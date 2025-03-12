خدعة التصميم الشائعة لوضع تدور جديد على اتجاه التصميم البسيط

عندما تفكر في بساطتها ، من المحتمل أن تتخيل الخطوط النظيفة ، والأسطح الخالية من الفوضى ، ولوحة الألوان المحايدة الدائمة. حسنًا ، أنت لست مخطئًا. ولكن هذا هو الشيء: لا يجب أن تكون بساطتها رتابة من الألوان الرائحة. لذا ، ماذا عن إضافة تدور جديد إلى تلك الجمالية؟ يعد حظر الألوان طريقة واحدة منخفضة الجهد لدمج الاتجاهات البسيطة في منزلك مع غرسها مع اندفاعة من الشخصية.
تم تقديم حظر الألوان إلى الثقافة السائدة في الستينيات ، وشعقتها كانت تتراجع وتتراجع منذ ذلك الحين. تستخدم تقنية التصميم هذه كتل من الألوان الصلبة لخلق اهتمام بصري وتحديد المساحات في المنزل. إنها نظرة حديثة ورسومات ومرحة – الصفات التي قد تبدو على خلاف مع بساطتها للوهلة الأولى. لكن مفتاح جعل هذه المفاهيم التي تبدو متناقضة على ما يبدو هو الحفاظ عليها بسيطة. يركز ديكور الحد الأدنى في النهاية على تقليل الفوضى وتشتيت العناصر في مساحتك. بدلاً من إضافة أنماط مشغول ، يستخدم حظر الألوان ألوانًا صلبة بأشكال بسيطة وخطوط واضحة ومنظمة لإدلاء بيان. المساحة السلبية هي حجر الزاوية في التصميم البسيط ، وهي بنفس القدر من الأهمية عند دمج حجب الألوان. يتيح لهم الكثير من المساحة الفارغة حول عناصرك المغطاة بالألوان التنفس ويبرزون دون التغلب على الغرفة.
نصائح لإضافة حجب الألوان بنجاح إلى تصميمك البسيط
للحصول على هذه التقنية بشكل صحيح ، لا ترتكب خطأ في استخدام أكثر من ثلاثة ألوان في الفضاء ، لأن هذا سيكون ساحقًا. اختر واحدًا أو اثنين من الأشكال الجريئة لتكملة قاعدتك المحايدة. إذا كنت تفضل تجنب الألوان الزاهية حقًا ، مثل البرتقالي أو الخردل ، فيمكنك ألوان نغمات طبيعية نابضة بالحياة مثل اللون الأخضر الزمردي والقمح. إذا لم تكن حريصًا على ألوان متعددة ، فطبقات مختلفة من لون معين. فكر في اللعب مع أشكال كتل الألوان أيضًا. كن مبدعًا مع الأنماط أو الخطوط المائلة أو حتى المنحنيات العضوية. على سبيل المثال ، يمكنك رسم نصف دائرة خلف أريكة أو استخدام شريط لإنشاء جدار لهجة مع خطوط قطرية.
بصرف النظر عن أقسام الحائط ، يمكنك تلوين فن الكتلة أو الأثاث أو غيرها من الملحقات. تخيل رف الكتب أو طاولة جانبية أو خزانة في لون متناقض أو سجادة متعددة الألوان في غرفة المعيشة المريحة. بالتناوب ، يمكنك اختيار الألوان الجريئة في قسم واحد من المساحة. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء زاوية قراءة نابضة بالحياة أو زاوية مع الحد الأدنى من الديكور كخلفية. لضمان لوحة ألوان متماسكة ، ستحتاج إلى تكرار الأشكال المختارة بلهجات صغيرة في جميع أنحاء المنزل. على سبيل المثال ، إذا كنت قد رسمت جدارًا لهجة باللون الأخضر الزمردي ، فأضف مزهرية خضراء ، أو بضع وسائد رمي خضراء في ظلال مختلفة لربط المساحة معًا.