خدعة الأثاث البسيطة التي ستساعد في جعل خزانة الملابس الصغيرة تبدو أكبر

بالنسبة للمساحة التي تدخلها وتستخدمها كل يوم، فمن الغريب مدى صغر عدد حجرات الملابس. تقوم هذه الخزانات بتخزين ملابسك وأحذيتك وإكسسواراتك النظيفة والقذرة وغير ذلك الكثير، ولكن في كثير من الأحيان، تبدو الغرف الصغيرة ضيقة للغاية بحيث لا تكون جذابة. هناك جميع أنواع الحيل الملائمة للميزانية لتوفير المساحة لتوفير مساحة أكبر في خزانتك، ولكن إذا كنت مستعدًا للالتزام بجعل خزانتك تبدو أكبر، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو استبدال أي أثاث ضخم بخيارات واضحة.
إن الأدراج الشفافة والأرفف والأرفف هي حقًا تصميم رائع لتفكيك الغرف المزدحمة بصريًا دون التضحية بالأثاث. السبب في ذلك بسيط للغاية. في حين أن معظم الأثاث يحجب خط رؤيتك، ويقطع أجزاء من الغرفة بصريًا، فإن الأثاث الشفاف يسمح لك برؤية الحجم الكامل للمساحة. بالإضافة إلى ذلك، الأثاث الشفاف يبقي الغرفة أكثر سطوعًا لأن الضوء يمكن أن يسطع من خلال القطع. يمكن للزوايا المظلمة والمظللة أن تجعل الغرفة تبدو أقصر أو أضيق مما هي عليه بالفعل، لذا فإن ضمان إضاءة المساحة بأكملها عن طريق استبدال قطع الأثاث غير الشفافة بأخرى شفافة هي طريقة بسيطة لجعل خزانتك تبدو أكبر.
لتنفيذ هذه الخدعة، ابدأ بتقييم احتياجات تنظيم الخزانة والأثاث الحالي. من الرفوف والأدراج إلى المغاسل والكراسي، يحظى أثاث الأكريليك الشفاف بشعبية كبيرة نسبيًا، لذلك يجب أن تكون قادرًا على العثور على عناصر التخزين بالأحجام والأشكال التي تحتاجها. ومع ذلك، بمجرد حصولك عليها، ستحتاج إلى استخدامها بعناية والحفاظ عليها جيدًا لمنع خزانة ملابسك من أن تبدو مزدحمة.
جعل الأثاث الشفاف يعمل في خزانتك
الاهتمام الرئيسي بالأثاث الشفاف للتخزين هو أن المحتويات ستكون معروضة. في خزانتك الخاصة، قد لا يبدو هذا أمرًا مهمًا، لكن الأدراج والصناديق يمكن أن تبدو فوضوية بسهولة وتجعل خزانتك غير جذابة لسبب جديد تمامًا. ولمنع حدوث ذلك، ستحتاج إلى التأكد من طي العناصر بشكل موحد ووضعها بعناية في الأدراج. يمنحك هذا أيضًا ميزة القدرة على العثور بسهولة على أي قطعة ملابس، خاصة إذا قررت ترميز ملابسك أو إكسسواراتك بالألوان. بالنسبة للأماكن التي تبدو غير منظمة حتماً، فإن استكمالها بحاوية صغيرة غير شفافة سيجعل تلك البقعة الخاصة تبدو مرتبة دون حجب الضوء وعرضها مثل الأثاث الأكبر حجمًا. يميل الأكريليك الشفاف إلى المعاصرة بعض الشيء، ولكن يمكن أن يتناسب بشكل مريح مع أي مساحة. لمزيد من المتعة، يمكنك اختيار الأكريليك الشفاف الملون بألوان مختلفة، أو قد ترغب في خيار بلوري لمزيج من الشفافية والخصوصية.
مهما قررت دمج الأثاث الشفاف في خزانتك، ستحتاج إلى معرفة كيفية الحفاظ على الأثاث، حيث أن الخدوش والشقوق يمكن أن تدمر المظهر الجمالي الأنيق بسرعة. لتجنب التعتيم، لا تستخدم أي مواد كاشطة أو منظفات الزجاج. بدلًا من ذلك، استخدم قطعة قماش تلميع من الألياف الدقيقة. عندما يحتاج العنصر الخاص بك إلى تنظيف أعمق، فإن ملمعات البلاستيك أو الأكريليك والماء المصممة خصيصًا تعد خيارًا رائعًا. إذا كنت لا ترغب في شراء منتج معين، يمكنك استخدام الأساسيات اليومية التي ستجعل أثاث الأكريليك الخاص بك يبدو جديدًا تمامًا – صابون الأطباق السائل.