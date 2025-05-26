خافيير بايز يفقدها على مشهد طرد البرية الحكمية: “أنا لست حيوانًا”

كان خافيير بايز غاضبًا من الإضراب الذي يسمى ثلاثة لدرجة أنه كان لا بد من إعجابه خلال فوز النمور 3-1 على العمالقة في يوم الذكرى.

أصبح Tigers Shortstop ساخنًا في الشوط الخامس عندما وصف Phil Cuzzi بلوحة المنزل Baez على ملعب 3-2 ظهر خارج منطقة الإضراب.

وسرعان ما دخل بايز في وجه كوززي وبدأ في الجدال ، وظهر كما لو كان سيمشي بعيدا ، لكنه يعيد الانخراط معه عدة مرات قبل أن ألقاه اللوحة المنزلية أخيرًا من اللعبة.

حاول Baez الغاضب بالفعل التهم مرة أخرى نحو Cuzzi بعد أن قذفه ، حيث يحتاج مدرب القاعدة الثالث جوي كورا وزميله في الفريق Gleyber Torres إلى إعاقةه.

قال أحد مذيعي النمور على الهواء: “جافي بايز غاضب. لا أعرف ما قيل ، لكن جافي غاضب”. “كان AJ Hinch على بعد خطوة واحدة ، لكن Phil Cuzzi ألقى Javy Baez وجافي سيغادرون هذه اللعبة.”

بعد المباراة ، أخبر بايز المراسلين أنه قال فقط إنه لم يكن “إضرابًا عن AF -King”.

“هذا هو الشيء الوحيد الذي قلته. ثم قال:” لا تشير إلى ذلك. اخرج “. ثم قلت: “ماذا تقصد ، ابحث عنك؟”

أصر بايز على أن رد فعله لم يكن فوق الإضراب المسمى ، بل الطريقة التي تحدث بها كوززي خلال الحادث.

قال بايز: “الأمر لا يتعلق بالدعوة. إنه يتعلق بكيفية معاملتي”. “أنا لست حيوانًا. يمكننا التحدث. يمكننا المجادلة. وهذا كل شيء. إذا أخبرني ،” حسنًا ، لقد فاتني ذلك ، كنت سأصمت. أعرف أنه ليس مثاليًا ، لكن لا يعاملني هكذا. “