خدعة جزازة العبقرية العبقرية التي ستبقيك باردة في حرارة الصيف

بالنسبة للكثيرين منا ، فإن قص العشب هو شر ضروري – ماراثون من التحمل مدعومًا بطبقة سخية من رذاذ الأخطاء ، وكلها تتم تحت حرارة شمس الصيف الخبز. يمكن أن تشعر وكأننا على الجانب الخاسر من المنافسة ، وارتفعت حرارة إحباطنا ضد الأصابع القوية لأشعة الشمس. عادة ما تظهر الشمس في هذه المسابقة. إذا كانت هناك خدعة فقط من شأنها أن تتيح لنا محاربي العشب للاستمتاع ببرودة مروحة الشرفة المحمولة من إزعاج جزازات العشب لدينا. كما اتضح ، هناك.

بمساعدة بعض البطاريات أو شواحن USB ومقطع مدمج ، تعلم جنود العشب الشجعان أن يجعلوا العشب أسهل كثيرًا. باستخدام مقبض جزازة العشب كقلف لمقطع المروحة ، يمكنهم وضع مروحة محمولة في اتجاه الوجه والجسم. هذا يخلق نسيمًا شخصيًا مقابل الشخص الذي يصر العشب.

بعض المعجبين أساسيين – فقط سرعتين أو اثنتين ، فتحة للبطاريات ، ومقطع في أسفل المروحة. يضم آخرون ، مثل مروحة Koonie Portable Clip-On ، ثلاث سرعات ، وقدرات شحن USB ، وشاشة LED. يأتي العديد من المعجبين المحمولين أيضًا مع رقبة قابلة للتعديل تتيح لك وضع المروحة في اتجاه وجهك وجسمك. وبقدر ما تذهب مصادر الطاقة ، يعتمد معظمها إما على البطاريات أو شحن من جهاز USB للعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات أو أكثر. (نأمل ألا تقص لفترة طويلة.)