خدعة كرة القطن البسيطة التي قد تساعد في إبعاد الفئران عن منزلك

ابدأ هذا المحلول المضاد للفئران بإضافة زيت القرنفل إلى بعض كرات القطن. ثم قم بالتجول ووضعها في المناطق التي قد تحاول الفئران الوصول إليها. ضع كرات القطن في الخزانات أو الأدراج أو المرآب أو أي مكان شهدت نشاطًا أو تعتقد أنه يمكنهم الدخول إلى منزلك منه. يجب أن تمنع الرائحة القوية الفئران من الالتصاق. إنها خدعة طبيعية يوصي العديد من خبراء الآفات بتجربتها، لكن لها بعض الجوانب السلبية أيضًا.

لن يستمر الزيت العطري لفترة طويلة جدًا على كرات القطن، لذا سيتعين عليك الاستمرار في إعادة وضعه أو استبداله. هناك مشكلة أخرى وهي أن هناك العديد من الزيوت العطرية السامة للحيوانات الأليفة، والقرنفل موجود في القائمة. يجب أن تكون حذرًا للغاية للتأكد من عدم ملامسة قطتك أو كلبك لكرات القطن. كما أنه قد لا يعمل مع الإصابة الكبيرة. لكن الخبر السار هو أن هذه التقنية بسيطة ويمكن دمجها مع مسارات عمل أخرى.

لمنع الفئران من الدخول إلى منزلك في المقام الأول، تأكد من إغلاق نقاط الدخول مثل الثقوب والشقوق. كذلك، قم بتنظيف ممتلكاتك، والقضاء على مصادر غذائها، والحفاظ على منزل مرتب. الهدف هو جعل الأمر غير مرحب به للفئران قدر الإمكان. ضع في اعتبارك أن هناك أيضًا خطأ في العناية بالعشب يمكن أن يجذب الفئران إلى حديقتك. لذلك، ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن حديقتك ليست ملاذًا لهم أيضًا. إذا انتهى بك الأمر إلى مشكلة كبيرة جدًا، فعادةً ما يكون الاتصال بمتخصص هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، فإن اتخاذ موقف استباقي ومحاولة ردع الفئران بشكل طبيعي باستخدام زيت القرنفل يمكن أن يحدث فرقًا.