خارج مخزن المؤن؟ لا توجد مشكلة – يعرض اتجاه المطبخ هذا أطعمتك المفضلة

على الرغم من روعة تقنية التزيين هذه، إلا أن هناك بعض العيوب. إذا لم تضع أي تفكير مسبق في الشاشة، فستبدو عداداتك مزدحمة، كما لو أن مساحة العداد قد نفدت. يجب أن يكون هناك شيء متعمد في ترتيب الطعام على المنضدة أو في الخزائن لجعله يبدو أنيقًا وعصريًا. على سبيل المثال، إذا كانت لديك خزائن مفتوحة الوجه، ضع أكوامًا من الأطعمة المعلبة المفضلة لديك، وأخرج الملصقات، في الخزانات. يمكن تكديسها جنبًا إلى جنب وفقًا للعلامة التجارية. في هذه الحالة، كلما كان مظهر الأكوام أكثر تنظيمًا، كلما كان العرض أكثر جاذبية.

يمكنك أيضًا استخدام مبادئ غمر النمط في المساحة عن طريق اختيار نوعين مختلفين من العناصر لعرضها في مجموعات على حامل، مثل علب الطماطم المهروسة، وزجاجات زيت الزيتون، وعبوات البسكويت. ستكون العناصر الموحدة هنا عبارة عن نظام ألوان مشترك، مما يسمح لك بمزج ومطابقة عناصر التصميم الموجودة على ملصقات الأطعمة دون جعل الأشياء تبدو مزدحمة. تنظيمها على الحامل يضفي مظهرًا أنيقًا أيضًا.

وأخيرًا، حاول إنشاء عرض كامل حول فكرة التصميم هذه. الكثير من الأعمال الفنية الموجودة على ملصقات الطعام الجديدة هذه تشبه ملصقات الطعام القديمة. استخدم هذا لصالحك. على سبيل المثال، قم بإقران علب القهوة الجديدة مع الملصقات القديمة لإنشاء مقهى في منزلك. استخدم الصور الجريئة على الملصقات وملصقات القهوة القديمة لضبط نغمة بقية الشاشة، مما يسمح لتلك الصور بإبلاغ اختياراتك من أنظمة الألوان واختيارات الأكواب والعناصر الأخرى.