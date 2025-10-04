خبراء بوست يانكيز-بلو جايز ألدز تنبؤات

يقوم خبراء المنشور بإعداد تنبؤاتهم على سلسلة Yankees-Blue Jays Alds التي تبدأ يوم السبت في تورنتو:

جون هيمان

يعد Yankees فريقًا أفضل الآن من الإصدار الذي ذهب 5-8 مقابل Jays في الموسم العادي.

يانكيز في 5

جريج جويس

فاز فريق يانكيز على أنفسهم ضد بلو جايز هذا الموسم ، لكن دفاعهم قد تحسن كثيرًا الآن.

كام شليتلر لصالح آخر؟

يانكيز في 4

دان مارتن

خسر Yankees ثمانية من أصل 13 مباراة أمام Blue Jays هذا الموسم – وستة من Seven في تورنتو – لكن Blue Jays خبطت ولم يحقق أي نجاح في مرحلة ما يقرب من عقد من الزمان.

يانكيز في 5

مارك دبليو سانشيز

ميزة المجال المنزلي مهمة ، كما هو الحال مع الراحة والقدرة على محاذاة دوران البدء.

بلو جايز في 5

جويل شيرمان

هذه نسخة أفضل بكثير من فريق Yankees الذي تغلب عليه Blue Jays في يوليو.

يانكيز في 4

مايك فاكارو

أعتقد أن كل لعبة من هذه السلسلة ستكون انفجارًا لمشاهدته ، وأعتقد أن كل لعبة ستنطلق إلى سؤال بسيط: من هو في المنزل؟

جايز لديها لعبة المنزل الإضافية. سيكون ذلك كافيًا.

<br />

بلو جايز في 5