خدش دودجرز بليك سنيل ضد الملائكة ليلة الجمعة

يقوم فريق دودجرز بخدش بليك سنيل من بدايته المقررة ليلة الجمعة ضد الملائكة بسبب مشكلة جسدية لم يتم الإعلان عنها بعد، وفقًا للمصادر.

ولم يكن السبب الدقيق لعدم تواجد سنيل واضحًا على الفور، على الرغم من أن أحد المصادر قال إن الأمر لا يتعلق بإصابة في الكتف التي أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام.

ظهر سنيل لأول مرة في الموسم الماضي فقط في الأسبوع الماضي، عندما ألقى ثلاث جولات في الخسارة أمام أتلانتا بريفز.

وكان من المقرر أن يكون يوم الجمعة هو البداية الثانية له في الحملة.

غاب سنيل، الحائز على جائزة Cy Young Award مرتين، والذي وقع مع فريق Dodgers بعقد بقيمة 182 مليون دولار في الموسم الماضي، عن الكثير من موسم 2025 بسبب إصابة في الكتف – لكنه عاد في أواخر العام ليلعب دورًا رئيسيًا في مسيرة النادي نحو لقب بطولة العالم.

خلال التصفيات، شارك في ست مباريات مع 3.18 عصرًا.

بعد بطولة العالم، قال سنيل إن كتفه بدأ يزعجه مرة أخرى، مما دفعه إلى الخضوع للعلاج الطبيعي خلال الشتاء.

على الرغم من دخوله الربيع على أمل أن يكون جاهزًا لبداية الموسم، قرر فريق دودجرز إبطاء عملية بناءه – على أمل تجنب الغياب المطول الذي عانى منه العام الماضي بعد محاولته التغلب على مشاكل الكتف في بداية الموسم.

في الأسبوع الماضي، تم تنشيط Snell في وقت أقرب مما كان متوقعًا في البداية، متخطيًا ما كان من المفترض أن يكون بداية إعادة تأهيل نهائية في الدوري الصغير للانضمام إلى دورة Dodgers في أعقاب إصابة Tyler Glasnow في الظهر.

في حين أن أغراضه بدت جيدة في بدايته المكونة من ثلاث أشواط وخمس أشواط (أربعة مكتسبة) وخمس ضربات، فقد أصيب بسبب الدفاع السيئ والاتصال الناعم الذي سقط بسبب الضربات.

وكان من المفترض أن يمنحه يوم الجمعة فرصة لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام.

وبدلا من ذلك، أثار خدشه الآن مخاوف من تعرضه لانتكاسة بدنية أخرى.