خدعة التقليم التي ستعيد تنشيط الفراولة وتجلب لك مكافأة أكبر

إن رؤية أول أزهار الفراولة العطرة (Fragaria x ananassa) أمر مثير، لكن لا تتعجل الآن. إذا كنت قد زرعت صنفًا من الفراولة في شهر يونيو، فسوف تحقق نباتاتك نتائج أفضل إذا تخطيت حصاد السنة الأولى. من خلال تقليم أزهار الفراولة قبل أن تتاح لها فرصة إنتاج الفاكهة، ستسمح لكل طاقة النبات بالذهاب إلى إنشاء نظام الجذر الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام هذه النصائح حول كيفية زراعة نبات الفراولة والعناية به للمساعدة في الحفاظ على نباتك صحيًا وسعيدًا لسنوات قادمة.

لديك خيار من بين ثلاثة أنواع من الفراولة لحديقة منزلك: الفراولة الحاملة لشهر يونيو، والتي تنتج محصولًا كبيرًا مرة واحدة في السنة؛ دائمة التحمل، والتي تنتج محصولين كل عام؛ ويوم محايد، والذي يحمل الفراولة طوال الصيف. يمكن أن يعتمد التنوع الذي تختاره على أهدافك وموسم النمو الخاص بك. على سبيل المثال، تنمو الفراولة التي تحمل شهر يونيو بشكل جيد في المناطق ذات الشتاء البارد، حيث يمكنها أن تبقى خاملة وتخزن الطاقة، ولكنها يمكن أن تتحمل الحرارة بشكل أفضل من أي نوع آخر من الفراولة، مما يجعلها مثالية للمناخات مثل أوكلاهوما التي تتجمد في الشتاء ولكن لديها الصيف الحار. في المقابل، لن تنتج الفراولة الدائمة الفاكهة إذا زادت درجة حرارتها عن 85 درجة فهرنهايت.

بمجرد اختيار نوع الفراولة، يمكن زراعتها في الربيع ويجب أن تزهر في أوائل الصيف. ومع ذلك، لا تستسلم لإغراء عدم الصبر. إذا تركت نباتاتك تنتج الفراولة في عامها الأول، فمن المرجح أن تكون صغيرة وجافة ولطيفة. إنه يستحق انتظار الفراولة اللذيذة والعصرية التي تتوقعها.