خدعة التصميم الشائعة لوضع تدور جديد على اتجاه التصميم البسيط

عندما تفكر في بساطتها ، من المحتمل أن تتخيل الخطوط النظيفة ، والأسطح الخالية من الفوضى ، ولوحة الألوان المحايدة الدائمة. حسنًا ، أنت لست مخطئًا. ولكن هذا هو الشيء: لا يجب أن تكون بساطتها رتابة من الألوان الرائحة. لذا ، ماذا عن إضافة تدور جديد إلى تلك الجمالية؟ يعد حظر الألوان طريقة واحدة منخفضة الجهد لدمج الاتجاهات البسيطة في منزلك مع غرسها مع اندفاعة من الشخصية.

تم تقديم حظر الألوان إلى الثقافة السائدة في الستينيات ، وشعقتها كانت تتراجع وتتراجع منذ ذلك الحين. تستخدم تقنية التصميم هذه كتل من الألوان الصلبة لخلق اهتمام بصري وتحديد المساحات في المنزل. إنها نظرة حديثة ورسومات ومرحة – الصفات التي قد تبدو على خلاف مع بساطتها للوهلة الأولى. لكن مفتاح جعل هذه المفاهيم التي تبدو متناقضة على ما يبدو هو الحفاظ عليها بسيطة. يركز ديكور الحد الأدنى في النهاية على تقليل الفوضى وتشتيت العناصر في مساحتك. بدلاً من إضافة أنماط مشغول ، يستخدم حظر الألوان ألوانًا صلبة بأشكال بسيطة وخطوط واضحة ومنظمة لإدلاء بيان. المساحة السلبية هي حجر الزاوية في التصميم البسيط ، وهي بنفس القدر من الأهمية عند دمج حجب الألوان. يتيح لهم الكثير من المساحة الفارغة حول عناصرك المغطاة بالألوان التنفس ويبرزون دون التغلب على الغرفة.