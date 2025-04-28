خدعة تصميم الجدران المستوحاة من جوانا جينز والتي تفتح مطبخك الصغير

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تختفي الوصمات ضد المساحات الصغيرة ببطء ، خاصة مع مجموعة متنوعة من الاختراقات والحيل من خبراء التصميم ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعطون الناس طرقًا لجعل منطقة صغيرة تبدو أكبر. من جعل مدخل صغير يشعر بأنه أكبر مع حلول ذكية لإضافة ستائر دش عالية السقف لتوسيع ارتفاع الحمام الخاص بك ، لا يوجد أي حد لاستخدام DIYs لتوسيع وتوسيع غرفة في نهاية المطاف. لدى Joanna Gaines من HGTV طريقة إبداعية حقًا لفتح مطبخ صغير ، خاصةً مفتقرًا إلى النوافذ والضوء الطبيعي. في منشور حديث على مدونة Magnolia ، عرضت Gaines تصميم المطبخ الصغير ولكن العظيم الذي خلق فيبيًا أكبر من العمر بفضل لوحة جدران خلفية حيث عادةً ما تجعل المساحة تبدو مغلقة.
على حد سواء الأنيقة والإبداعية ، يمكن أن يساعد هذا الحل الناس على رفع مناطق الأكل الخاصة بهم وجعل أصغر تخطيطات يشعرون أكبر. تزداد شعبية الجداريات الجدارية ، خاصةً كوسيلة لإضافة اللون والاهتمام أو البعد في الغرفة. بدلاً من الاستثمار في الأعمال الفنية ، تحل جدارية الجدار مشكلة الرسم وتغطية مساحة سطح كبيرة ، لذلك فلا عجب أن يختار الناس هذه الاتجاهات مثل غسل الجير.
يمكن أن تفتح الجداريات الخلفية مطبخ صغير
بعد كل شيء ، عندما تصبح الجمالية القصوى أكثر فأكثر ، فمن المنطقي البحث في مزايا لوحة جدارية كبيرة ترفع الغرفة حقًا. في حين أن جدران اللكنة هذه عادة ما يتم تصميمها في غرفة أو غرفة نوم ، فإن إضافة جدارية خلفية إلى مطبخ صغير يعد وسيلة رائعة لتغطية الجدار المغلقة وجعله يشعر أقل ضيقة. إن ترك السطح فارغًا يمكن أن يجعله يبدو أكثر روعة ، مما يعيق مساحتك المحدودة بالفعل. تعمل هذه القطع الفنية الضخمة كنقطة اهتمام لجعل انتباه العقل تعتقد أن هناك مساحة أكبر.
ضع في اعتبارك أن جدارك لا يجب أن تكون صورة أو تصميم معين. يمكنك اختيار قطعة فنية مجردة أو شيء أساسي للغاية أيضًا. ومع ذلك ، يجب أن يكون لجدارك بنية أكثر بقليل من لون واحد فقط. يمكن أن يكون من الأزهار أو الأشكال ، مثل Tempaper Zebra Black Feather Palm Peel و Paperpaper ، أو حتى إنشاء Ombré بدلاً من مثال مثل Joanna Gaines. يمكن أن يضيف جدار ملون صلب إلى جمالية أكثر إغلاقًا بينما يساعد شيء أكثر به هيكل في إنشاء تصميم يفتح الغرفة. تعد لوحة خلفية خلفية أيضًا طريقة رائعة لاستخدام المساحة الرأسية في مطبخ صغير ، ويمكنك دائمًا إضافة أرفف أو أجهزة فوقه إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
لا تنس دمج مساحة سلبية
إذا كنت تخطط لتجربة خدعة الديكور هذه ، ففكر في مساحتك وجمالك قبل دمجها أو الاستثمار في التصميم. يهم الألوان بقدر التصميم نفسه ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى فتح وتخفيف منطقة ما ، فقد يكون هذا مكانًا جيدًا لاستخدام ألوان أكثر إشراقًا أو محايدًا يوسع المساحات الصغيرة. على الرغم من أن اللون الأسود قد لوحظ كأنه لون طلاء يجعل الغرفة يبدو أكبر لأنه يساعد الزوايا على اختفاءها ، بالنسبة لجدار واحد فقط تريد تجنب الموضوعات الثقيلة للغاية.
ظهرت جدارية خلفية جوانا غينز خلفية بيضاء مع مشهد رمادي وأسود يضيف البعد. تساعد المساحة السلبية في الجدارية على فتح المطبخ مع الاستمرار في إنشاء نقطة محورية تجعلها تبدو أكثر توسعية. احتفظ بمساحة سلبية و “أقل من ذلك أكثر” فكرة في الاعتبار لهذه الخدعة ، لأن العناصر الكبيرة قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة للتخطيط الصغير. ومع ذلك ، يمكنك دائمًا تجربة بعض الأنماط والمطبوعات المختلفة لتحديد ما الذي يناسب مطبخك ، ثم إضافة تركيبات مطابقة وأجهزة تكمل جدارك لمساعدة كل شيء على التدفق مع الجمالية! يمكنك حتى الذهاب مع نمط خلفية الحجر أو الخرسانة إذا كنت لا تريد منظرًا طبيعيًا أو تصميمات أخرى ، حيث لا يزال بإمكانها المساعدة في فتح مساحتك الصغيرة. قد تكون جداريات ورق الجدران هي الشيء الكبير التالي في إنشاء مساحة أكبر في أي غرفة ، فلماذا لا تحاول معرفة ما إذا كان يعمل مع مطبخك أو مساحة الطهي؟