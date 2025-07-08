خدعة العبقرية التي تحتاجها لوقت أسهل في شحذ شفرات جزازة العشب

قد يكون الأمر محبطًا بشكل لا يصدق عندما تستغرق وقتًا لإزالة شفرات جزازة العشب وشحذها وإعادة تثبيتها ، فقط لتجد أنها لا تزال لا تقطع العشب بشكل صحيح. تعود وتفقد مزدوجًا أنك فعلت كل شيء بشكل صحيح وتجد أن الشفرات متوازنة وأن الجهاز يتم تشديده بشكل كاف. لذا ، لماذا إذن يتجاهل جزازة العشب العشب وقطعه بشكل غير متساوٍ بدلاً من إعطائه مظهرًا لطيفًا وموحدًا؟ بعد كل هذا الجهد ، قد تتساءل عما إذا كانت المشكلة تكمن في الشفرات أو جزازة أو أي شيء آخر تمامًا. هناك خطأ شائع يرتكبه الأشخاص عند شحذ شفرات جزازة العشب التي قد تكون قد تجاهلتها – أثناء إعادة التجميع ، قد يتم وضع الشفرة رأسًا على عقب.
إنه من الخطأ السهل ارتكابه ، ولكنه لا يمكن أن يجعل قطع العشب شبه مستحيل فحسب ، بل يضر أيضًا بزر العشب. لحسن الحظ ، هناك خطوة يمكنك اتخاذها عند شحذ شفرات جزازة العشب التي يمكن أن تقضي على فرصة تثبيت الشفرة رأسًا على عقب. ضع علامة على الجانب السفلي من الشفرات مع القليل من الطلاء.
سواء كنت تستخدم أدوات الطاقة أو شحذ شفرات جزازة العشب الخاصة بك باليد ، فمن السهل أن تربكها وإعادتها بطريقة خاطئة. هذا خطأ شائع ببساطة لأن الجزء العلوي والسفلي لهما مظهر مماثل. الطريقة لمعرفة الفرق هي أن الجزء العلوي من الشفرات ينحني صعودًا نحو توتر الحشائش.
حدد شفرات جزازة العشب الخاصة بك للتثبيت الصحيح
هذا العشب جزازة الشحوم شحذ الشحذ هو جدا وضوح الذات. قبل إزالة شفراتك لتشحيدها ، ما عليك سوى وضع علامة على الجانب الذي يواجه نحو العشب مع القليل من الرسم أو سلسلة الطلاء. يمكنك أيضًا استخدام الملصقات أو حتى المغناطيس لتمييز الشفرات ، مع الحرص على إزالتها بعد إعادة تثبيت الشفرات. كما ذكرنا سابقًا ، إذا قمت بالفعل بإزالة الشفرات وترتبط بالارتباك ، فيمكنك تحديد الجزء العلوي من شفرات جزازة العشب لأنها تنحني لأعلى.
إذا كنت لا تزال غير متأكد من أي جانب من الشفرات التي يجب التخلص منها بالطلاء ، تحقق من دليل مالك. يجب أن يحتوي الدليل على رسم تخطيطي أو وصف مكتوب لكيفية إعادة تثبيت الشفرات. إذا نظرت عن كثب إلى الشفرات ، فقد يكون هناك حتى ملصق يخبرك بالجوانب التي ترتفع والتي تنخفض.
تم تصميم شفرات جزازة العشب ، عند تثبيتها بشكل صحيح ، لسحب العشب إلى الأعلى ، وقطعها ، ثم تفجيرها إلى الجانب. لذلك عندما يتم وضعهم بطريقة خاطئة ، لن يقطعوا العشب بشكل فعال. لا تشمل المشكلات الأخرى التي تسببها تثبيت الشفرة غير السليم ضررًا للجانب السفلي من جزازة العشب والشفرات ، ولكن أيضًا الأضرار التي لحقت بالحشيش من اقتلاعها.