خدعة الورق العبقرية التي تساعدك على تنظيم فوضى مجلس الوزراء بسلاسة

هل سئمت من فقدان الأشياء في درجك “غير المرغوب فيه”؟ كما تعلمون، المساحة التي غالبًا ما تصبح منطقة جذب للأقلام والبطاريات والمسامير وبطاقات العمل وغيرها من الأشياء العشوائية. يمكن لأدراج مثل هذه أن تحل محل أدراج الخزانة أو المكتب تدريجيًا حتى لا يتبقى أي مساحة. لهذا السبب يعارض بعض المنظمين المحترفين تمامًا وجود درج مملوء بالعناصر المتنوعة وغير المنظمة. وبدلاً من ذلك، يقترح الخبراء عادة إعطاء كل قطعة مكانًا مخصصًا لها. للقيام بذلك، يمكنك استخدام حاويات فردية مثل المقسمات والصناديق الصغيرة لترتيب أدراج الخزانة وتنظيمها.
ولكن كيف يمكنك معرفة أحجام المنظمات التي يجب شراؤها وكم عددها الذي يناسب الدرج الواحد؟ يمكن أن يساعد اختراق ورق التغليف هذا في حل هذه المشكلة مع توفير رحلات متعددة إلى المتجر. لتجربة هذه الخدعة، ما عليك سوى وضع ورق التغليف في درج أو خزانة فارغة، ووضع علامة على القياسات، وإحضاره معك إلى المتجر. باستخدام هذا الاختراق، يمكنك تحديد العدد الدقيق للمنظمات التي تحتاجها للدرج أو الخزانة والتخلص من التخمين. هذه الخدعة سريعة وسهلة التنفيذ وستجعل حياتك أسهل بكثير.
استخدم ورق التغليف لقياس أحجام درجك
بينما يستخدم مستخدم TikTok @mddesigns16 ورق التغليف لهذا الاختراق، فإن أي نوع من الورق الكبير سيفي بالغرض. يمكنك استخدام ورق الجرائد وورق التغليف وحتى ورق بطانة الدرج. يعتبر ورق بطانة الدرج هو الأكثر ملاءمة في هذه الحالة، لأنك ستقوم بالفعل بقصه واستخدامه لحجم الدرج. معظم أوراق الخطوط الملاحية المنتظمة سهلة التنظيف وتأتي في مجموعة متنوعة من التصاميم، مثل Glotoch Non-Adhesive Shelf Liner من أمازون مقابل 10 دولارات.
مع وضع الميزانية في الاعتبار، لن تضطر أيضًا إلى إنفاق الكثير على صناديق تنظيم الأدراج. تشير مستخدمة TikTok في الفيديو إلى أن كمية الصناديق التي استخدمتها لدرج واحد تكلف 60 دولارًا. تخيل التكلفة الإجمالية للصناديق لتنظيم عدة أدراج في جميع أنحاء المنزل. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام ما لديك بالفعل. حاول إعادة استخدام علب الهدايا أو صناديق الأحذية أو حاويات الطعام القديمة أو أي صناديق تمتلكها بالفعل. هناك العديد من الطرق التي يمكن صنعها بنفسك لمقسمات الأدراج، ويمكنك حتى استخدام كرتون البيض القديم لتنظيم الأدراج.
من المفهوم أن الأدراج قد تصبح فوضوية بمرور الوقت حتى مع وجود منظمات، لذلك لا يزال من الجيد التخلص منها بانتظام. قم بمراجعة أدراج الخزانة الخاصة بك وقم بإزالة العناصر التي لم تعد بحاجة إليها أو تستخدمها، مع التأكد من وجود مكان مخصص لكل شيء. احتفظ أيضًا بحد أقصى لعدد العناصر الموجودة في كل مقسم. سيساعد ذلك في تقليل كمية العناصر التي يتم رميها في الأدراج بشكل عشوائي والتي يمكن أن تذوب في فوضى الخزانة التي عملت بجد لترتيبها.