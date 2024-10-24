خدعة التقليم التي ستعيد تنشيط الفراولة وتجلب لك مكافأة أكبر

إن رؤية أول أزهار الفراولة العطرة (Fragaria x ananassa) أمر مثير، لكن لا تتعجل الآن. إذا كنت قد زرعت صنفًا من الفراولة في شهر يونيو، فسوف تحقق نباتاتك نتائج أفضل إذا تخطيت حصاد السنة الأولى. من خلال تقليم أزهار الفراولة قبل أن تتاح لها فرصة إنتاج الفاكهة، ستسمح لكل طاقة النبات بالذهاب إلى إنشاء نظام الجذر الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام هذه النصائح حول كيفية زراعة نبات الفراولة والعناية به للمساعدة في الحفاظ على نباتك صحيًا وسعيدًا لسنوات قادمة.
لديك خيار من بين ثلاثة أنواع من الفراولة لحديقة منزلك: الفراولة الحاملة لشهر يونيو، والتي تنتج محصولًا كبيرًا مرة واحدة في السنة؛ دائمة التحمل، والتي تنتج محصولين كل عام؛ ويوم محايد، والذي يحمل الفراولة طوال الصيف. يمكن أن يعتمد التنوع الذي تختاره على أهدافك وموسم النمو الخاص بك. على سبيل المثال، تنمو الفراولة التي تحمل شهر يونيو بشكل جيد في المناطق ذات الشتاء البارد، حيث يمكنها أن تبقى خاملة وتخزن الطاقة، ولكنها يمكن أن تتحمل الحرارة بشكل أفضل من أي نوع آخر من الفراولة، مما يجعلها مثالية للمناخات مثل أوكلاهوما التي تتجمد في الشتاء ولكن لديها الصيف الحار. في المقابل، لن تنتج الفراولة الدائمة الفاكهة إذا زادت درجة حرارتها عن 85 درجة فهرنهايت.
بمجرد اختيار نوع الفراولة، يمكن زراعتها في الربيع ويجب أن تزهر في أوائل الصيف. ومع ذلك، لا تستسلم لإغراء عدم الصبر. إذا تركت نباتاتك تنتج الفراولة في عامها الأول، فمن المرجح أن تكون صغيرة وجافة ولطيفة. إنه يستحق انتظار الفراولة اللذيذة والعصرية التي تتوقعها.
كيفية تقليم نباتات الفراولة الخاصة بك
أولاً، ستحتاج إلى مراقبة الأزهار البيضاء الصغيرة لنبات الفراولة، والتي من المرجح أن تبدأ في الظهور في أوائل شهر مايو. للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى الاستمرار في فحص نباتك كل أسبوع أو نحو ذلك حتى شهر يوليو للتأكد من التقاط جميع الزهور وإزالتها. يستغرق الأمر أربعة أسابيع فقط حتى تتحول الفراولة التي تحمل شهر يونيو من الزهور إلى الفراولة الجاهزة للقطف، لذلك إذا نسيت مراقبة نباتاتك، فقد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على بعض الفاكهة غير المتوقعة.
بمجرد أن يبدأ نبات الفراولة في التفتح، فقد حان وقت التقليم. إذا لم تقم بتقليم حديقتك من قبل، يمكنك التحقق من هذه الأخطاء التي يجب تجنبها عند تقليم نباتاتك. زهور الفراولة حساسة، لذلك يمكنك ببساطة الضغط عليهم. ومع ذلك، يمكنك أيضًا استخدام مقصات التقليم، مثل Fiskars Bypass Pruning Shears أو GrowIt 8.5″ Professional Titanium Bypass Pruning Shears من أمازون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك قص أي أوراق متغيرة اللون، مثل الاصفرار، في نفس الوقت. يجب أن تتأكد من التخلص من الأوراق المشذبة بعيدًا عن الفراولة، لأن تغير اللون يمكن أن يكون علامة على المرض.
باستخدام خدعة التقليم هذه في السنة الأولى لنباتك، ستتمكن من زراعة فراولة صحية وجميلة. وإذا كنت تريد إلهام المزيد من الفاكهة اللذيذة لتنمو بجانبها، فإليك 15 شجيرة منتجة للتوت مثالية لحديقتك.