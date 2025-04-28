خدعة تصميم الجدران المستوحاة من جوانا جينز والتي تفتح مطبخك الصغير

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تختفي الوصمات ضد المساحات الصغيرة ببطء ، خاصة مع مجموعة متنوعة من الاختراقات والحيل من خبراء التصميم ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعطون الناس طرقًا لجعل منطقة صغيرة تبدو أكبر. من جعل مدخل صغير يشعر بأنه أكبر مع حلول ذكية لإضافة ستائر دش عالية السقف لتوسيع ارتفاع الحمام الخاص بك ، لا يوجد أي حد لاستخدام DIYs لتوسيع وتوسيع غرفة في نهاية المطاف. لدى Joanna Gaines من HGTV طريقة إبداعية حقًا لفتح مطبخ صغير ، خاصةً مفتقرًا إلى النوافذ والضوء الطبيعي. في منشور حديث على مدونة Magnolia ، عرضت Gaines تصميم المطبخ الصغير ولكن العظيم الذي خلق فيبيًا أكبر من العمر بفضل لوحة جدران خلفية حيث عادةً ما تجعل المساحة تبدو مغلقة.

على حد سواء الأنيقة والإبداعية ، يمكن أن يساعد هذا الحل الناس على رفع مناطق الأكل الخاصة بهم وجعل أصغر تخطيطات يشعرون أكبر. تزداد شعبية الجداريات الجدارية ، خاصةً كوسيلة لإضافة اللون والاهتمام أو البعد في الغرفة. بدلاً من الاستثمار في الأعمال الفنية ، تحل جدارية الجدار مشكلة الرسم وتغطية مساحة سطح كبيرة ، لذلك فلا عجب أن يختار الناس هذه الاتجاهات مثل غسل الجير.