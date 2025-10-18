قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

أسقف الفشار هي بقايا قديمة من الماضي، لكنها ترفض الموت. إنها غريبة، ووعرة، وغير جذابة، ومع ذلك فهي لا تزال موجودة في العديد من المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. على الرغم من أنها قد خرجت عن الموضة إلى حد كبير منذ ارتفاع شعبيتها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، إلا أنها تميل إلى البقاء إلى ما بعد فترة الذروة لمجرد أنها تسبب صداعًا في التعامل معها وإزالتها. أي بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون خدعة الماء التي تجعل إزالة أسقف الفشار أكثر ملاءمة. للحصول على أسقف ناعمة عن طريق إزالة نسيج الفشار، استخدم طريقة الكشط الرطب. هذه الطريقة هي تمامًا كما تبدو: رش سقف الفشار بالماء ثم اكشطه. إنها ميسورة التكلفة ولا تتطلب سوى عدد قليل من الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، فهو بسيط حقًا ولا يتطلب الكثير من الخبرة.

ومع ذلك، فإنه يحتوي على بعض التحذيرات الهامة. الأهم من ذلك، عليك أن تكون متأكدًا تمامًا من أن سقف الفشار الخاص بك لا يحتوي على مادة الأسبستوس. تم استخدام الأسبستوس على نطاق واسع للعزل في القرن الماضي، ولكنه خطير بشكل لا يصدق عند استنشاقه أو ابتلاعه. سيؤدي كشط الأسبستوس إلى إطلاق جزيئات في الهواء، مما قد يسبب السرطان وأمراض الرئة الحادة. في حين تم حظر هذه الأسقف في عام 1978، فإن المنازل التي تم بناؤها وتجديدها في الثمانينيات يمكن أن تحتوي على الأسبستوس حيث يمكن للمصنعين استخدام مخزونهم، ولا تزال بعض المباني القديمة تحتوي عليها. ابتعد عن طريقة الكشط الرطب في هذه الحالة. بدلًا من ذلك، اتصل بأخصائي الأسبستوس المرخص للتعامل مع تجديد السقف. التحذير الآخر من هذه الطريقة هو أنها تعمل بشكل أفضل بكثير على الأسقف غير المطلية، حيث يمكن أن يخترق الماء سقف الفشار. إذا قررت أن الوقت قد حان لتوديع أسقف الفشار المطلية، فمن الأفضل إزالة الطلاء واستخدام مزيل كيميائي لمساعدته على إزالته.