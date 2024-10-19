خدعة الورق العبقرية التي تساعدك على تنظيم فوضى مجلس الوزراء بسلاسة

بينما يستخدم مستخدم TikTok @mddesigns16 ورق التغليف لهذا الاختراق، فإن أي نوع من الورق الكبير سيفي بالغرض. يمكنك استخدام ورق الجرائد وورق التغليف وحتى ورق بطانة الدرج. يعتبر ورق بطانة الدرج هو الأكثر ملاءمة في هذه الحالة، لأنك ستقوم بالفعل بقصه واستخدامه لحجم الدرج. معظم أوراق الخطوط الملاحية المنتظمة سهلة التنظيف وتأتي في مجموعة متنوعة من التصاميم، مثل Glotoch Non-Adhesive Shelf Liner من أمازون مقابل 10 دولارات.

مع وضع الميزانية في الاعتبار، لن تضطر أيضًا إلى إنفاق الكثير على صناديق تنظيم الأدراج. تشير مستخدمة TikTok في الفيديو إلى أن كمية الصناديق التي استخدمتها لدرج واحد تكلف 60 دولارًا. تخيل التكلفة الإجمالية للصناديق لتنظيم عدة أدراج في جميع أنحاء المنزل. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام ما لديك بالفعل. حاول إعادة استخدام علب الهدايا أو صناديق الأحذية أو حاويات الطعام القديمة أو أي صناديق تمتلكها بالفعل. هناك العديد من الطرق التي يمكن صنعها بنفسك لمقسمات الأدراج، ويمكنك حتى استخدام كرتون البيض القديم لتنظيم الأدراج.

من المفهوم أن الأدراج قد تصبح فوضوية بمرور الوقت حتى مع وجود منظمات، لذلك لا يزال من الجيد التخلص منها بانتظام. قم بمراجعة أدراج الخزانة الخاصة بك وقم بإزالة العناصر التي لم تعد بحاجة إليها أو تستخدمها، مع التأكد من وجود مكان مخصص لكل شيء. احتفظ أيضًا بحد أقصى لعدد العناصر الموجودة في كل مقسم. سيساعد ذلك في تقليل كمية العناصر التي يتم رميها في الأدراج بشكل عشوائي والتي يمكن أن تذوب في فوضى الخزانة التي عملت بجد لترتيبها.