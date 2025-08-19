خدعة جزازة العبقرية العبقرية التي ستبقيك باردة في حرارة الصيف

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
بالنسبة للكثيرين منا ، فإن قص العشب هو شر ضروري – ماراثون من التحمل مدعومًا بطبقة سخية من رذاذ الأخطاء ، وكلها تتم تحت حرارة شمس الصيف الخبز. يمكن أن تشعر وكأننا على الجانب الخاسر من المنافسة ، وارتفعت حرارة إحباطنا ضد الأصابع القوية لأشعة الشمس. عادة ما تظهر الشمس في هذه المسابقة. إذا كانت هناك خدعة فقط من شأنها أن تتيح لنا محاربي العشب للاستمتاع ببرودة مروحة الشرفة المحمولة من إزعاج جزازات العشب لدينا. كما اتضح ، هناك.
بمساعدة بعض البطاريات أو شواحن USB ومقطع مدمج ، تعلم جنود العشب الشجعان أن يجعلوا العشب أسهل كثيرًا. باستخدام مقبض جزازة العشب كقلف لمقطع المروحة ، يمكنهم وضع مروحة محمولة في اتجاه الوجه والجسم. هذا يخلق نسيمًا شخصيًا مقابل الشخص الذي يصر العشب.
بعض المعجبين أساسيين – فقط سرعتين أو اثنتين ، فتحة للبطاريات ، ومقطع في أسفل المروحة. يضم آخرون ، مثل مروحة Koonie Portable Clip-On ، ثلاث سرعات ، وقدرات شحن USB ، وشاشة LED. يأتي العديد من المعجبين المحمولين أيضًا مع رقبة قابلة للتعديل تتيح لك وضع المروحة في اتجاه وجهك وجسمك. وبقدر ما تذهب مصادر الطاقة ، يعتمد معظمها إما على البطاريات أو شحن من جهاز USB للعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات أو أكثر. (نأمل ألا تقص لفترة طويلة.)
المشجعين المقطوعين أعلاه
العديد من المحاربين في الحديقة الذين تبنوا هذه الممارسة قد قاموا بتقديم مروحة مكتب مقطع عادية. هذا يسمح لها بالجلوس فوق مقابض وحش العشب لأنها مضغ على العشب. ومع ذلك ، هناك طريقة أفضل لقص العشب والحفاظ على برودة. أدخل مروحة عربة.
هذا التكرار للمروحة المحمولة لا يحتوي على مقطع في الأسفل. بدلاً من ذلك ، هناك ثلاثة أرجل ترايبود مرنة يمكن تعديلها لقبض على مقبض جزازة العشب مثل الأصابع. تم تصنيعه في الأصل من أجل إرفاق مقابض عربة الأطفال لإبقاء الطفل على متن الطائرة في يوم صيف حار ، ويعمل تصميم المروحة أيضًا مع مقبض جزازة العشب. الأهم من ذلك ، حيث أن الاهتزازات من موزعة جزازة وتسلل مقبض الماكينة ، فإن قبضة التفاف على المروحة تبقيها معلقة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض مشجعي هذا النمط ، مثل مروحة عربة الأطفال Parehy Baby ، لديهم آليات تذبذب مدمجة في تصميم القطعة. هذه تحرك من جانب المروحة إلى جانب تلقائيًا ، مما يضمن تغطية أوسع على جسمك عندما تكون حرارة الصيف في أسوأ حالاتها. أخيرًا ، إنها صغيرة جدًا ، مما يعني أنه يمكنك وضع أكثر من واحد على مقبض جزازة ، مما يضمن لك المزيد من حركة التبريد مع ارتفاع حرارة الشمس.
أفضل المعجبين للاختيار لزر العشب
توفر أروع المعجبين ، مثل مروحة عربة Wavmill Misting ، آلية تبريد إضافية – قطرات مائية صغيرة صغيرة. المشكلة مع معظم المعجبين هي أنها تهب الهواء المتاح حولها. على الرغم من أن هذا قد يبدو واضحًا ، إلا أنه يستحق أخذ غوص أعمق في هذه الحقيقة. في الأساس ، إذا كان الهواء الذي ينفخ عبر شفرات المروحة ساخنًا ، فإن المروحة ستفجر الهواء الساخن.
ينفخ المشجعون مع Misters قطرات ماء من الماء في الهواء ، والتي تتبخر بسرعة. إنه إجراء التبخر السريع الذي يجعل المروحة تبريد الهواء. إن معدل التبخر السريع هو السبب في عدم غارقك حتى العظم عندما تمشي بجانب مستر على شرفةك ، على الرغم من أن في المعركة ضد درجات الحرارة الصيفية الأكثر معاقبة ، قد لا يكون الغارقة أمرًا سيئًا.
بالنسبة للمنازل التي تحتوي على أنظمة Mister في الفناء الخلفي ، يمكن تقليل درجة حرارة الهواء بمقدار 15 درجة فهرنهايت في المناخات الدافئة والجافة وبقدر ما يصل إلى 30 درجة فهرنهايت في المناخات الأكثر رطوبة. ولكن ليس فقط أنظمة الغضب في الحديقة الثابتة التي تعمل هذا النوع من السحر. الجماهير الضبابية ، بما في ذلك النوع المحمول ، قادرون على تبريدك بشكل كبير أيضًا. أقل من قص العشب الخاص بك أقل ، هناك طرق قليلة فعالة في الحفاظ على برودةك كمروحة عربة محمولة مع مستر متصل عندما تكون خارج العشب.