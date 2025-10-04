خبراء بوست يانكيز-بلو جايز ألدز تنبؤات

يقوم خبراء المنشور بإعداد تنبؤاتهم على سلسلة Yankees-Blue Jays Alds التي تبدأ يوم السبت في تورنتو:
جون هيمان
يعد Yankees فريقًا أفضل الآن من الإصدار الذي ذهب 5-8 مقابل Jays في الموسم العادي.
يانكيز في 5
جريج جويس
فاز فريق يانكيز على أنفسهم ضد بلو جايز هذا الموسم ، لكن دفاعهم قد تحسن كثيرًا الآن.
كام شليتلر لصالح آخر؟
يانكيز في 4
دان مارتن
خسر Yankees ثمانية من أصل 13 مباراة أمام Blue Jays هذا الموسم – وستة من Seven في تورنتو – لكن Blue Jays خبطت ولم يحقق أي نجاح في مرحلة ما يقرب من عقد من الزمان.
يانكيز في 5
مارك دبليو سانشيز
ميزة المجال المنزلي مهمة ، كما هو الحال مع الراحة والقدرة على محاذاة دوران البدء.
بلو جايز في 5
جويل شيرمان
هذه نسخة أفضل بكثير من فريق Yankees الذي تغلب عليه Blue Jays في يوليو.
يانكيز في 4
مايك فاكارو
أعتقد أن كل لعبة من هذه السلسلة ستكون انفجارًا لمشاهدته ، وأعتقد أن كل لعبة ستنطلق إلى سؤال بسيط: من هو في المنزل؟
جايز لديها لعبة المنزل الإضافية. سيكون ذلك كافيًا.
بلو جايز في 5