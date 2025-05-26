خافيير بايز يفقدها على مشهد طرد البرية الحكمية: “أنا لست حيوانًا”

رياضة
خافيير بايز يفقدها على مشهد طرد البرية الحكمية: "أنا لست حيوانًا"

كان خافيير بايز غاضبًا من الإضراب الذي يسمى ثلاثة لدرجة أنه كان لا بد من إعجابه خلال فوز النمور 3-1 على العمالقة في يوم الذكرى.

أصبح Tigers Shortstop ساخنًا في الشوط الخامس عندما وصف Phil Cuzzi بلوحة المنزل Baez على ملعب 3-2 ظهر خارج منطقة الإضراب.

وسرعان ما دخل بايز في وجه كوززي وبدأ في الجدال ، وظهر كما لو كان سيمشي بعيدا ، لكنه يعيد الانخراط معه عدة مرات قبل أن ألقاه اللوحة المنزلية أخيرًا من اللعبة.

حاول Baez الغاضب بالفعل التهم مرة أخرى نحو Cuzzi بعد أن قذفه ، حيث يحتاج مدرب القاعدة الثالث جوي كورا وزميله في الفريق Gleyber Torres إلى إعاقةه.

قال أحد مذيعي النمور على الهواء: “جافي بايز غاضب. لا أعرف ما قيل ، لكن جافي غاضب”. “كان AJ Hinch على بعد خطوة واحدة ، لكن Phil Cuzzi ألقى Javy Baez وجافي سيغادرون هذه اللعبة.”

بعد المباراة ، أخبر بايز المراسلين أنه قال فقط إنه لم يكن “إضرابًا عن AF -King”.

“هذا هو الشيء الوحيد الذي قلته. ثم قال:” لا تشير إلى ذلك. اخرج “. ثم قلت: “ماذا تقصد ، ابحث عنك؟”

أصر بايز على أن رد فعله لم يكن فوق الإضراب المسمى ، بل الطريقة التي تحدث بها كوززي خلال الحادث.

قال بايز: “الأمر لا يتعلق بالدعوة. إنه يتعلق بكيفية معاملتي”. “أنا لست حيوانًا. يمكننا التحدث. يمكننا المجادلة. وهذا كل شيء. إذا أخبرني ،” حسنًا ، لقد فاتني ذلك ، كنت سأصمت. أعرف أنه ليس مثاليًا ، لكن لا يعاملني هكذا. “

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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