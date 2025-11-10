خدعة الماء التي تجعل نشر صبار الشكر أمرًا سهلاً

بمجرد حصولك على قصاصاتك، اترك الأطراف المقطوعة لبضعة أيام حتى تصبح قاسية. هذا سوف يساعد على منع التعفن. الآن، املأ وعاءً من نوع ما ببوصة واحدة من الماء وأضف الحصى بحيث تلامس سطح الماء فقط. ثم ضع الطرف المتصلب لصبار عيد الشكر في الماء حتى يستقر على الحصى. من هنا، ابحث عن مكان لسيقانك المنتشرة حيث يمكنها الوصول إلى ضوء الشمس غير المباشر. يمكنك أيضًا وضعها تحت ضوء النمو. تأكد من استبدال الماء كل يومين وسترى جذورًا جديدة تتشكل خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

بمجرد أن يكون لصبار عيد الشكر جذور، يصبح جاهزًا للزراعة. باستخدام مزيج أصيص خاص بالصبار أو العصارة، ضع سيقانك في وضع مستقيم في مزيج رطب جيد التصريف والماء فقط عندما تجف التربة تمامًا. عندما تتجذر النباتات الجديدة وتنمو، ستحتاج إلى زرعها مرة أخرى كل ثلاث سنوات تقريبًا في أصيص أكبر. إنهم يستمتعون بكونهم مقيدين قليلاً في الأصيص، لذا تأكد من أن الأواني ليست كبيرة جدًا بالنسبة لأنظمة الجذر.

صبار عيد الشكر يختلف عن العديد من أنواع الصبار الأخرى، حيث أنه لا يعمل بشكل جيد في الظروف الحارة والقاحلة. إنه يحتاج إلى الرطوبة، لذا احتفظ به بالداخل إذا كنت تعيش في منطقة جافة وحارة. بخلاف ذلك، فإن هذا النبات المذهل يعمل بشكل جيد في الحدائق الصخرية الخارجية في الأشهر الدافئة. إذا كنت توفر الرطوبة وليس تدفق الهواء، فقد يصاب صبار عيد الشكر بالعفن الرمادي. لذا، دعها تتنفس، ولكن لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أبدًا، حيث يمكن أن تحرق السيقان.