مظهر الأكوام أكثر تنظيمًا، كلما كان العرض أكثر جاذبية.
يمكنك أيضًا استخدام مبادئ غمر النمط في المساحة عن طريق اختيار نوعين مختلفين من العناصر لعرضها في مجموعات على حامل، مثل علب الطماطم المهروسة، وزجاجات زيت الزيتون، وعبوات البسكويت. ستكون العناصر الموحدة هنا عبارة عن نظام ألوان مشترك، مما يسمح لك بمزج ومطابقة عناصر التصميم الموجودة على ملصقات الأطعمة دون جعل الأشياء تبدو مزدحمة. تنظيمها على الحامل يضفي مظهرًا أنيقًا أيضًا.
وأخيرًا، حاول إنشاء عرض كامل حول فكرة التصميم هذه. الكثير من الأعمال الفنية الموجودة على ملصقات الطعام الجديدة هذه تشبه ملصقات الطعام القديمة. استخدم هذا لصالحك. على سبيل المثال، قم بإقران علب القهوة الجديدة مع الملصقات القديمة لإنشاء مقهى في منزلك. استخدم الصور الجريئة على الملصقات وملصقات القهوة القديمة لضبط نغمة بقية الشاشة، مما يسمح لتلك الصور بإبلاغ اختياراتك من أنظمة الألوان واختيارات الأكواب والعناصر الأخرى.