خدعة تزيين غرفة النوم التي ستساعدك على تعظيم مطبوعاتك

كما يوضح TikToker @lampshadezone، تعد المصابيح مكانًا رائعًا لإضافة الأنماط، حيث يسهل تجديدها بالقماش بدلاً من ظلالها الأصلية ذات الألوان الصلبة. خذ عاكس الضوء الموفر أو غير المكلف واستخدم الغراء لربط القماش الجديد بعد إزالة القماش القديم. يمكنك أيضًا إضافة القماش أو الورق إلى ألواح القطع الخشبية الموجودة على الأدراج وأبواب الخزانات، مما يحول على الفور اكتشافًا عامًا إلى قطعة أثاث فاخرة. يمكن أن يساعد النمط أيضًا في إخفاء العيوب.

كبديل رائع للفراش المزخرف، حاول إضافة ورق حائط قابل للتقشير أو القماش الملصق إلى الألواح الأمامية أو تجاويف مسند القدم. أو استخدم الورق نفسه لإنشاء لوح رأسي مزيف. قم بإحضار الأنماط إلى الجزء الخلفي من وحدة الرفوف أو الجزء الداخلي من الخزانة ذات الواجهة الزجاجية للحصول على جرعة منفصلة من الاهتمام البصري. أو احصل على مرآة قماش عصرية مقابل جزء بسيط من التكلفة باستخدام ورق الحائط على الإطار، وإضافة القليل من النمط الذي يتناسب مع الغرفة.

مكان عبقري آخر لاستخدام الأنماط هو على الجدران. في حين أن الخيار الكبير هو إضافة جدار أو سقف مميز مع ورق حائط مطبوع، يمكنك أيضًا استخدام الأنماط في أماكن أقل وضوحًا، مثل التجاويف أو إطارات قوالب الجدران الداخلية. من خلال إعادة استخدام بطانية متجر التوفير وتحويلها إلى قطعة فنية جدارية مذهلة، يمكنك دمج قطعة كبيرة من الديكور المطبوع في غرفتك. أو أضف النمط المفضل لديك على مقسم الغرفة أو حاجز الزينة.