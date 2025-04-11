خبير مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي تود ماكشاي يصنع شيدور ساندرز ، تنبؤ جاكسون دارت

لا أحد يعرف أين سيهبط Sydeur Sanders في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2025 ، لكن مشروع المحلل تود ماكشاي يعرض أن لاعب الوسط في كولورادو لن يكون ثاني مكافأة الإشارة التي تم اختيارها بعد Miami Cam Ward.

في آخر مسودة وهمية له في Ringer ، ربط ماكشاي أولي ميس قورتربك جاكسون دارت في دور الوسط الثاني الذي تم الاستيلاء عليه في الجولة الأولى من قبل القديسين ، الذي يمتلك الاختيار رقم 9 ، كما تغطيته الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

يمتلك دارت ، الذي ارتفع مسودته في الأشهر الأخيرة ، “صفات” على غرار قورتربك التي عملها مدرب القديسين الجديد كيلين مور معها سابقًا وازدهرت ، مثل كاوبويز داك بريسكوت ، وشاحن جوستين هربرت ، وبطل سوبر بولز ، جالين هيرتس من النسور.

وقال ماكشاي عن احتمال 6 أقدام 2 يوم الخميس على البودكاست الذي يحمل عنوان “إنه معتاد على لاعب الوسط الأكبر والمتنقل والأقوى مسلحًا ، وتلك هذه الصفات ثلاث صفات تتمتع بها جاكسون دارت”.

“لا يجعل جاكسون دارت أفضل بالضرورة من شيدور ، في بعض الأماكن ، يناسب شيدور بشكل أفضل.”

في الفترة التي تسبق مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا الشهر ، من المتوقع أن يهبط وارد مع جبابرة مع اختيار رقم 1 في المسودات الوهمية التي لا حصر لها في حين تم ربط ساندرز ، 23 عامًا ، بالفرق التي تحتوي على أفضل اللقطات-The Browns في المركز الثاني والعمالقة في المركز الثالث-وقد تم تكهنها أيضًا بالانزلاق.

على الرغم من أن ساندرز ، نجل أسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي ديون ساندرز ، لم يكن لاعب الوسط الثاني الذي اتخذ على متنه ، يعتقد ماكشاي أن الاحتمال يذهب في الجولة الأولى عبر تجارة براونز مع الصقور في اختيار رقم 15.

وقال ماكشاي: “أعتقد أن (مدرب براون) كيفن ستيفانسكي سيحصل على وقت رائع مع شيدي ساندرز لأن كيفن فاز بهؤلاء الرجال”. “اعتاد كيفن على المعالجات السريعة ، الدقة ، اللعب في الوقت المحدد ، سأحضرك في الوقت المحدد ، وأنا أعلم أنه يمكنك القيام بذلك ، ولا أحتاج إلى هذا الذراع الضخمة ، لا أحتاج إلى التنقل ، أحب الرجال الذين سيذهبون إلى (نفحة ، نفحة ، نفحة).”

تم نشر McShay’s Mock في نفس اليوم زار Sanders Steelers ، الذي يحمل اختيار رقم 21 ويبقى في هارون رودجرز اليانصيب.

وقال ساندرز ، الذي احتل الزيارة “10.”: “لقد استمتعت بوقتي هنا في بيتسبيرغ. أعتقد أنني على اتصال جيد مع جميع المدربين وكان الأمر ممتعًا حقيقيًا”.

يمكن أن يظهر ستيلرز إلى حد كبير باعتباره مكانًا للهبوط في ساندرز بعد تطوير يوم الجمعة من كليفلاند ، حيث قام براونز بتوقيع المخضرم جو فلاكو على صفقة مدتها عام واحد.

من خلال هذه الخطوة ، يمكن أن يحرق براونز-الذين لديهم أيضًا قورتربك كيني بيكيت و Deshaun Watson المصاب في قائمتهم-من موقع QB مع النجم الثاني إلى النجم ثنائي الاتجاه Travis Hunter ، ومستقبل Heisman Trophy الحائز على جائزة ورباك من كولورادو ، أو بنسل ستايت رافير آبول كارتر.

إذا كان لدى براونز إدانة كافية لـ Sanders ، فقد تكون التجارة مرة أخرى في الجولة الأولى على الطاولة إذا كان لا يزال متاحًا.

يبدأ مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 يوم الخميس ، 24 أبريل ، في جرين باي.