خدعة العبقرية التي تحتاجها لوقت أسهل في شحذ شفرات جزازة العشب

قد يكون الأمر محبطًا بشكل لا يصدق عندما تستغرق وقتًا لإزالة شفرات جزازة العشب وشحذها وإعادة تثبيتها ، فقط لتجد أنها لا تزال لا تقطع العشب بشكل صحيح. تعود وتفقد مزدوجًا أنك فعلت كل شيء بشكل صحيح وتجد أن الشفرات متوازنة وأن الجهاز يتم تشديده بشكل كاف. لذا ، لماذا إذن يتجاهل جزازة العشب العشب وقطعه بشكل غير متساوٍ بدلاً من إعطائه مظهرًا لطيفًا وموحدًا؟ بعد كل هذا الجهد ، قد تتساءل عما إذا كانت المشكلة تكمن في الشفرات أو جزازة أو أي شيء آخر تمامًا. هناك خطأ شائع يرتكبه الأشخاص عند شحذ شفرات جزازة العشب التي قد تكون قد تجاهلتها – أثناء إعادة التجميع ، قد يتم وضع الشفرة رأسًا على عقب.

إنه من الخطأ السهل ارتكابه ، ولكنه لا يمكن أن يجعل قطع العشب شبه مستحيل فحسب ، بل يضر أيضًا بزر العشب. لحسن الحظ ، هناك خطوة يمكنك اتخاذها عند شحذ شفرات جزازة العشب التي يمكن أن تقضي على فرصة تثبيت الشفرة رأسًا على عقب. ضع علامة على الجانب السفلي من الشفرات مع القليل من الطلاء.

سواء كنت تستخدم أدوات الطاقة أو شحذ شفرات جزازة العشب الخاصة بك باليد ، فمن السهل أن تربكها وإعادتها بطريقة خاطئة. هذا خطأ شائع ببساطة لأن الجزء العلوي والسفلي لهما مظهر مماثل. الطريقة لمعرفة الفرق هي أن الجزء العلوي من الشفرات ينحني صعودًا نحو توتر الحشائش.