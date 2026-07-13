خالية من المواد الكيميائية: الطريقة الغريبة التي تتعامل بها جنوب كاليفورنيا مع البعوض

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البعوض حشرات خطيرة، قادرة على نقل الأمراض بما في ذلك حمى الضنك والملاريا وفيروس غرب النيل. لهذا السبب، تستخدم الولايات المتحدة عدة طرق لتقليل أعداد السكان، بما في ذلك المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات اليرقات. تنجح هذه الطريقة في القضاء على أعداد كبيرة من البعوض، ولكنها تؤذي أيضًا حشرات أخرى، بما في ذلك النحل. لحسن الحظ، تم العثور على حل جديد يعمل على تقليل أعداد الحشرات بمرور الوقت عن طريق منع البيض من الفقس، وسيتم ممارسته الآن في جنوب كاليفورنيا من قبل منطقة مكافحة ناقلات الأمراض في وادي سان غابرييل. تتضمن العملية تعقيم ذكور البعوض وإطلاقها في البرية.
على وجه التحديد، يتم استخدام هذه الطريقة لاستهداف بعوض الحمى الصفراء (الزاعجة المصرية)، وهو نوع غازي. على الرغم من أنه يبدو من غير البديهي إطلاق المزيد من هذه الآفات في البرية، إلا أنها طريقة فعالة لتقليل أعدادها. تُعرف هذه التقنية باسم تقنية الحشرة العقيمة (SIT)، وهي تطلق ذكورًا تحمل بكتيريا موجودة بشكل طبيعي في العديد من الحشرات، تُعرف باسم Wolbachia. وفقا لبرنامج البعوض العالمي، عندما يتم إعطاء الذكور الولبخية، فإنها تسبب العقم. على الرغم من أنها لا تزال قادرة على التزاوج مع الإناث، إلا أن البيض الذي تنتجه لن يفقس، مما يقلل عدد السكان ببطء. وللتأكد من فعاليتها قدر الإمكان، يخطط الفريق لإطلاق أكثر من 30.000 ذكر من البعوض، موزعة في إطلاقات أسبوعية حتى 30 أكتوبر. يميل الذكور إلى العيش لمدة 6 أو 7 أيام فقط، مما يساعد على ضمان بقاء ذكور البعوض للتكاثر لبقية الموسم.
الولبخية وعمليات التعقيم الأخرى ليست طريقة جديدة
وهذه ليست بالضرورة عملية جديدة. تم استخدام SIT في جميع أنحاء العالم منذ الخمسينيات أو نحو ذلك. وبالإضافة إلى البعوض، فهو يعمل على إدارة أعداد الدودة الحلزونية وذبابة الفاكهة. ومع ذلك، كان الإشعاع وتعديل الجينات هما الطريقتان الأكثر شيوعًا للتسبب في تعقيم الذكور سابقًا. كما تميل الأنواع الغازية من البعوض أيضًا إلى نشر الأمراض الأكثر خطورة، ومع التوسع المستمر في بيئتها، يقترب الخطر من المزيد من الأمريكيين. على سبيل المثال، في أواخر عام 2025، تم العثور على سلالة بعوض غازية في ولاية أيداهو. ويصادف أنه نفس النوع الذي يحاول جنوب كاليفورنيا السيطرة عليه، وهو بعوض الحمى الصفراء.
قد تكون تقنية SIT طريقة فعالة في جميع أنحاء البلاد للحد من الأمراض على المدى الطويل. وفقًا لسكوت أونيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس برنامج البعوض العالمي، خلال مقابلة مع UChicago News، قد يكون هناك المزيد مما يمكن للعلماء القيام به: عندما يتم إعطاء كل من الذكور والإناث بكتيريا Wolbachia، فإنها تعمل كمضاد للفيروسات. على الرغم من أن ذلك لن يمنع هذه الحشرات المزعجة من لدغك، إلا أنه سيمنع انتشار المرض، مما يجعل النهج العملي أقل يتطلب منا استخدام مواد كيميائية أقل في المستقبل لهذا النوع المحدد من البعوض.
على الرغم من أن هذا البرنامج يساعد، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى حماية نفسك
والشيء الجميل في هذه الطريقة هو أنها خاصة بالأنواع ولن تضر الحشرات الأخرى مثل المواد الكيميائية. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أن هذه العملية تستغرق بعض الوقت. في حين أنه من المتوقع أن يتناقص الجيل القادم من البعوض في المنطقة، إلا أنه ستظل هناك إناث قارضة تحمل الأمراض. للحفاظ على نفسك في مأمن من الأمراض والحكة وللقيام بدورك في إبطاء تكاثرها، ستحتاج إلى التأكد من عدم وجود مياه راكدة حولك. يستغرق الأمر حوالي 7 أيام لتتحول اليرقات إلى بالغة، لذا عليك التخلص من أي مياه راكدة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. على سبيل المثال، الطريقة التي يتم التغاضي عنها لإبعاد البعوض عن حوض الطيور الخاص بك هي ببساطة تغيير الماء وتجديده بين الحين والآخر.
ستحتاج أيضًا إلى حماية نفسك من التعرض لأي لدغات، مثل استخدام رذاذ الحشرات. تعتبر المنتجات التي تحتوي على DEET عادةً واحدة من أفضل الخيارات. ومع ذلك، هناك بدائل، مثل المواد الطاردة الطبيعية التي لا تحتوي على مادة DEET التي توصي بها تقارير المستهلك – طارد الحشرات بالليمون والأوكالبتوس النباتي.