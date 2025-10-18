قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
أسقف الفشار هي بقايا قديمة من الماضي، لكنها ترفض الموت. إنها غريبة، ووعرة، وغير جذابة، ومع ذلك فهي لا تزال موجودة في العديد من المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. على الرغم من أنها قد خرجت عن الموضة إلى حد كبير منذ ارتفاع شعبيتها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، إلا أنها تميل إلى البقاء إلى ما بعد فترة الذروة لمجرد أنها تسبب صداعًا في التعامل معها وإزالتها. أي بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون خدعة الماء التي تجعل إزالة أسقف الفشار أكثر ملاءمة. للحصول على أسقف ناعمة عن طريق إزالة نسيج الفشار، استخدم طريقة الكشط الرطب. هذه الطريقة هي تمامًا كما تبدو: رش سقف الفشار بالماء ثم اكشطه. إنها ميسورة التكلفة ولا تتطلب سوى عدد قليل من الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، فهو بسيط حقًا ولا يتطلب الكثير من الخبرة.
ومع ذلك، فإنه يحتوي على بعض التحذيرات الهامة. الأهم من ذلك، عليك أن تكون متأكدًا تمامًا من أن سقف الفشار الخاص بك لا يحتوي على مادة الأسبستوس. تم استخدام الأسبستوس على نطاق واسع للعزل في القرن الماضي، ولكنه خطير بشكل لا يصدق عند استنشاقه أو ابتلاعه. سيؤدي كشط الأسبستوس إلى إطلاق جزيئات في الهواء، مما قد يسبب السرطان وأمراض الرئة الحادة. في حين تم حظر هذه الأسقف في عام 1978، فإن المنازل التي تم بناؤها وتجديدها في الثمانينيات يمكن أن تحتوي على الأسبستوس حيث يمكن للمصنعين استخدام مخزونهم، ولا تزال بعض المباني القديمة تحتوي عليها. ابتعد عن طريقة الكشط الرطب في هذه الحالة. بدلًا من ذلك، اتصل بأخصائي الأسبستوس المرخص للتعامل مع تجديد السقف. التحذير الآخر من هذه الطريقة هو أنها تعمل بشكل أفضل بكثير على الأسقف غير المطلية، حيث يمكن أن يخترق الماء سقف الفشار. إذا قررت أن الوقت قد حان لتوديع أسقف الفشار المطلية، فمن الأفضل إزالة الطلاء واستخدام مزيل كيميائي لمساعدته على إزالته.
طريقة عمل طريقة الكشط الرطب في المنزل
إذا كنت متأكدًا من أن سقف الفشار الخاص بك خالٍ من الأسبستوس وغير مطلي، فاجمع أدواتك. للعمل على السقف بشكل مريح، احصل على سلم ثابت. نظرًا لأنك ستحتاج إلى كشط كل شيء يدويًا، فاختر أداة مكشطة مريحة وسهلة الاستخدام، مثل مكشطة الحوائط الجافة المعدنية الأساسية. يمكنك أيضًا استخدام مكشطة نسيج السقف Homax، التي تحتوي على شفرة أوسع للعمل بكفاءة أكبر. لرش الماء، استخدم زجاجة رذاذ أساسية أو بخاخ الحديقة. كلما كان الخزان أكبر، كان من الأسهل تغطية السقف دون الحاجة إلى الصعود والنزول على السلم للحصول على إعادة تعبئة المياه.
ضع في اعتبارك أيضًا أن طريقة الكشط هذه فوضوية إلى حد ما. لذلك، من الضروري للغاية حماية الأثاث والجدران والأرضيات من القطرات والمواد المبللة بالفشار. بما أنك ستستخدم الماء، تأكد من استخدام طبقة واقية مقاومة للماء، مثل قطعة قماش بلاستيكية. من المهم أيضًا ارتداء قناع ونظارات واقية لحماية نفسك من الغبار الأبيض الذي سيطلقه الكشط.
الآن بعد أن أصبحت جاهزًا، أصبح الأمر بسيطًا جدًا. رش جزء صغير من السقف بالماء، واتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. هناك خط رفيع بين تبليل السقف بما يكفي لمساعدته على النزول بسهولة وإغراقه تمامًا وإتلاف الحوائط الجافة خلفه. لتكون آمنًا، ابدأ صغيرًا وحاول الكشط وأضف المزيد من الماء إذا لزم الأمر. أثناء الكشط، أمسك أداتك بشكل مسطح على السقف. من المحتمل أن يؤدي تثبيت الأداة بشكل عمودي على السقف إلى ترك علامات أو حفر خلفها والتي ستحتاج إلى إصلاح. يجب أن ينفصل نسيج سقف الفشار غير المطلي بسهولة عندما يكون مبتلًا، لكن كن صبورًا، وتحرك ببطء، واستخدم ضغطًا ثابتًا ولكن ثابتًا بدلاً من التسرع.