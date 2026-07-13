خالية من المواد الكيميائية: الطريقة الغريبة التي تتعامل بها جنوب كاليفورنيا مع البعوض

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البعوض حشرات خطيرة، قادرة على نقل الأمراض بما في ذلك حمى الضنك والملاريا وفيروس غرب النيل. لهذا السبب، تستخدم الولايات المتحدة عدة طرق لتقليل أعداد السكان، بما في ذلك المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات اليرقات. تنجح هذه الطريقة في القضاء على أعداد كبيرة من البعوض، ولكنها تؤذي أيضًا حشرات أخرى، بما في ذلك النحل. لحسن الحظ، تم العثور على حل جديد يعمل على تقليل أعداد الحشرات بمرور الوقت عن طريق منع البيض من الفقس، وسيتم ممارسته الآن في جنوب كاليفورنيا من قبل منطقة مكافحة ناقلات الأمراض في وادي سان غابرييل. تتضمن العملية تعقيم ذكور البعوض وإطلاقها في البرية.

على وجه التحديد، يتم استخدام هذه الطريقة لاستهداف بعوض الحمى الصفراء (الزاعجة المصرية)، وهو نوع غازي. على الرغم من أنه يبدو من غير البديهي إطلاق المزيد من هذه الآفات في البرية، إلا أنها طريقة فعالة لتقليل أعدادها. تُعرف هذه التقنية باسم تقنية الحشرة العقيمة (SIT)، وهي تطلق ذكورًا تحمل بكتيريا موجودة بشكل طبيعي في العديد من الحشرات، تُعرف باسم Wolbachia. وفقا لبرنامج البعوض العالمي، عندما يتم إعطاء الذكور الولبخية، فإنها تسبب العقم. على الرغم من أنها لا تزال قادرة على التزاوج مع الإناث، إلا أن البيض الذي تنتجه لن يفقس، مما يقلل عدد السكان ببطء. وللتأكد من فعاليتها قدر الإمكان، يخطط الفريق لإطلاق أكثر من 30.000 ذكر من البعوض، موزعة في إطلاقات أسبوعية حتى 30 أكتوبر. يميل الذكور إلى العيش لمدة 6 أو 7 أيام فقط، مما يساعد على ضمان بقاء ذكور البعوض للتكاثر لبقية الموسم.