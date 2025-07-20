خدعة أنابيب PVC غير المتوقعة التي ستحافظ على السناجب من إتلاف سقفك

على الرغم من أنه لطيف ، يمكن أن تكون السناجب مصدر إزعاج ، خاصة عندما تهبط على سطح منزلك. غالبًا ما يكون الهواء الدافئ والروائح الغذائية التي تنطلق من فتحات التهوية العلية التي تجذب هذه المخلوقات الرائعة ولكن المزعجة إلى السطح. بمجرد الوصول إلى هناك ، يمكن للسناجب أن تبدأ في تعزيز الفوضى ومضغ طريقها في الداخل. وإذا كنت تتساءل عما إذا كانت السناجب ستترك في نهاية المطاف العلية بمفردها ، فإن الإجابة المختصرة هي: لا ، فمن المحتمل ألا يفعلوا ذلك. لحسن الحظ ، يمكنك الوصول إلى السقف تقريبًا من خلال تغطية الأسلاك الكهربائية الخاصة بك باستخدام أنبوب PVC.

هناك عدد من الطرق التي يمكن أن تستخدمها السناجب للوصول إلى سقفك. بعض هذه السبل يمكنك ببساطة إزالتها. على سبيل المثال ، يمكن تقليص فروع الأشجار المتدلية ، ويمكن نقل المنشورات الطويلة التي تحمل منازل الطيور أو ديكور الفناء الآخر من السقف. من ناحية أخرى ، لا يمكن حقًا نقل خطوط الطاقة الكهربائية التي تعمل إلى منزلك. هذا هو المكان الذي يأتي فيه أنبوب PVC. رأيت شقًا في قطعة من أنابيب PVC بالطول. بعد ذلك ، قم بتناسبها على السلك لجعل من الصعب على السناجب الحفاظ على قدميها ، مما يؤدي على الأرجح إلى سقوطها قبل أن تصل إلى سقفك.